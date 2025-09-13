ไขปริศนา วอลเลย์บอลไทย ทำไมไม่ได้ไปชิงแชมป์โลก แต่ฟิลิปปินส์อันดับเกือบ 100 ได้ไปแทน

ไขปริศนา วอลเลย์บอลชายไทย ทำไมไม่ได้ไปชิงแชมป์โลก แต่ฟิลิปปินส์ที่อันดับโลกเกือบ 100 กลับได้ไปแทน หลังการแข่งขันประเภทหญิงจบลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 จบลงไปเรียบร้อย ทีนี้การแข่งขันโปรแกรมถัดไปคือ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมไทยที่อยู่อันดับ 58 ของโลก ไม่ได้เข้าร่วม แต่ฟิลิปปินส์ที่มีอันดับโลกต่ำกว่าไทย อยู่ที่ 89 ของโลก ทำไมได้ไปเล่น
ส่วนฟิลิปปินส์นั้น เข้ารอบได้เพราะสิทธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั่นเอง