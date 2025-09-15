หมอหายจากห้องผ่าตัด 8 นาที แอบกินแซ่บพยาบาล คนช็อกโผล่ไปเจอชอตเด็ด

หมอหายจากห้องผ่าตัด แว่บไปกินแซ่บพยาบาล 8 นาทีกลับมาผ่าตัดต่อ เพื่อนร่วมงานช็อก โผล่ไปเจอตอนเข้าด้ายเข้าเข็ม เจ้าตัวขอโอกาส อ้างเครียดมีปัญหากับเมีย
วันที่ 13 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Indian Express มีรายงานเหตุชวนอึ้งจากประเทศอังกฤษ เมื่อวิสัญญีแพทย์ชาวปากีสถาน ที่กำลังทำการผ่าตัดถุงน้ำดีให้คนไข้ ขอพักเบรคจากการผ่าตัดเป็นเวลาสั้น ๆ โดยขอให้พยาบาลคนอื่นช่วยมอนิเตอร์คนไข้ต่อ แต่แทนที่เขาจะ "พัก" อย่างที่อ้าง แพทย์รายนี้กลับแวบไปมีเซ็กส์กับพยาบาลอีกคน ในห้องผ่าตัดอีกห้องแทน
เหตุการณ์อื้อฉาวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ขณะที่ ดร.ซูฮอล อันจุม วัย 44 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิสัญญีแพทย์ ในโรงพยาบาลแทมไซด์ ในเกรทเตอร์แมนเชสเตอร์ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ โดยพบว่าหลังจากที่แพทย์รายนี้หายจากการผ่าตัด ไปกินแซ่บกับพยาบาล C กลับมีพยาบาลอีกรายโผล่มาเห็นเข้าพอดี
ปรากฏว่าพยาบาลที่โผล่เข้ามานี้ กำลังจะเข้ามาหยิบอุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดถัดไป แต่ต้องช็อกเมื่อได้เห็นสิ่งที่ทั้งคู่กำลังทำ จึงรีบเดินผ่านห้องผ่าตัดตรงไปยังประตูทางออกทันที ก่อนจะมีการร้องเรียนในเวลาต่อมา
แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่ก็กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อ ดร.อันจุม ที่ย้ายไปอยู่ปากีสถาน ตั้งใจจะขอกลับมาปฏิบัติงานในประเทศอังกฤษ ซึ่งระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ พฤติกรรมฉาวในอดีตของเขาก็ได้ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง
ดร.อันจุม ยอมรับกับแพทยสภาว่าพฤติกรรมของเขาน่าอับอาย และไม่โต้แย้งหลักฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมา อย่างไรก็ตาม เขาอ้างว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นตนมีความเครียดมาก เพราะกำลังมีปัญหากับภรรยาเนื่องจากลูกสาวคลอดก่อนกำหนด ตนยอมรับว่าตอนที่ผ่าตัดครั้งนั้น ตนรู้ว่านางพยาบาล C (ซึ่งไม่ใช่ภรรยา) อยู่ใกล้ ๆ จึงกระทำเรื่องดังกล่าว โดยรู้ว่าการทำแบบนี้อาจทำให้คนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยง
ทั้งนี้ เขาได้ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้อง และขอโอกาสให้ตนกลับมาแก้ไขความผิด ด้วยการกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง โดยสัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
