คนเอะใจ ร้านขายเนื้อวัวสีแปลก ๆ ที่แท้แอบตบตาแสบ ฟันกำไรอื้อ เจ้าของไล่พ้นตลาด
           ชาวบ้านเอะใจ ร้านขายเนื้อวัวผิดปกติ เจ้าของตลาดโร่ตรวจ พบที่แท้ ย้อมหมูด้วยเลือดวัว หลอกขายราคาแพงขึ้น สั่งถูกไล่ออกจากตลาดทันที

เนื้อวัวปลอม ใช้เนื้อหมูย้อมเลือดวัว
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

           วันที่ 13 กันยายน 2568 รายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ช่อง 3 รายงานว่า นายชัชชัย กิตติชัย หรือ ชัช ตลาดไท เจ้าของธุรกิจตลาดนัด ได้รับการร้องเรียนว่า ที่ตลาดนัดบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา มีร้านค้าหมูใช้เลือดวัวย้อมทาสีเนื้อหมู แล้วหลอกขายชาวบ้านเป็นเนื้อวัว ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งตามปกติเนื้อหมูที่ตลาดนัดแห่งนี้จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 90 บาท

           เจ้าของตลาดนัด เดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมกับตำรวจ พบร้านเนื้อดังกล่าวขายอยู่กลางล็อกของตลาด จึงแสดงตัวและให้เจ้าของร้านเอาเนื้อดังกล่าวไปล้าง พบว่าสีของเนื้อจากแดงกลายเป็นสีขาวซีด เนื่องจากเป็นเนื้อหมู ไม่ใช่เนื้อวัว คนขายจึงยอมรับว่า ใช้เลือดวัวทาสีเนื้อหมูให้เหมือนเนื้อวัว ก่อนขายในราคา กิโลกรัมละ 120 บาท 

           นายสามารถ พ่อค้าร้านดังกล่าว อ้างว่า เนื้อวัวดังกล่าวเป็นของพี่สาวจ้างมาขาย ตนไม่รู้ขั้นตอนว่ามีกระบวนการทำอย่างไร เมื่อหยิบเนื้อวัวขึ้นมาเปรียบเทียบ คนขายก็ยอมรับว่า ก้อนเนื้อสีแดงเป็นเนื้อหมูที่ใช้เลือดวัวย้อมทาสี พร้อมอภัยกับลูกค้าที่มาซื้อไป ขอโทษเจ้าของตลาด ยืนยันว่าจะไม่ค้าขายแบบหลอกลวงชาวบ้านอีก

เนื้อวัวปลอม ใช้เนื้อหมูย้อมเลือดวัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชัย กิตติไชย

           ด้าน ชัช ตลาดไท เจ้าของตลาดดังกล่าว ยังเมตตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำบันทึกประจำวันไว้ หากพบอีกจะดำเนินคดีทันที จะไม่สงสารแล้ว ก่อนปล่อยให้กลับบ้านไป

          ทั้งนี้ เจ้าของตลาดยังโพสต์เฟซบุ๊ก ชัชชัย กิตติไชย ระบุว่า "เช้านี้ที่ตลาดบางปะหัน ไล่ร้านค้าออก หลอกลวงผู้บริโภค เอาหมูมาทาเลือดขายเป็นเนื้อ ทางตลาดไล่ออกให้เก็บของเลยครับ พร้อมตัดล็อกไม่ให้ขายอีก ให้ตำรวจลงตรวจสอบด้วยครับ"

เนื้อวัวปลอม ใช้เนื้อหมูย้อมเลือดวัว
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

เนื้อวัวปลอม ใช้เนื้อหมูย้อมเลือดวัว
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

เนื้อวัวปลอม ใช้เนื้อหมูย้อมเลือดวัว
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์


คนเอะใจ ร้านขายเนื้อวัวสีแปลก ๆ ที่แท้แอบตบตาแสบ ฟันกำไรอื้อ เจ้าของไล่พ้นตลาด โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2568
