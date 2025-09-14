HILIGHT
พุทธ อภิวรรณ ชวนจับตาข่าวใหญ่ คนดังลูกศิษย์เพียบ แย้มหนักกว่าเคส สีกากอล์ฟ

 
           พุทธ อภิวรรณ แย้มข่าวใหญ่ คนดังมีลูกศิษย์ทั่วประเทศ พัวพันผู้หญิง เงินบริจาค และคลิปลับ จับตาอาจหนักกว่าเคสเจ้าคุณ - สีกากอล์ฟ 

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

           วันที่ 13 กันยายน 2568 พุทธ อภิวรรณ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ปริศนาผ่านเฟซบุ๊ก เผยเกี่ยวกับข่าวใหญ่อีกครั้งในวงการสงฆ์ กับเบื้องหลังของพระที่มีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย อาจมีพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาคและคลิปลับ ชนิดที่ว่าเคสของ สีกากอล์ฟ กลายเป็นระดับน้อง ๆ ไปเลย

           โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "จับตา คาดมีข่าวใหญ่ สะพัด...คนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย ถูกสอบพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาค มโหฬารและคลิปลับ

           แว่ว ๆ ว่า เรื่องเจ้าคุณกับ สีกากอล์ฟกลายเป็นระดับน้อง ๆ เลยทีเดียว งานนี้ ตำรวจ -นักวิชาการ-นักกฎหมาย ผนึกกำลังกันยิ่งกว่าแอดเวนเจอร์ !

           ภาพประกอบ AI ไม่ได้บ่งบอกว่าใคร ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน !"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ

พุทธ อภิวรรณ ชวนจับตาข่าวใหญ่ คนดังลูกศิษย์เพียบ แย้มหนักกว่าเคส สีกากอล์ฟ อัปเดตล่าสุด 14 กันยายน 2568
