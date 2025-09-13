HILIGHT
เอ จักรพรรดิ แจงภาพถ่ายคู่ ทนายตั้ม คืออะไร เปิดยอดตัวเลขเงินเดือนที่จ่ายให้

 
            เอ จักรพรรดิ เปิดใจชี้แจงภาพคู่ ทนายตั้ม พร้อมเปิดยอดเงินเดือนที่จ่าย ยืนยันไม่มีเจตนาไม่ดี ด้านน้องสาวทนายตั้มชี้แจงแล้ว

เอ จักรพรรดิ เปิดเงินเดือน ทนายตั้ม
ภาพจาก โหนกระแส

            จากกระแสที่สังคมตั้งคำถามต่อ เอ จักรพรรดิ อาจารย์สอนโหราศาสตร์และพิธีกรรม ซึ่งเคยทำธุรกิจพ่อค้าขายสบู่ออนไลน์ ทั้งประเด็นน้ำสีดำที่เกิดจากข้าวสารย้อมสีในพิธีกรรม และเหตุการณ์พรมแดงที่มีคนก้มกราบนั้น 

            วันที่ 12 กันยายน 2568 เอ จักรพรรดิ เปิดใจผ่านรายการ โหนกระแส ทางช่อง 3 โดยมี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ทำหน้าที่พิธีกร ช่วงหนึ่งเผยถึงความสัมพันธ์กับ ทนายตั้ม ษิทรา เพราะเคยปรากฏภาพถ่ายร่วมกัน ระบุว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยถูกนำชื่อไปแอบอ้างเกี่ยวกับเรื่องเงิน จึงติดต่อปรึกษาทนายตั้ม เพราะเห็นว่าเขามีชื่อเสียง ส่วนเรื่องค่าจ้าง มีการคิดเงินเดือนละ 100,000 กว่าบาท 

เอ จักรพรรดิ เปิดเงินเดือน ทนายตั้ม
ภาพจาก โหนกระแส

            ช่วงท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย อ่านคำชี้แจงจาก น้องสาวทนายตั้ม ซึ่งยืนยันว่า ตั้งแต่ทนายตั้มถูกจำคุก ก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าทนายเพิ่มเติม นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ถึงพฤษภาคม 2568  ทำให้  เอ จักรพรรดิ ชี้แจงว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด เพราะเป็นน้องสาวที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ยืนยันไม่มีเจตนาไม่ดี

            ต่อมาทีมงานของ เอ จักรพรรดิ นำหลักฐานการโอนเงินจำนวน 164,900 บาท จากบริษัท จักรพรรดิมั่งคั่ง ไปยังบริษัททนายตั้ม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 มาแสดงในรายการโหนกระแสเพื่อเป็นการยืนยัน

เอ จักรพรรดิ เปิดเงินเดือน ทนายตั้ม
ภาพจาก โหนกระแส


