HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หมอหายจากห้องผ่าตัด 8 นาที แอบกินแซ่บพยาบาล คนช็อกโผล่ไปเจอชอตเด็ด

 
           หมอหายจากห้องผ่าตัด แว่บไปกินแซ่บพยาบาล 8 นาทีกลับมาผ่าตัดต่อ เพื่อนร่วมงานช็อก โผล่ไปเจอตอนเข้าด้ายเข้าเข็ม เจ้าตัวขอโอกาส อ้างเครียดมีปัญหากับเมีย 



ระเริงรักคั่นจังหวะ อ้างเครียดปัญหาเมีย

            วันที่ 13 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Indian Express มีรายงานเหตุชวนอึ้งจากประเทศอังกฤษ เมื่อวิสัญญีแพทย์ชาวปากีสถาน ที่กำลังทำการผ่าตัดถุงน้ำดีให้คนไข้ ขอพักเบรคจากการผ่าตัดเป็นเวลาสั้น ๆ โดยขอให้พยาบาลคนอื่นช่วยมอนิเตอร์คนไข้ต่อ แต่แทนที่เขาจะ "พัก" อย่างที่อ้าง แพทย์รายนี้กลับแวบไปมีเซ็กส์กับพยาบาลอีกคน ในห้องผ่าตัดอีกห้องแทน 

            เหตุการณ์อื้อฉาวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ขณะที่ ดร.ซูฮอล อันจุม วัย 44 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิสัญญีแพทย์ ในโรงพยาบาลแทมไซด์ ในเกรทเตอร์แมนเชสเตอร์ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ โดยพบว่าหลังจากที่แพทย์รายนี้หายจากการผ่าตัด ไปกินแซ่บกับพยาบาล C กลับมีพยาบาลอีกรายโผล่มาเห็นเข้าพอดี

            ปรากฏว่าพยาบาลที่โผล่เข้ามานี้ กำลังจะเข้ามาหยิบอุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดถัดไป แต่ต้องช็อกเมื่อได้เห็นสิ่งที่ทั้งคู่กำลังทำ จึงรีบเดินผ่านห้องผ่าตัดตรงไปยังประตูทางออกทันที ก่อนจะมีการร้องเรียนในเวลาต่อมา 







            รายงานเผยว่า หลังจากที่แพทย์รายนี้หายออกจากการผ่าตัดไป 8 นาที เขาก็กลับมาและทำการผ่าตัดที่เหลือต่อจนเสร็จสิ้น โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ อย่างไรก็ตาม แม้การที่เขาหายไปมีเซ็กส์กับพยาบาลระหว่างผ่าตัดจะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ แต่ ดร.อันจุม ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้คนไข้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ 

            แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่ก็กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อ ดร.อันจุม ที่ย้ายไปอยู่ปากีสถาน ตั้งใจจะขอกลับมาปฏิบัติงานในประเทศอังกฤษ ซึ่งระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ พฤติกรรมฉาวในอดีตของเขาก็ได้ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง  

            ดร.อันจุม ยอมรับกับแพทยสภาว่าพฤติกรรมของเขาน่าอับอาย และไม่โต้แย้งหลักฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมา อย่างไรก็ตาม เขาอ้างว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นตนมีความเครียดมาก เพราะกำลังมีปัญหากับภรรยาเนื่องจากลูกสาวคลอดก่อนกำหนด ตนยอมรับว่าตอนที่ผ่าตัดครั้งนั้น ตนรู้ว่านางพยาบาล C (ซึ่งไม่ใช่ภรรยา) อยู่ใกล้ ๆ จึงกระทำเรื่องดังกล่าว โดยรู้ว่าการทำแบบนี้อาจทำให้คนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยง 

            ทั้งนี้ เขาได้ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้อง และขอโอกาสให้ตนกลับมาแก้ไขความผิด ด้วยการกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง โดยสัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก  



ขอบคุณข้อมูลจาก FOX 32, Indian Express

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอหายจากห้องผ่าตัด 8 นาที แอบกินแซ่บพยาบาล คนช็อกโผล่ไปเจอชอตเด็ด โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2568 เวลา 13:36:41 1,697 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย