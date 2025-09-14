HILIGHT
จากใจตำรวจ ปมอายัดบัญชี ลั่นอายัดแบบไม่รู้สี่รู้แปด - แจกเบอร์ร้อยเวร โดนโทร. จิกยันดึก

 
           จากใจคนทำงาน ปมอายัดบัญชี อายัดเร็วถึงใจ แต่ถอนอายัดคือที่สุดของเจ๋ โอดร้อยเวรโดนโทร. จิกเบอร์ส่วนตัว ค่าโอทีหลวงก็ไม่จ่าย ลั่นปัญหายุ่งตั้งแต่แจกคดีมาโรงพัก 


            เป็นประเด็นร้อนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก กรณีการอายัดบัญชีธนาคาร หลังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้า แม้หลายคนจะไม่เคยยุ่งเกี่ยว บางรายเป็นร้านค้าที่ได้รับผลกระทบไปด้วยโดยไม่รู้ตัว จนร้านค้าบางแห่งประกาศไม่ขอรับเงินโอน ขณะที่ ธปท. แจ้งถึงประชาชนสุจริตที่ได้รับผลกระทบ ให้ติดต่อขอยกเลิกการอายัด ผ่านศูนย์ AOC 1441 กด 2 นั้น 

            ล่าสุด (14 กันยายน 2568) เพจ พนักงานสอบสวนหญิง ได้โพสต์ถึงเรื่องเกี่ยวกับการอายัดบัญชีว่า 
 
            "1441 อายัดบัญชี ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่รู้สี่รู้แปด แค่โทร. บอกว่าโดนโกงก็อายัด

            อายัดแบบคนอายัดคือใคร กรูก็ไม่รู้ แต่เสือกรู้ชื่อว่า กรูเป็นร้อยเวรโรงพัก และเป็นโรงพักที่ใกล้ สะดวก ที่ผู้เสียหายจะมาให้ปากคำ แจกเบอร์โทร. ส่วนตัว ผู้เสียหายโทร. จิกยิ่งกว่าผัว เพราะอยากได้ตังค์คืน 

            ยังไม่พอ ว่าที่ผู้ต้องหา อ่อ ตอนนี้อาจจะเป็น "คนดีร์" ที่แบงค์ชาติเค้าว่า ที่โดน มิจฉาชีพมันแจกบัญชีให้ผู้เสียหาย โอนตังค์เข้าทดลองทำภารกิจด่านแรก และโอนคืนให้ ถูกอ้างว่าเป็น ม้าแถว 1 เลยเดือดร้อนกัน 

            อายัดเร็วไม่ว่า ถอนอายัดนี่สุด ที่สุดของเจ๋ จะยากไปไหน ไม่ได้มีคดีเดียวนะจ๊ะ ในมือพนักงานสอบสวนคดีออนไลน์ คนหนึ่งนี้เป็นพัน เออบ่นแล้วบ่นอีก นับเอาไปประเมินผลการทำงานยังไม่ได้ ไม่อยู่ในระบบ CRIMES เพราะไม่ได้ตัดเลขเป็น เลขรับคดี

             ปัญหามันยุ่งตั้งแต่ สอท. ให้ ศปอส.ตร. แจกคดีมาโรงพักละ และแจกเบอร์โทรศัพท์ร้อยเวร ไม่ต้องมีวันเข้าเวรออกเวร โทรตั้งแต่ตีอะไรไม่รู้ จนดึกดื่น ก็โทร. ค่าโอทีรับโทรศัพท์ หลวงก็ไม่ได้จ่าย มือถือกรูก็ซื้อเอง เน็ตก็เติมเอง แถมยังต้องมาถ่ายเอกสารให้ คนดีร์ ที่โดนหลอก แถมเป็นความผิดต่อส่วนตัวด้วยนะจ๊ะ ปลดอายัดก็ไม่ได้ ความเครียดมวลมหาศาลมาตกที่ร้อยเวรโรงพัก คนอายัดก็เอาท์ซอร์ต ขอให้โทร. มาอายัด จะโดนหลอกจริงไม่หลอกจริง หรือสมรู้ร่วมคิด "คนดีร์" แบบใด ไม่รู้ 

            ระบบสร้างมา ขอให้ทบทวนด้วย ว่าที่เค้าแจ้งไปอะ ถอนให้ซะที แต่จะให้ดี บัญชีต่าง ๆ ธนาคารรู้ได้เลยว่ามีเงินเข้าออกผิดปกติยังไง ให้มีเงินเยอะมีเงินน้อย เงินหมุนเพียงเสี้ยววินาที ไปมอนิเตอร์ตรงนั้น บล็อคเงินตรงนั้น กฎหมายให้ธนาคารรับผิดชอบไม่ใช่ให้ "พนักงานสอบสวนรับผิดชอบ" ทำนะจ๊ะ ไม่ใช่มาบอกอะไรก็มาหา "ตำรวจ" 

            และยังไม่พอ "ตำรวจ สอท." ที่มีหน้าที่เฉพาะ ก็ไม่ได้ทำทุกคดี เลือกคดีใหญ่ ๆ ไปทำ ทิ้งงานให้ "พนักงานสอบสวนโรงพัก" ที่รบกับ Street Crime ยังไม่พอ ต้องรบกับ Cyber Crime อีก

            เศรษฐกิจมันโตด้วยเงิน ถ้าคุมเงินให้อยู่ในประเทศไม่ได้ รับรองมีเจ๊ง คุมธนาคารไม่ได้ คุมเงินไม่ได้ เงินไหลออกนอกประเทศ ไทยแลนด์ อาจเป็นเวเนซุเอลา และปกปิดข่าวสาร อาจจะเป็น เนปาล 2 

            ส่วนเราก็ก้มหน้าก้มตาทำสำนวนไป ทับท่วมพื้นที่ไปหมด ยิ่งกว่าน้ำท่วม กรรมของกรู" 

            ทั้งนี้ ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์ โดยเห็นด้วยว่างานหนักมากองอยู่ตรงพนักงานสอบสวนในโรงพัก คนอายัดไม่ได้ทำงานสอบสวน และอยากให้มีการปรับปรุงระบบด้วย 

