แพรรี่ โอดคนที่เคยชื่นชม ถูกคนพูดถึงกันหนาหู ใกล้จะได้พูดคำว่าเสียดายอีกแล้ว ?

 
            แพรรี่ ไพรวัลย์ โอดใกล้จะต้องพูดเสียดายอีกแล้ว ทั้งที่เคยชื่นชมในวัตรปฎิบัติ - ดร.ตฤณห์ โผล่คอมเมนต์ พบเพิ่งโพสต์ พระบางรูปเริ่มไหวตัวทัน คล้ายจะหนี-ทำลายหลักฐาน 

             ทำเอาหลายคนให้ความใส่ใจ หลังจากวานนี้ (13 กันยายน 2568) แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเพจ ระบุว่า "ใกล้จะต้องได้พูดคำว่าเสียดายอีกแล้วเหรอคะ ทำไมคนพูดถึงกันหนาหูจังเลย ดิฉันก็อุตส่าห์ออกตัวชื่นชมในวัตรปฎิบัติก่อนหน้านี้ แม้จะมีเห็นต่างบ้างในบางคำสอน ก็ขอให้ไม่เป็นแบบที่เขาพูดถึงกันแล้วกันนะคะ"

             รวมถึงมีการตอบคอมเมนต์ว่า "ยังไม่ได้ ชี้ชัดนะคะ ว่าใช่หรือไม่อย่างไร เพียงแต่ว่าคนที่ดิฉันรู้จักหลายท่านซึ่งมีชื่อเสียง ออกมาโพสต์แปลกแปลก"

             โดยมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ที่ระบุสั้น ๆ ว่า "รอคุณแพรรี่ เปิดครับ"

             อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กของ ดร.ตฤณห์ พบว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์ข้อความต่าง ๆ เช่น "พระบางรูปเริ่มไหวตัวทัน คล้ายจะหนีและทำลายหลักฐาน หวังว่าเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องไปแล้ว จะไม่ทำให้สังคมผิดหวังนะครับ" และ "กว่าจะมาเป็นอาจารย์ได้ผมต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างมากครับและต้องรู้จริงในสิ่งที่พูด ผมว่ามันคืออาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงพอสมควร ไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นได้"

             รวมถึงล่าสุดที่ ดร.ตฤณห์ โพสต์ว่า "ถ้าเราไม่บูชาตัวบุคคล เราจะไม่ผิดหวังครับ ผมว่าเรามีกรณีศึกษามากพอสมควรแล้วนะครับ"

             ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปว่าบุคคลในโพสต์ของ แพรรี่ ไพรวัลย์ เป็นใคร และจะใช่คนเดียวกับโพสต์ของ ดร.ตฤณห์ หรือไม่ ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับแวดวงศาสนาที่ยังคงร้อนระอุไม่แผ่ว 

