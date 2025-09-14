แพรรี่ โอดคนที่เคยชื่นชม ถูกคนพูดถึงกันหนาหู ใกล้จะได้พูดคำว่าเสียดายอีกแล้ว ?

แพรรี่ ไพรวัลย์ โอดใกล้จะต้องพูดเสียดายอีกแล้ว ทั้งที่เคยชื่นชมในวัตรปฎิบัติ - ดร.ตฤณห์ โผล่คอมเมนต์ พบเพิ่งโพสต์ พระบางรูปเริ่มไหวตัวทัน คล้ายจะหนี-ทำลายหลักฐาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ทำเอาหลายคนให้ความใส่ใจ หลังจากวานนี้ (13 กันยายน 2568) แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเพจ ระบุว่า "ใกล้จะต้องได้พูดคำว่าเสียดายอีกแล้วเหรอคะ ทำไมคนพูดถึงกันหนาหูจังเลย ดิฉันก็อุตส่าห์ออกตัวชื่นชมในวัตรปฎิบัติก่อนหน้านี้ แม้จะมีเห็นต่างบ้างในบางคำสอน ก็ขอให้ไม่เป็นแบบที่เขาพูดถึงกันแล้วกันนะคะ"
รวมถึงมีการตอบคอมเมนต์ว่า "ยังไม่ได้ ชี้ชัดนะคะ ว่าใช่หรือไม่อย่างไร เพียงแต่ว่าคนที่ดิฉันรู้จักหลายท่านซึ่งมีชื่อเสียง ออกมาโพสต์แปลกแปลก"
โดยมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ที่ระบุสั้น ๆ ว่า "รอคุณแพรรี่ เปิดครับ"
รวมถึงล่าสุดที่ ดร.ตฤณห์ โพสต์ว่า "ถ้าเราไม่บูชาตัวบุคคล เราจะไม่ผิดหวังครับ ผมว่าเรามีกรณีศึกษามากพอสมควรแล้วนะครับ"
ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปว่าบุคคลในโพสต์ของ แพรรี่ ไพรวัลย์ เป็นใคร และจะใช่คนเดียวกับโพสต์ของ ดร.ตฤณห์ หรือไม่ ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับแวดวงศาสนาที่ยังคงร้อนระอุไม่แผ่ว