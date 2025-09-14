HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชาวบ้านนับร้อย รวมตัวหน้าวัดดัง สุดทนพฤติกรรมเจ้าอาวาส ขู่เตรียมยกระดับชุมนุม

 
          ชาวบ้านชุมนุมหน้าวัดชื่อดัง จี้เจ้าอาวาสชี้แจงปมเงินวัด และการแต่งตั้ง-ปลดไวยาวัจกร ลั่นหากยังนิ่งเฉย จะยกระดับการกดดัน

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

          วันที่ 13 กันยายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งของ จ.สมุทรปราการ ออกมารวมตัวถือป้ายตะโกนเรียกร้องให้เจ้าอาวาสวัดชื่อดังชี้แจงกระแสวิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการผลประโยชน์ของวัด โดยเฉพาะการแต่งตั้งและปลดไวยาวัจกรที่หลายคนมองว่าไม่เป็นธรรม

          บรรยากาศในพื้นที่ค่อนข้างตึงเครียด เนื่องจากมีผู้สนับสนุนฝ่ายเจ้าอาวาสออกมาโต้เถียงกับกลุ่มชาวบ้านผู้ชุมนุม จนเกือบลุกลามเป็นการปะทะ โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองสมุทรปราการ เข้ามาควบคุมสถานการณ์ แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

          ขณะที่เจ้าอาวาสยังคงเก็บตัวอยู่ภายในกุฏิ โดยส่งตัวแทนไวยาวัจกรออกมาเจรจา แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ภายในวันเดียวกัน วัดยังมีการประชุมคณะกรรมการไวยาวัจกรเพื่อเตรียมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ แต่ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าร่วม สร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านที่ยืนยันต้องการตรวจสอบอย่างเปิดเผย พร้อมประกาศว่า หากยังไม่ยอมให้เข้าร่วมรับฟังและตรวจสอบ จะยกระดับการเคลื่อนไหวในการกดดัน

          ตัวแทนชาวบ้านเผยว่า สิ่งที่ต้องการคือความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเงินกฐิน เงินค่าจอดรถ หรือเงินจากกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการตั้งและปลดไวยาวัจกรที่ถูกตั้งข้อสงสัย อีกทั้งยังตั้งคำถามถึงการนำทหารเข้ามาอยู่ในวัด โดยเผยว่า ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่เคยได้เห็นหน้าเจ้าอาวาสเลย 

          ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ประท้วงเจ้าอาวาส
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์





ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชาวบ้านนับร้อย รวมตัวหน้าวัดดัง สุดทนพฤติกรรมเจ้าอาวาส ขู่เตรียมยกระดับชุมนุม โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2568 เวลา 16:33:08 2,375 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย