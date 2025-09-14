HILIGHT
ซื้อแว่นมือสอง 100 บาท เซอร์ไพรส์เพิ่้งเห็นตัวอักษรสลัก อึ้งขายได้เกือบครึ่งแสน

 
            ซื้อแว่นมือสอง 100 บาท ใส่มาหลายปี เซอร์ไพรส์เพิ่้งเห็นตัวอักษรที่สลักไว้ ใครจะเชื่อ ขายได้เกือบครึ่งแสน !!  


แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

             ในขณะที่ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่า ที่สามารถเก็บมาขายแลกเงินได้ตลอดเวลา แต่ใครเลยจะคิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้เงินก้อนสุดเซอร์ไพรส์ จากแว่นตาเก่ามือ 2 ที่ซื้อมาในราคาเพียง 100 บาทเท่านั้น จนกระทั่งเห็นตัวอักษรที่สลักไว้บนแว่น 

             โดยผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit จากนะโมบ้านช่างทอง ได้เผยคลิปขณะมีลูกค้านำแว่นตามาที่ร้านทอง พร้อมระบุว่า เป็นแว่นที่ซื้อมา 100 บาท จากโกดังมือ 2 ใส่มา 4-5 ปีแล้ว กะจะเปลี่ยนเลนส์ เลยสังเกตเห็นตัวอักษร K18 ที่สลักไว้ จึงนำมาหลอมที่ร้านทอง 

             เมื่อเอกซเรย์ดูพบว่า ก่อนหลอมมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 75.17% น้ำหนักทองก่อนหลอม 18.42 กรัม หลังการหลอมได้ 75.08% น้ำหนัก 17.19 กรัม 

             โดยการขายทองครั้งนี้ได้เงินอยู่ที่กว่า 41,000 บาท เรียกว่าโชคดีอย่างกับถูกหวย 

แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

แว่นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

             ทั้งนี้ ชาวเน็ตหลายคนก็ได้เข้ามาแซวว่า ตอนนี้ร้านมืองสองรู้กันแล้ว คงไม่ต้องหา บางคนยังชวนกันไปบุกร้านมือสองด้วยเช่นกัน เผื่อจะโชคดีแบบนี้กับเขาบ้าง 

แว่นมือสอง

แว่นมือสอง


 
