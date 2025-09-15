HILIGHT
วินาทีช่วยยายวัย 83 ปีถึงหน้าบ้าน หลังจะโอนเงินให้โจร 5 ล้าน เจอช็อตฟีลตำรวจต้องถอย

          วินาทีช่วยยายวัย 83 ปีถึงหน้าบ้าน เพื่อขอให้หยุดโอนเงินแก่มิจฉาชีพ สูญร่วม 5 ล้านบาท สุดท้ายเจอด่า ตำรวจเลยต้องยอมปล่อย เพราะยายไม่เชื่อ และเชื่อตำรวจปลอมในสาย


มิจฉาชีพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 15 กันยายน 2568 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441 ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติของยายวัย 83 ปีที่โอนเงินให้มิจฉาชีพ ต้องถอนเงินออมาหลายล้านบาท จึงแจ้งให้ตำรวจไปตรวจสอบถึงหน้าบ้าน พอไปถึงยายกลับไม่เชื่อ ด่าตำรวจจริง เพราะหลงเชื่อตำรวจปลอมในโทรศัพท์

          สุดท้ายตำรวจจริงใจอ่อน ประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยดูแลยาย ภายหลังยายมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังรู้ว่าถูกหลอกจริง แต่ยังไม่ได้เงินคืน

ส่วนการโอนเงินของยายนั้น โอนไปทั้งหมด 5 ครั้ง แบ่งเป็นวันและจำนวนเงินดังนี้



          - วันที่ 3 กันยายน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารหนึ่ง 3,500,000

          - วันที่ 4 กันยายน โอนเงินสดไป 400,000

          - วันที่ 5 กันยายน โอนไปอีก 300,000

          - วันที่ 8 กันยายน โอนไปอีก 300,000

          - วันที่ 10 กันยายน โอนไปอีก 450,000 บาท

          รวมยอดเงินที่เสียไป 4,950,000 บาท

มิจฉาชีพ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้




ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้



