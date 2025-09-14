HILIGHT
อส.เขาชะเมา-เขาวง ว่าไง หลังคนรีวิวห้องพัก น่ากลัว ยันไม่มีผี ใครเจอนางรำคือ..


          รีวิวที่พัก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง แอดมินว่ายังไงหลังคนบอกน่ากลัว ยืนยันไม่มีผี ใครเจอนางรำที่ปลายเตียงคือ.... คนเมนต์กันโบ๊ะบ๊ะ เป็นไวรัลเรียกยิ้ม 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

รีวิวบ้านพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

          วันที่ 14 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park โพสต์ภาพและข้อความที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมาก หลังมีคนเข้ามีรีวิวห้องพักของทางอุทยานว่าน่ากลัว ซึ่งแอดมินก็ได้ขอชี้แจงว่า 
          
          "พอดีไปเจอรีวิวห้องพัก อช.เขาชะเมา น่ากลัว แอดมินยืนยันอีกครั้งนะคะ ที่พักเราไม่มีผีค่ะ ใครที่เจอนางรำปลายเตียง อันนั้นลุงหัวหน้าจ้างมาเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวเฉย ๆ ค่ะ 5555 หยอก ๆ เขาชะเมาสุขสันต์ ทำทุกวันให้เป็นฮัลโลวีน"
          
          พร้อมกับแนวภาพรีวิวห้องพักเขาชะเมา ที่มีคนคอมเมนต์แบบเฮฮา บอกว่า "อาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปเหมือนกัน ไม่ได้นอนเลย" ซึ่งเมื่อถามสาเหตุ ก็ตอบว่า "ผมไปเช้าเย็นกลับ"

รีวิวบ้านพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

รีวิวบ้านพัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

          เจอแบบนี้จึงไม่วายมีคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันเพียบ เช่น "เลือกผีเองได้ไหมคะกลัวเรื่องเล่าซ้ำคนอื่น" "ถ้านอนดึกผีรอได้ไหมคะ มีเวลาเลิกงานรึเปล่า" และ "พกชุดไทยไปสักชุด ทำไรไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยค่ะ 55555"

รีวิวบ้านพัก

รีวิวบ้านพัก

รีวิวบ้านพัก
       
          ซึ่งทางแอดมินก็เข้ามาตบมุกกันโบ๊ะบ๊ะสุด ๆ แบบไม่ตายไมค์ รวมถึงมีการโพสต์เพิ่มเติมว่า "คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ อยากมาเที่ยวเพราะน้ำตกสวย (ไม่) อยากมาเที่ยวเพราะมาดูผี (ใช่) พวกแกมันเริ่ดจริง ๆ ตอบกันไม่ไหวเลย" และ "ฝนตก สัญญาณไม่ค่อยดี ตอบเมนต์ไม่ทันเลย มิตรรักแฟนเพจมาจากไหนกันนักไม่รู้ แอดมินสาวงงมาก"
          
          ทั้งนี้ เหล่านักเที่ยวที่ชอบความตื่นเต้นปนระทึก ก็คงต้องลองไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองกันแล้ว ว่าจะได้ชมวิวสวยสมใจ และจะมีพนักงาน (พิเศษ) มาเอนเตอร์เทนท์ให้หรือไม่ 

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Khaochamao-Khaowong National Park

รีวิวบ้านพัก

รีวิวบ้านพัก

รีวิวบ้านพัก

