นาที ผู้บริหาร ปตท. โดนแก๊งโจรฉกกระเป๋ากลางร้านอาหารต่างแดน วิ่งตามคืนระทึก

 
           นาที กรรมการบริหาร ปตท. ถูกแก๊งโจรฉกกระเป๋ากลางร้านอาหารไทยในอิตาลี ก่อนจะวิ่งไล่ตามจนได้กระเป๋าคืนสำเร็จ 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์

         วันที่ 12 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์ โพสต์เหตุการณ์ระทึกเมื่อกลุ่มโจร 3 คนวางแผนล้วงกระเป๋า กรรมการบริหาร ปตท. ขณะรับประทานอาหารกลางวันกับคณะ เหตุเกิดขึ้นที่ร้านอาหารไทยชื่อดังใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

           โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เหตุเกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมการบริหาร ปตท. กำลังรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทยในอิตาลี โดยมีโจร 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) วางแผนก่อเหตุ คนแรกถามพนักงานเสิร์ฟเรื่องอาหาร คนที่สองยืนอยู่หน้าบาร์ คอยชำเลืองมองกระเป๋าของ ท่านออม ซึ่งแขวนอยู่กับเก้าอี้ ส่วนคนที่สามยืนดูทางหนีทีไล่ เตรียมเปิดประตูให้ผู้ก่อเหตุหนีออกไป

           เมื่อสบโอกาส โจรรีบหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกทางประตู โดยมีผู้หญิงยืนบังไม่ให้ใครสังเกตเห็น แต่เพียงเสี้ยววินาที ท่านออม กรรมการบริหาร ปตท. รู้สึกตัว เอื้อมมือคว้าดูกระเป๋าแล้วไม่เจอ ด้วยสติที่มี ตัดสินใจวิ่งตามโจรไป พร้อมคณะอีก 4-5 คน จนสามารถตามจับและได้กระเป๋าคืนสำเร็จ 

           ภายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ไป มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก บางส่วนเป็นผู้ที่เคยอาศัยและท่องเที่ยวในอิตาลี ย้ำว่าพื้นที่เสี่ยงอย่างมิลาน โรม เวนิส และสถานีรถไฟ มักมีแก๊งมิจฉาชีพทำงานเป็นทีม ลงมืออย่างอุกอาจแม้ในที่คนพลุกพล่าน พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวไทยว่าการวางกระเป๋าไว้เหมือนอยู่บ้านเราอาจกลายเป็นช่องให้โจรฉกได้ทันที ถือเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความปลอดภัยในต่างแดน


อัปเดตล่าสุด 13 กันยายน 2568 เวลา 14:02:52
