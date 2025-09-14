ชาวบ้านนับร้อย รวมตัวหน้าวัดดัง สุดทนพฤติกรรมเจ้าอาวาส ขู่เตรียมยกระดับชุมนุม

ชาวบ้านชุมนุมหน้าวัดชื่อดัง จี้เจ้าอาวาสชี้แจงปมเงินวัด และการแต่งตั้ง-ปลดไวยาวัจกร ลั่นหากยังนิ่งเฉย จะยกระดับการกดดัน
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์
วันที่ 13 กันยายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งของ จ.สมุทรปราการ ออกมารวมตัวถือป้ายตะโกนเรียกร้องให้เจ้าอาวาสวัดชื่อดังชี้แจงกระแสวิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการผลประโยชน์ของวัด โดยเฉพาะการแต่งตั้งและปลดไวยาวัจกรที่หลายคนมองว่าไม่เป็นธรรม
บรรยากาศในพื้นที่ค่อนข้างตึงเครียด เนื่องจากมีผู้สนับสนุนฝ่ายเจ้าอาวาสออกมาโต้เถียงกับกลุ่มชาวบ้านผู้ชุมนุม จนเกือบลุกลามเป็นการปะทะ โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองสมุทรปราการ เข้ามาควบคุมสถานการณ์ แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย
ตัวแทนชาวบ้านเผยว่า สิ่งที่ต้องการคือความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเงินกฐิน เงินค่าจอดรถ หรือเงินจากกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการตั้งและปลดไวยาวัจกรที่ถูกตั้งข้อสงสัย อีกทั้งยังตั้งคำถามถึงการนำทหารเข้ามาอยู่ในวัด โดยเผยว่า ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่เคยได้เห็นหน้าเจ้าอาวาสเลย
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส