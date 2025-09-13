นาที ผู้บริหาร ปตท. โดนแก๊งโจรฉกกระเป๋ากลางร้านอาหารต่างแดน วิ่งตามคืนระทึก

นาที กรรมการบริหาร ปตท. ถูกแก๊งโจรฉกกระเป๋ากลางร้านอาหารไทยในอิตาลี ก่อนจะวิ่งไล่ตามจนได้กระเป๋าคืนสำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
วันที่ 12 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์ โพสต์เหตุการณ์ระทึกเมื่อกลุ่มโจร 3 คนวางแผนล้วงกระเป๋า กรรมการบริหาร ปตท. ขณะรับประทานอาหารกลางวันกับคณะ เหตุเกิดขึ้นที่ร้านอาหารไทยชื่อดังใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เหตุเกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมการบริหาร ปตท. กำลังรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไทยในอิตาลี โดยมีโจร 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) วางแผนก่อเหตุ คนแรกถามพนักงานเสิร์ฟเรื่องอาหาร คนที่สองยืนอยู่หน้าบาร์ คอยชำเลืองมองกระเป๋าของ ท่านออม ซึ่งแขวนอยู่กับเก้าอี้ ส่วนคนที่สามยืนดูทางหนีทีไล่ เตรียมเปิดประตูให้ผู้ก่อเหตุหนีออกไป
เมื่อสบโอกาส โจรรีบหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกทางประตู โดยมีผู้หญิงยืนบังไม่ให้ใครสังเกตเห็น แต่เพียงเสี้ยววินาที ท่านออม กรรมการบริหาร ปตท. รู้สึกตัว เอื้อมมือคว้าดูกระเป๋าแล้วไม่เจอ ด้วยสติที่มี ตัดสินใจวิ่งตามโจรไป พร้อมคณะอีก 4-5 คน จนสามารถตามจับและได้กระเป๋าคืนสำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติพงศ์ นาวิรัตน์