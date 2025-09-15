ไขปริศนา… ทำไมแมลงสาบบินเข้าหาคน และวิธีรับมือแบบไม่กรี๊ด !

แมลงสาบไม่ได้เกลียดคุณ…
เขาแค่อยากอยู่ใกล้คุณเฉย ๆ
สิ่งเร้าแบบไหน
กระตุ้นให้แมลงสาบเผ่น !!
แสง
ลม
การเคลื่อนไหว
วิทยาศาสตร์ไขข้อสงสัย
ทำไมแมลงสาบชอบบินเหมือนพุ่งใส่หน้า
หลายคนคงเคยผวาเมื่อแมลงสาบบินพุ่งเข้าใส่ จนเราต้องเป็นฝ่ายวิ่งหนีแทน และอดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมแมลงสาบต้องบินมาใส่หน้าด้วยนะ ?
นักวิจัยก็เลยศึกษาเรื่องนี้ซะเลย และพบว่ารูปแบบการบินของแมลงสาบเป็นแบบสุ่ม ไม่ได้มี GPS นำทาง เมื่อตกใจหรือเจอภัยคุกคาม มันจะบินหรือวิ่งมั่วไปเรื่อยตามสัญชาตญาณเอาตัวรอด
แต่ในบางครั้งมันก็เลือกที่จะหมุนตัวในมุมเพียงเล็กน้อย (ไม่ถึง 30 องศา) เพื่อให้ไปถึงเส้นทางหนีที่มันถนัดได้เร็วขึ้น เลยดูเหมือนบินเข้าหาสิ่งคุกคามก่อน แล้วค่อยหักเลี้ยวหนีไปยังทิศทางอื่นอย่างไว ทำให้เส้นทางบินบังเอิญมาจ๊ะเอ๋กับทางของเราพอดี จนดูเหมือนว่ามันตั้งใจบินพุ่งใส่หน้า ทั้งที่จริง ๆ แล้ว มันกำลังหาทางหนีเพื่อเอาชีวิตรอดต่างหากนะ
จะทำยังไงดี
ถ้าจู่ ๆ แมลงสาบบินพุ่งเข้าใส่
ถ้าเจอแมลงสาบบินพุ่งเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัว วิธีเหล่านี้อาจจะพอช่วยให้เอาตัวรอดได้
-
ไม่ใช้มือปัดแรง ๆ : อย่าตกใจจนเผลอใช้มือปัดแรง ๆ เพราะเสี่ยงให้มันตกใส่ตัว
-
อย่าขยับตัวเร็ว : แมลงสาบจะบินไปตามแรงลมหรือการสั่นสะเทือน ถ้าเราตกใจแล้วสะบัดตัวหรือวิ่งหนีเร็ว ๆ มันจะยิ่งสับสนและอาจพุ่งเข้าหาเราได้ง่ายขึ้น ลองยืนนิ่ง ๆ หรือขยับให้น้อยที่สุด มันก็จะบินไปตามทิศทางของมันตามปกติ แล้วส่วนใหญ่ก็จะบินผ่านเลยเราไปเอง
-
หาที่กำบัง : ถ้าทำใจยืนนิ่ง ๆ ไม่ไหว ลองหาที่หลบหลังสิ่งของใหญ่ ๆ อย่างเช่น ประตู ผ้าม่าน หรือจะวิ่งเข้าห้องไปเลยก็ได้ แค่ให้มีอะไรมาบังตัวเราไว้ก็พอ
- หาอาวุธมาสู้ : หากคว้าสเปรย์ฆ่าแมลงได้ให้ฉีดไปในทิศทางที่มันกำลังบินมา สเปรย์ส่วนใหญ่จะทำให้มันอ่อนแรงและร่วงลงพื้น