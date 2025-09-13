แอปฯ K PLUS จะปิดชั่วคราวในคืนนี้ ปรับปรุงระบบ 3 ชม. เหลืออะไรบ้างที่ยังใช้งานได้

แอปฯ K PLUS จะปิดชั่วคราวในคืนนี้เพื่อปรับปรุงระบบเป็นเวลา 3 ชั่วโมง อะไรบ้างที่ยังเหลือการใช้งานได้
วันที่ 13 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก KBank Live ของธนาคารกสิกรไทย มีการแจ้งปิดแอปฯ K PLUS ชั่วคราวในคืนนี้ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2568 เวลา 01.00-04.00 น. ผลของการปิดแอปฯ จะทำให้ใช้งานได้ ทั้งการโอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน สแกนจ่าย ถอนเงินไม่ใช้บัตร รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ต้องยืนยันการทำรายการหรือยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ด้วย ได้แก่
- ไม่สามารถโอนเงินเข้า Wallet ต่าง ๆ เช่น YouTrip
- ไม่สามารถยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินที่ตู้รับฝากเงินธนาคารกสิกรไทย (ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย หรือ OTP ได้)
- ไม่สามารถสมัครบริการชำระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ
- ไม่สามารถสมัครบริการ MAKE by KBank และ LINE BK
ภาพจาก เฟซบุ๊ก KBank Live