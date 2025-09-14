สาวหน้าใสใจใหญ่ จากผู้ประกวดนักเรียนสุดคิวต์ สู่โลกใหม่ เตรียมเดบิวต์ AV ค่ายดัง

นักศึกษาสาวหน้าใส เตรียมเปิดตัวสู่โลกใหม่ หวังเปล่งประกายในฐานะดารา AV แม้ต้องทิ้งฝันที่จะเป็นนักแสดง ผู้เชี่ยวชาญชมงานผิว-ทักษะดี ว่าที่ดาวรุ่ง
วันที่ 14 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า โฮริคิตะ โมอะ (Horikita Moa) สาวนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ประกวดที่โดดเด่นจากการเฟ้นหา นักเรียนที่น่ารักที่สุดในญี่ปุ่น เตรียมพลิกเส้นทางชีวิตกลายมาเป็นนางเอก AV และเตรียมเดบิวต์ผลงานหนังผู้ใหญ่กับค่ายดัง IdeaPocket ด้วยความหวังจะเปล่งประกายบนเวทีอีกครั้ง
รายงานเผยว่า โฮริคิตะ โมอะ เคยพิชิตผู้เข้าสมัครร่วม 30,000 คน จนเข้าสู่รอบสุดท้ายในการประกวดนักเรียนที่น่ารักที่สุดในญี่ปุ่นมาแล้ว เดิมเธอฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดง แต่สุดท้ายสาวหน้าหวาน หุ่นเพรียว เจ้าของอกคัพ F รายนี้ก็ยอมทิ้งความฝันเดิม และเลือกที่จะเป็นดารา AV แทน
แม้ว่าการขึ้นเวทีครั้งแรกของเธอจะเต็มไปด้วยความกังวล แต่เธอกลับรู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเปล่งประกายอีกครั้ง เธอจึงคิดที่จะเข้าวงการบันเทิง อยากเป็นนักแสดง แต่เธอก็ตระหนักได้ว่าการขาดแรงหนุนหลังนั้น ยากที่จะทำให้เธอมีชื่อเสียง อีกทั้งเธอยังชอบหนุ่ม ๆ ชอบความรู้สึกเร่าร้อนจากการจูบ จึงตัดสินใจเข้าวงการหนังผู้ใหญ่แทน
อี้เจียน ฮวน ชุนชิว ยังชื่นชมว่า โฮริคิตะ โมอะ มีความสวนอันโดดเด่น และผิวขาวที่เปล่งออร่า การแสดงของเธอในหนังก็สมกับคำที่อ้างว่า เธอเก่งมากในเรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม แม้เธอจะมีหน้าอกคัพ F แต่ภาพลักษณ์โดยรวมยังไม่น่าประทับใจเท่าที่คาดหวัง และขาก็ดูหนากว่าภาพโปรโมตเล็กน้อย แต่ถึงอย่างนั้นข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ไม่ไม่ลดทอนคะแนนของเธอได้เลย เธอยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการ
