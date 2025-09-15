หญิงปวดเข่าทนไม่ไหว หมอเอกซเรย์แล้วกุมขมับ เจอทองฝังเต็มเข่า ฝากเป็นอุทาหรณ์

หญิงปวดเข่าทนไม่ไหว หมอเอกเรย์ถึงกับอึ้ง เจอด้ายทองบริสุทธิ์ ฝังเต็มเข่าหลายร้อยเส้น ชี้หวังรักษาข้อเข่าเสื่อม แต่ให้ผลตรงข้าม อาการทรุดหนัก อุทาหรณ์ฝังด้ายทองคำ
วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานเหตุอุทาหรณ์ทางการแพทย์ เมื่อหญิงสูงวัยรายหนึ่งมารับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจากแพทย์ในเกาหลีใต้ แต่แล้วพวกเขากลับต้องอึ้ง เมื่อพบว่ามีเส้นด้ายทองคำบริสุทธิ์เส้นจิ๋วฝังอยู่ในขาของเธอ มากถึงหลายร้อยเส้น ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาอาการปวดเข่าได้
โดยมีการเปิดเผยว่า คนไข้หญิงวัย 65 ปี มีอาการปวดเข่ารุนแรงและมีภาวะเข่าติด เนื่องจากข้อเข่าเสื่อม แพทย์จึงจ่ายยาแก้ปวด รวมถึงยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) และแม้กระทั่งฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในเข่าของเธอโดยตรง แต่กลับไม่มีวิธีไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอจะทำให้เธอกลับมาใช้ชีวิตปกติ โดยหายขาดจากอาการปวด
นอกจากไม่หายปวดเข่า เธอยังเริ่มได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา ซึ่งรวมถึงอาการปวดท้องรุนแรง ด้วยเหตุนี้คนไข้เลยหันไปพึ่งการแพทย์ทางเลือก นั่นคือการฝังด้ายทองคำ อันเป็นวิธีการรักษาซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงจนถึงขณะนี้
ตอนแรกคนไข้ไปฝังด้ายทองคำทุกสัปดาห์ โดยจะมีการนำด้ายทองคำบริสุทธิ์เส้นเล็ก ๆ ฝังไปรอบเข่าของเธอ แต่เมื่ออาการเจ็บปวดจากข้อเข่าอักเสบแย่ลง เธอจึงเพิ่มความถี่ในการฝัง เป็นสัปดาห์ละหลายครั้ง สุดท้ายอาการปวดก็แย่ลงจนทนไม่ไหว คนไข้จำต้องกลับมาโรงพยาบาล
ผลเอกซเรย์เผยให้เห็นส่วนด้านในของกระดูกหน้าแข้งที่แข็งและหนา รวมถึงมีกระดูกงอกเข่ามาในเข่า ซึ่งเป็นการปกติของโรคข้อเข่าเสื่อม แต่ยังมีด้ายทองคำเส้นเล็ก ๆ อีกหลายร้อยเส้น ที่ถูกฝังอยู่ในเนื้อเยื่อรอบ ๆ เข่าด้วย
ทั้งนี้ แพทย์เตือนว่าการฝังด้ายทองคำนี้ ไม่ได้มีประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แถมยังทำให้เกิดความเสี่ยงมากมาย โดยด้ายเล็ก ๆ เหล่านี้อาจทำให้เกิดซีสต์ หรือขยับเข้าไปภายในร่างกาย และทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ ๆ ได้ นอกจากนี้คนไข้จะไม่สามารถทำ MRI ได้ด้วย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่โลหะจะเคลื่อนที่และทำให้หลอดเลือดเสียหาย
อนึ่ง รายงานระบุว่าการฝังด้ายทองคำ เป็นวิธีการรักษาทางเลือกที่ทำกันมายาวนานในประเทศแถบเอเชีย เพื่อรักษาอาการเจ็บปวดต่าง ๆ แถมยังได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย ซึ่งเชื่อว่าการใส่ชิ้นส่วนทองคำปลอดเชื้อเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นร่างกายจากภายในและบรรเทาอาการเจ็บปวด แม้จะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกใด ๆ ก็ตาม ในทางกลับกันยังอาจทำให้อาการแย่ลง เนื่องจากคนไข้มักชะลอการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพออกไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral