ลงโทษอ่วม ! 2 โจ๋ห่าม ปีนโต๊ะไปยืนฉี่ใส่หม้อไฟ ศาลสั่งให้ชดใช้ร้านดังเกือบ 10 ล้าน

ศาลจีนลงโทษ 2 วัยรุ่นปีนโต๊ะยืนฉี่ใส่หม้อไฟ Haidilao สั่งชดใช้ค่าเสียหายรวมเกือบ 10 ล้านบาท พ่อแม่ไม่รอด ต้องร่วมจ่ายด้วย
ภาพจาก Weibo
วันที่ 13 กันยายน 2568 เว็บไซต์ HK01 รายงานว่า ศาลประเทศจีน มีคำตัดสินคดีที่สังคมให้ความสนใจ จากคลิปที่วัยรุ่นชายปีนขึ้นไปยืนฉี่ใส่หม้อไฟของร้านดัง พร้อมทั้งถ่ายคลิปนำมาลงโซเชียล ก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวและครอบครัวจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักในสิ่งที่ทำลงไป
รายงานระบุว่า วัยรุ่นสองคน อายุ 17 ปี เข้าไปนั่งกินหม้อไฟในห้องส่วนตัวของร้าน ไหตี่เลา (Haidilao) ร้านหม้อไฟชื่อดัง สาขาหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนโต๊ะและปัสสาวะรดหม้อไฟ พร้อมกับถ่ายคลิปกันและกัน ก่อนจะโพสต์คลิปในอีกหลายวันต่อมา ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
หลังเกิดเหตุ ไห่ตี่เลา ออกแถลงการณ์ขอโทษ พร้อมทำการทำลายทิ้งหม้อและภาชนะที่เคยใช้ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใหม่ รวมถึงยังทำการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 12 วันก่อนหน้านี้ จึงอาจมีลูกค้ามากกว่า 4,000 คน กินอาหารจากหม้อไฟที่โดนโจ๋ปัสสาวะใส่ ทางต้นสังกัดของร้านจึงให้คำมั่นว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวน 10 เท่า และประกาศว่าจะฟ้องร้อง 2 วัยรุ่น และครอบครัวของพวกเขาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงิน 23 ล้านหยวน (ราว 102 ล้านบาท)
ภาพจาก Robert Way / Shutterstock.com
คำพิพากษาของศาลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พ่อแม่ของวัยรุ่น ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลผู้เยาว์ ซึ่งในส่วนที่เป็นค่าเสียหาย หากวัยรุ่นมีทรัพย์สินส่วนตัว จะต้องชำระจากทรัพย์สินนั้นก่อน และส่วนที่ขาดจะถูกชดเชยโดยพ่อแม่
หลังคำตัดสินเผยแพร่ออกมา ปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำพิพากษา โดยมองว่าแม้ตัวเลขชดเชยจะสูง แต่ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพ่อแม่ที่ละเลยการเลี้ยงดู หลายความเห็นวิจารณ์ว่า การอ้างว่า ลูกยังเด็กไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างให้พ้นผิดอีกต่อไป เพราะท้ายที่สุด ความผิดพลาดจากการตามใจหรือไม่อบรมลูกอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ทั้งปัญหาทางศีลธรรมและผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงได้
ขอบคุณข้อมูลจาก hk01, 163