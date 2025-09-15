ผ้าเช็ดตัวใช้แล้วควรวางไว้ไหน โรงแรมเฉลยให้ ทำแบบนี้จะปลื้มมาก หลายคนไม่เคยนึก

ผ้าเช็ดตัวใช้แล้วควรวางไว้ตรงไหน โรงแรมเฉลยให้ ตอนเช็กเอาต์ทำแบบนี้จะปลื้มมาก คนตกใจไม่เคยทำกันเลย รับโยนทิ้งมั่ว ๆ กันเพียบ
เมื่อเข้าพักโรงแรม ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วควรวางไว้ที่ไหน ? คนส่วนใหญ่อาจจะเลือกตากผึ่งผ้าเช็ดตัวไว้บนเก้าอี้ หรือหาจุดแขวนตากไว้ในห้อง อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เครือข่ายโรงแรมชื่อดังของญี่ปุ่น "Super Hotel" ได้ปล่อยคลิปแนะนำแขก ว่าจริง ๆ แล้วผ้าเช็ดตัวต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ตำแหน่งใดกันแน่
จากรายงานของเว็บไซต์ ETtoday วันที่ 14 กันยายน 2568 ระบุว่า โรงแรม Super Hotel ของญี่ปุ่น ได้ทำคลิปสอนมารยาทการเช็กเอาต์ที่เหมาะสมสำหรับแขก ผ่านทาง TikTok ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่แขกมักจะตากผ้าเช็ดตัวไว้ตามเก้าอี้หรือไม้แขวน แต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือนำผ้าเช็ดตัวรวมถึงชุดคลุมอาบน้ำที่ใช้แล้วทั้งหมดมาวางไว้ในห้องน้ำ โดยแขวนไว้ตรงข้างขอบอ่างอาบน้ำ หรือชั้นวางของในห้องน้ำโดยตรง
การทำเช่นนี้จะสะดวกกว่าสำหรับแม่บ้านในการทำความสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแม่บ้านอย่างมาก
ภาพจาก TikTok @superhotel_official
อนึ่ง นอกจากผ้าเช็ดตัวแล้ว ทางโรงแรมยังทำคลิปเตือนถึงมารยาทในการเช็กเอาต์อื่น ๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์ในห้องอย่าง ไดร์เป่าผม รีโมต ควรวางคืนไว้ที่เดิม ขยะควรทิ้งลงถังให้เรียบร้อย หากถังเต็มสามารถวางไว้ข้าง ๆ ได้ แต่ขวดเครื่องดื่มต้องเทน้ำออกก่อน และเมื่ออาบน้ำควรนำปลายผ้าม่านเข้าไปในด้านในของอ่างอาบน้ำ และปิดประตูห้องน้ำให้ดีเพื่อไม่ให้ไอน้ำลอยออกไป จนกระตุ้นระบบสปริงเกอร์ให้เกิดการเตือนภัย
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday