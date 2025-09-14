HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลงโทษอ่วม ! 2 โจ๋ห่าม ปีนโต๊ะไปยืนฉี่ใส่หม้อไฟ ศาลสั่งให้ชดใช้ร้านดังเกือบ 10 ล้าน

 
          ศาลจีนลงโทษ 2 วัยรุ่นปีนโต๊ะยืนฉี่ใส่หม้อไฟ Haidilao สั่งชดใช้ค่าเสียหายรวมเกือบ 10 ล้านบาท พ่อแม่ไม่รอด ต้องร่วมจ่ายด้วย
 

2 โจ๋ ปีนโต๊ะฉี่หม้อไฟ Haidilao
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 13 กันยายน 2568 เว็บไซต์ HK01 รายงานว่า ศาลประเทศจีน มีคำตัดสินคดีที่สังคมให้ความสนใจ จากคลิปที่วัยรุ่นชายปีนขึ้นไปยืนฉี่ใส่หม้อไฟของร้านดัง พร้อมทั้งถ่ายคลิปนำมาลงโซเชียล ก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวและครอบครัวจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักในสิ่งที่ทำลงไป 

          รายงานระบุว่า วัยรุ่นสองคน อายุ 17 ปี เข้าไปนั่งกินหม้อไฟในห้องส่วนตัวของร้าน ไหตี่เลา (Haidilao) ร้านหม้อไฟชื่อดัง สาขาหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนโต๊ะและปัสสาวะรดหม้อไฟ พร้อมกับถ่ายคลิปกันและกัน ก่อนจะโพสต์คลิปในอีกหลายวันต่อมา ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง 

          หลังเกิดเหตุ ไห่ตี่เลา ออกแถลงการณ์ขอโทษ พร้อมทำการทำลายทิ้งหม้อและภาชนะที่เคยใช้ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใหม่ รวมถึงยังทำการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 12 วันก่อนหน้านี้ จึงอาจมีลูกค้ามากกว่า 4,000 คน กินอาหารจากหม้อไฟที่โดนโจ๋ปัสสาวะใส่ ทางต้นสังกัดของร้านจึงให้คำมั่นว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวน 10 เท่า และประกาศว่าจะฟ้องร้อง 2 วัยรุ่น และครอบครัวของพวกเขาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงิน 23 ล้านหยวน (ราว 102 ล้านบาท)

2 โจ๋ ปีนโต๊ะฉี่หม้อไฟ Haidilao
ภาพจาก Robert Way / Shutterstock.com

          ล่าสุด ศาลตัดสินให้บุคคล 6 คน ประกอบด้วย 2 วัยรุ่นผู้ก่อเหตุ และพ่อแม่ของพวกเขา ตีพิมพ์คำขอโทษในหนังสือพิมพ์ที่กำหนด พร้อมชดใช้ค่าเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องถูกทำลาย และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เป็นเงิน 130,000 หยวน (ราว 6 แสนบาท), ค่าความเสียหายทางการค้าและชื่อเสียงของร้าน 2 ล้านหยวน (ราว 9 ล้านบาท) และค่าดำเนินการด้านสิทธิทางกฎหมายอีก 70,000 หยวน (ราว 3 แสนบาท)

          คำพิพากษาของศาลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พ่อแม่ของวัยรุ่น ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลผู้เยาว์ ซึ่งในส่วนที่เป็นค่าเสียหาย หากวัยรุ่นมีทรัพย์สินส่วนตัว จะต้องชำระจากทรัพย์สินนั้นก่อน และส่วนที่ขาดจะถูกชดเชยโดยพ่อแม่ 

          หลังคำตัดสินเผยแพร่ออกมา ปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำพิพากษา โดยมองว่าแม้ตัวเลขชดเชยจะสูง แต่ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพ่อแม่ที่ละเลยการเลี้ยงดู หลายความเห็นวิจารณ์ว่า การอ้างว่า ลูกยังเด็กไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างให้พ้นผิดอีกต่อไป เพราะท้ายที่สุด ความผิดพลาดจากการตามใจหรือไม่อบรมลูกอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ทั้งปัญหาทางศีลธรรมและผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงได้


ขอบคุณข้อมูลจาก hk01, 163


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลงโทษอ่วม ! 2 โจ๋ห่าม ปีนโต๊ะไปยืนฉี่ใส่หม้อไฟ ศาลสั่งให้ชดใช้ร้านดังเกือบ 10 ล้าน โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2568 เวลา 08:59:04 3,102 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย