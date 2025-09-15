HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมื่อลูกสาวกลับบ้านมาหาพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์ จากลานจอดรถกลายเป็นอื่น

          เมื่อลูกสาวกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อ เปิดประตูให้ดูก็เซอร์ไพรส์ทันที จากลานจอดรถกลายเป็นแทบไม่มีที่จอด เพราะทำในสิ่งที่พ่อรัก

เมื่อลูกสาวเยี่ยมพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @paninan96

          วันที่ 15 กันยายน 2568 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างแชร์ไวรัล TikTok @paninan96 คนดูหลักล้าน เมื่อลูกสาวขับรถกลับมาหาพ่อที่บ้าน แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไป ก็เรียกว่า เซอร์ไพรส์คุณลูกทันที เพราะลานจอดรถที่เคยว่างเปล่า กลายเป็นที่ปลูกผักสวนครัวไปเรียบร้อย จนแทบไม่มีที่ให้จอด

เมื่อลูกสาวเยี่ยมพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @paninan96

เมื่อลูกสาวเยี่ยมพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @paninan96

          เจ้าของคลิปยังมีการเปิดผังพื้นที่บ้านให้ดูว่ากว้างถึง 1.5 ไร่ พ่อจัดเต็มปลูกผักสวนครัวเต็มทุกตารางนิ้ว ส่วนชาวเน็ตก็แซวว่า พื้นที่หลังบ้านก็มีเยอะ พ่อปลูกหน้าบ้านจนลูกไม่มีที่จอดรถเลย หลังจากนี้สิ่งที่พ่อทำได้คือ เปิดออร์เดอร์ขายผักสวนครัวระบายของออกไปบ้าง


เมื่อลูกสาวเยี่ยมพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @paninan96

เมื่อลูกสาวเยี่ยมพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์
ภาพจาก TikTok @paninan96

          สุดท้าย เรื่องนี้ต่อให้พ่อปลูกผักจนไม่มีที่จอดรถ แต่ก็เป็นความสุขของคนแก่ เราก็ต้องยอม

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมื่อลูกสาวกลับบ้านมาหาพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์ จากลานจอดรถกลายเป็นอื่น อัปเดตล่าสุด 15 กันยายน 2568 เวลา 12:41:18 10,523 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย