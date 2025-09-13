เอ จักรพรรดิ แจงภาพถ่ายคู่ ทนายตั้ม คืออะไร เปิดยอดตัวเลขเงินเดือนที่จ่ายให้

เอ จักรพรรดิ เปิดใจชี้แจงภาพคู่ ทนายตั้ม พร้อมเปิดยอดเงินเดือนที่จ่าย ยืนยันไม่มีเจตนาไม่ดี ด้านน้องสาวทนายตั้มชี้แจงแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
จากกระแสที่สังคมตั้งคำถามต่อ เอ จักรพรรดิ อาจารย์สอนโหราศาสตร์และพิธีกรรม ซึ่งเคยทำธุรกิจพ่อค้าขายสบู่ออนไลน์ ทั้งประเด็นน้ำสีดำที่เกิดจากข้าวสารย้อมสีในพิธีกรรม และเหตุการณ์พรมแดงที่มีคนก้มกราบนั้น
วันที่ 12 กันยายน 2568 เอ จักรพรรดิ เปิดใจผ่านรายการ โหนกระแส ทางช่อง 3 โดยมี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ทำหน้าที่พิธีกร ช่วงหนึ่งเผยถึงความสัมพันธ์กับ ทนายตั้ม ษิทรา เพราะเคยปรากฏภาพถ่ายร่วมกัน ระบุว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยถูกนำชื่อไปแอบอ้างเกี่ยวกับเรื่องเงิน จึงติดต่อปรึกษาทนายตั้ม เพราะเห็นว่าเขามีชื่อเสียง ส่วนเรื่องค่าจ้าง มีการคิดเงินเดือนละ 100,000 กว่าบาท
ภาพจาก โหนกระแส
ต่อมาทีมงานของ เอ จักรพรรดิ นำหลักฐานการโอนเงินจำนวน 164,900 บาท จากบริษัท จักรพรรดิมั่งคั่ง ไปยังบริษัททนายตั้ม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 มาแสดงในรายการโหนกระแสเพื่อเป็นการยืนยัน
ภาพจาก โหนกระแส