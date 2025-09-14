HILIGHT
สะพรึง ชายยั่วงูพิษร้ายถูกฉกถึงตาย หนีผิดหลังส่อโดนคุกยาว อึ้งเลี้ยงงู 60 ตัวในบ้าน

 
           สะพรึง ชายยั่วงูพิษร้ายถูกฉกถึงตาย หนีผิดหลังอาจติดคุกยาว จนท. เผยความสยอง มีงู 60 ตัวอยู่ในบ้าน พร้อมสัตว์พิเศษเพียบ ชี้เป็นวิธีจบชีวิตสุดสยอง 

ชายยั่วงูพิษร้ายถูกฉกถึงตาย หนีผิดหลังส่อโดนคุกยาว อึ้งเลี้ยงงู 60 ตัวในบ้าน

             วันที่ 12 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Express รายงานข่าวการเสียชีวิตสุดแปลก เมื่อชายคนหนึ่งเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการปล่อยให้งูที่เลี้ยงไว้รุมกัด จนกระทั่งตัวเองเลือดออกและขาดอากาศหายใจตาย จนเกิดภาพที่เจ้าหน้าที่ถึงกับบอกว่าเหมือนฉากในหนังสยองขวัญ 

             รายงานเผยว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2567 หลังตำรวจในแอฟริกาใต้พบว่า มาริอุส โจเบิร์ต ชายวัย 28 ปี ลักลอบนำเข้าสัตว์พิเศษอย่างผิดกฎหมาย และเก็บงูประมาณ 60 ตัวไว้ในบ้านของเขา ทั้งนี้ โจเบิร์ต อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวและกำลังสอบสวนข้อหาลักทรัพย์และลักขโมย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขาอาจมีส่วนร่วมกับการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์พิเศษ จึงมีแผนตรวจค้นบ้านของเขา 
 
             ในตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านของโจเบิร์ต พวกเขาก็ตกตะลึงเมื่อพบว่ามีงู 60 ตัว พร้อมด้วยสัตว์พิเศษอื่น ๆ อย่าง จระเข้ อีกัวน่า กิ้งก่ามอนิเตอร์ แมงมุมทารันทูล่า เฮดจ์ฮอก และเฟอร์เรต อยู่ในบ้านหลังนี้ 
 
             แหล่งข่าวเปิดเผยว่า โจเบิร์ตรู้ตัวว่าข้อหาที่เขาจะถูกดำเนินคดีนั้นอาจรุนแรงมาก งูกับสัตว์จำนวนมากที่เขามีในครอบครองอาจทำให้เขาต้องติดคุกยาว 25 ปี เขาจึงเอ่ยปากขอเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้อาหารงู และเมื่อกุญแจมือถูกถอด เขาก็ยื่นมือเข้าไปในกรงงู 2 กรง จนถูกงู 2 ตัวกัดที่ข้อมือ 

             โจเบิร์ตถูกควบคุมตัวและนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยเจ้าหน้าที่ทราบว่าหนึ่งในงูที่กัดเขาคือ งูเห่าพ่นพิษสยาม ซึ่งฉีดพิษจำนวนมากใส่ตัวเขา แต่ไม่รู้ว่างูอีกตัวคือชนิดใด อย่างไรก็ตามเนื่องจากงูเห่าพ่นพิษสยามไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของแอฟริกาใต้ จึงไม่มียาต้านพิษ 
 
ชายยั่วงูพิษร้ายถูกฉกถึงตาย หนีผิดหลังส่อโดนคุกยาว อึ้งเลี้ยงงู 60 ตัวในบ้าน

             แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวน เผยว่า พิษของงูมีทั้งชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ ซึ่งนั่นหมายถึงพิษจะไปหยุดการทำงานของปอดจนเขาขาดอากาศหายใจ และยังทำให้เกิดเลือดออกรุนแรง เนื้อเยื่อของร่างกายถูกทำลาย ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีการจบชีวิตที่น่าเจ็บปวดและสยดสยองสุด ๆ ใช้เวลานานถึง 9 ชั่วโมงตั้งแต่เขาถูกงูกัดจนอาการทรุด และอีก 3 ชั่วโมงกว่าพิษงูจะคร่าชีวิตเขา 

             ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าโจเบิร์ตจงใจปล่อยให้ตัวเองถูกงูที่มีพิษถึงตายกัด ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยชีวิตเขา นำเขาส่งโรงพยาบาล แต่ทีมแพทย์ไม่สามารถหายาต้านพิษงูที่เหมาะสมได้ โดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนต่อว่าสัตว์พิเศษเหล่านี้มาจากที่ไหน และจะขยายผลไปจนถึงลูกค้าของโจเบิร์ตด้วย 
 
             ขณะเดียวกัน พบว่าหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ The Bloemfontein Society for the Prevention of Cruelty to Animals ได้เข้ามาช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทิ้งเหล่านี้แล้ว โดยการมีนำสัตว์ทั้งหมดส่งโรงพยาบาลรักษาสัตว์ป่า ซึ่งจะทำการตรวจสภาพร่างกาย รักษา ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่น่าเศร้าที่สัตว์พิเศษจากต่างประเทศจะต้องถูกการุณยฆาต 
 
             ด้านหัวหน้าผู้ตรวจการ เผยถึงสภาพที่เจ้าหน้าที่พบว่า ภายในบ้านหลังนั้นเหมือนหนังสยองขวัญที่มีสัตว์ป่ากว่า 70 ตัว อยู่ในสภาพถูกละเลยอย่างรุนแรง สัตว์ป่าและสัตว์เลื้อยคลานจำนวนหนึ่งตายไปก่อนหน้าแล้วเพราะอดอยากและขาดอาหาร พวกมันถูกทอดทิ้ง อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ และต้องการการดูแลเป็นอย่างมาก 



ขอบคุณข้อมูลจาก Express, Mirror 

