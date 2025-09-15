พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า อยากรู้ฝนจะหยุดตกติดกันเมื่อไร อ่านแล้วท้อทันที

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ฝนจะหยุดตกเมื่อไร ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2568 อ่านแล้วท้อเลย
ภาพจาก New Sompong PadthaPew / Shutterstock.com
สภาพอากาศในช่วงนี้ ฝนตกหนักติดต่อกันแทบจะตลอดทั้งเดือน จนหลายคนเริ่มอยากรู้ว่า ฝนจะหยุดตกเมื่อไร อย่างน้อยก็จะได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานแบบไม่เปียกปอน หรือซักผ้าแห้งบ้าง
วันที่ 15 กันยายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2568 เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศในอนาคต ดังนี้
ในช่วงวันที่ 15 - 16 ก.ย. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม
