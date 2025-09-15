HILIGHT
DIT ชูความสำเร็จ Farm Outlet Fair สร้างรายได้เกษตรกร จัดต่อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 13-17 ก.ย. นี้

          DIT เผยผลสำเร็จงาน Farm Outlet Fair สร้างรายได้เกษตรกร ขยายช่องทางตลาดและโอกาสเจรจาธุรกิจ จัดต่อเนื่อง 13-17 กันยายน 2568 ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

Farm Outlet Fair

          นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน “Farm Outlet Fair” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเยี่ยม ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนมียอดขายรวมกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสำเร็จในการยกระดับรายได้ รวมถึงทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนมีกำลังใจในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี
Farm Outlet Fair

          “งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่ยังเป็นโอกาสที่ช่วยสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ยอดขายที่สูงกว่า 4 ล้านบาท ทำให้ผู้ผลิตมีกำลังใจและแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพสินค้าต่อไป อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยเกิดการเจรจาการค้าสำคัญถึง 5 คู่ มูลค่ารวมกว่า 1.1 ล้านบาท” นางสาวญาณี กล่าวเสริม
Farm Outlet Fair

ตัวอย่างการเจรจาธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่

  • ร้านบวรวิชญ์ เจรจากับศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี เพื่อนำน้ำมันรำข้าว, น้ำมันงาสกัดเย็น และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเข้าจำหน่ายใน Maxvalue คาดการณ์ยอดขาย 12 เดือนแรกกว่า 417,000 บาท
     
  • บริษัท สหมิตรโปรดักส์ จำกัด เจรจากับ Organic Farm Outlet @ ภูเชียงทาออร์แกนิคแลนด์ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำน้ำมัลเบอร์รีและมัลเบอร์รีอบแห้งเข้าสู่ร้าน CJ คาดการณ์ยอดขายตลอดปีรวมกว่า 442,000 บาท
     
  • บริษัท เคซีเอฟ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด เจรจากับฟาร์มฮัก ป.อุบล จ.อุบลราชธานี ที่จะนำผลิตภัณฑ์ก๋วยจั๊บญวนจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปทดลองขายที่ร้านของบริษัทฯ
     
  • บริษัท สหมิตรโปรดักส์ จำกัด เจรจากับ Organic Farm Outlet อุทยานบัว จ.สกลนคร เพื่อนำข้าวฮางและข้าวเหนียวฮางเข้าจำหน่าย คาดการณ์ยอดขายตลอดปีรวมกว่า 216,000 บาท
Farm Outlet Fair

Farm Outlet Fair

          รองอธิบดี กล่าวว่า เพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าว กรมการค้าภายในขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในงาน “Farm Outlet Fair” ครั้งต่อไป ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า บริเวณชั้น G ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
Farm Outlet Fair

          งานนี้เป็นการรวบรวมสุดยอดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพเยี่ยมจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว อาทิ ผักและผลไม้สดตามฤดูกาล, ข้าวสารคุณภาพดี, ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าออร์แกนิกอีกมากมาย กรมการค้าภายในขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสินค้าเกษตรคุณภาพและต้องการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในงาน “Farm Outlet Fair” ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า พร้อมเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ได้ทั้งความสุขจากการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา และเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง
