เมื่อลูกสาวกลับบ้านมาหาพ่อ เปิดประตูบ้านแล้วเซอร์ไพรส์ จากลานจอดรถกลายเป็นอื่น

เมื่อลูกสาวกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อ เปิดประตูให้ดูก็เซอร์ไพรส์ทันที จากลานจอดรถกลายเป็นแทบไม่มีที่จอด เพราะทำในสิ่งที่พ่อรัก
ภาพจาก TikTok @paninan96
วันที่ 15 กันยายน 2568 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างแชร์ไวรัล TikTok @paninan96 คนดูหลักล้าน เมื่อลูกสาวขับรถกลับมาหาพ่อที่บ้าน แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไป ก็เรียกว่า เซอร์ไพรส์คุณลูกทันที เพราะลานจอดรถที่เคยว่างเปล่า กลายเป็นที่ปลูกผักสวนครัวไปเรียบร้อย จนแทบไม่มีที่ให้จอด
เจ้าของคลิปยังมีการเปิดผังพื้นที่บ้านให้ดูว่ากว้างถึง 1.5 ไร่ พ่อจัดเต็มปลูกผักสวนครัวเต็มทุกตารางนิ้ว ส่วนชาวเน็ตก็แซวว่า พื้นที่หลังบ้านก็มีเยอะ พ่อปลูกหน้าบ้านจนลูกไม่มีที่จอดรถเลย หลังจากนี้สิ่งที่พ่อทำได้คือ เปิดออร์เดอร์ขายผักสวนครัวระบายของออกไปบ้าง
สุดท้าย เรื่องนี้ต่อให้พ่อปลูกผักจนไม่มีที่จอดรถ แต่ก็เป็นความสุขของคนแก่ เราก็ต้องยอม