หนุ่มวัย 21 รวยข้ามคืน รับทรัพย์ก้อนโต 30 ล้าน บ้านอีก 6 หลัง แต่สุดเศร้าไม่กล้าใช้

          หนุ่มวัย 21 ปี กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน หลังได้ทรัพย์ก้อนโตเป็นเงิน 30 ล้าน และบ้านอีก 6 หลัง แต่สุดเศร้าทุกข์ใจไม่กล้าใช้

หนุ่มวัย 21 รวยข้ามคืน รับทรัพย์ก้อนโต 30 ล้าน

          วันที่ 14 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยเรื่องราวของชายชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนวัย 21 ปี เมื่อเขาได้รับมรดกจำนวนมหาศาล และกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน ด้วยเงินในบัญชีธนาคารกว่า 30 ล้าน และบ้านอีก 6 หลัง เขาสามารถมีชีวิตที่สุขสบายราวกับในฝันของใครหลายคน แต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่าทุกข์ใจ และไม่กล้าแม้แต่จะใช้เงินเหล่านี้ 

          รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า หนุ่มรายนี้เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว ปู่ย่าตายาย และพ่อแม่ต่างจากเขาไปทีละคน หลังจากสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปทั้งหมด เขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้านานถึง 2 ปี และเริ่มเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ยอมออกไปข้างนอกหรือพบปะกับผู้อื่น

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขาจะโชคดี เมื่อครอบครัวจะทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้เป็นจำนวนมากกว่า 4 ล้านริงกิต (ราว 30 ล้านบาท) และบ้านทาวน์เฮาส์อีก 6 หลัง แต่เขากลับไม่กล้าใช้เพราะกลัวว่าเงินที่ครอบครัวทำงานหนักมาจะถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่า แม้กระทั่งสั่งอาหารกลับบ้านเขายังรู้สึกผิด  

          "ผมรู้ว่าเงินจำนวนนี้เยอะมาก แต่ผมไม่กล้าใช้มันเท่าไหร่ เพราะผมรู้สึกว่า นี่คือหยาดเหงื่อจากการทำงานหนักของพ่อแม่" 

          เขาอธิบายว่า ความเป็นจริงของคำว่า "มีเงินแต่ไม่มีครอบครัว" นั้นเจ็บปวดแสนสาหัส ความเหงาและความเจ็บปวดนี้ทำให้เขารู้สึกว่างเปล่าและไร้ทิศทางในชีวิต ด้วยเหตุนี้เขาจึงนำเรื่องราวมาแชร์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งขอคำแนะนำจากผู้คนในโลกกว้าง 

          "ผมหลงทาง และไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหน ผมแค่อยากมีที่หายใจ ผมอยากจะถามว่าผมควรทำอย่างไรดี" ชายหนุ่ม กล่าว 

          ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากต่างรู้สึกเห็นใจชายหนุ่มรายนี้ โดยได้เข้าไปให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าหาญที่เขายอมออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่ยากลำบากเพื่อหาทางออก ดีกว่าเก็บเอาไว้และเป็นทุกข์เพียงลำพัง โดยเข้าอกเข้าใจว่าแม้ในสายตาของบางคนจะมองว่าเขาโชคหล่นทับ แต่ความเป็นจริง ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เหมือน "ภาระอันหนักอึ้ง" 

          "ความเหงาและความกดดันที่เกิดจากการสูญเสีย ไม่อาจชดเชยด้วยเงินทองหรือสิ่งที่เรียกว่าโชคได้ แต่กลับรู้สึกหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก โดยเฉพาะเมื่อเขาต้องสูญเสียคนรักทั้งครอบครัวไปในวัยเพียง 21 ปี" 

          แต่ในขณะเดียวกัน ชาวเน็ตหลายคนก็แนะนำให้ชายหนุ่มได้เข้าใจว่า จุดประสงค์ของครอบครัวที่มอบทรัพย์สมบัติให้เขา ไม่ใช่เพื่อเป็นภาระตลอดชีวิต แต่เพื่อให้เขามีชีวิตที่ผ่อนคลายและสะดวกสบายมากขึ้น มีทางเลือกและความหวังในชีวิตมากขึ้น "พวกเขาอยากให้คุณกินดีมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่อยู่อย่างทุกข์ทรมานและรู้สึกผิด" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2568 เวลา 14:45:31
