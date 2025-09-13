ไรเดอร์พ้อ โดนโกงค่าส้มตำ หลงเชื่อเป็นเจ้าของไอจีสาวสวย ตัวจริงเฉลยโดนแอบอ้าง

ไรเดอร์สุดเซ็ง ถูกโกงค่าส้มตำ 253 บาท หลังเชื่อลูกค้าที่อ้างเป็นสาวสวยในไอจี แต่ตัวจริงโผล่แจง รูปถูกแอบอ้างเพียบ
วันที่ 10 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เตือนในกลุ่มไรเดอร์ กรณีเจอลูกค้าสั่งส้มตำให้ไปส่ง แต่เมื่อไปส่งแล้วกลับไม่ยอมจ่ายเงิน พร้อมออกอุบาย ส่งภาพบัญชี อินสตาแกรม เพื่อให้ไรเดอร์หลงเชื่อ
จากแชตลูกค้ารายดังกล่าวออกให้ไรเดอร์ทิ้งเลขบัญชีไว้ ถ้าแม่โอนเงินเข้าบัญชีของเธอแล้วจะโอนเงินให้ โดยทิ้งหน้าอินสตาแกรมไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ บอกว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ อย่างไรก็ดี เมื่อตามทวงเงินตามช่องทางดังกล่าวกลับไม่สามารถติดต่อได้
เจ้าของโพสต์ ระบุว่า มีใครเคยโดนบ้างครับ บิดเงินสดค่าส้มตำ 253 บาท แลกไอจีไว้แต่หายเลย (คนในแอคโดนแอบอ้างนะครับ)
ขณะที่ชาวเน็ตต่างตกใจกับการโกงค่าอาหารแค่หลักร้อยบาท แต่กลับสร้างเรื่องทำให้คนไม่เกี่ยวข้องเสียหาย ขณะเดียวกัน อีกมุมหนึ่ง ไรเดอร์ก็พลาดที่หลงเชื่อว่าผู้หญิงในภาพคือคนสั่ง ซึ่งกรณีนี้หลีกเลี่ยงได้โดยถ้าไม่ได้รับเงินก็อย่าเพิ่งส่งมอบอาหารเด็ดขาด เป็นต้น