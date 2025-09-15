วินาทีช่วยยายวัย 83 ปีถึงหน้าบ้าน หลังจะโอนเงินให้โจร 5 ล้าน เจอช็อตฟีลตำรวจต้องถอย

วินาทีช่วยยายวัย 83 ปีถึงหน้าบ้าน เพื่อขอให้หยุดโอนเงินแก่มิจฉาชีพ สูญร่วม 5 ล้านบาท สุดท้ายเจอด่า ตำรวจเลยต้องยอมปล่อย เพราะยายไม่เชื่อ และเชื่อตำรวจปลอมในสาย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 15 กันยายน 2568 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441 ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติของยายวัย 83 ปีที่โอนเงินให้มิจฉาชีพ ต้องถอนเงินออมาหลายล้านบาท จึงแจ้งให้ตำรวจไปตรวจสอบถึงหน้าบ้าน พอไปถึงยายกลับไม่เชื่อ ด่าตำรวจจริง เพราะหลงเชื่อตำรวจปลอมในโทรศัพท์
สุดท้ายตำรวจจริงใจอ่อน ประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยดูแลยาย ภายหลังยายมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังรู้ว่าถูกหลอกจริง แต่ยังไม่ได้เงินคืน
- วันที่ 3 กันยายน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารหนึ่ง 3,500,000
- วันที่ 4 กันยายน โอนเงินสดไป 400,000
- วันที่ 5 กันยายน โอนไปอีก 300,000
- วันที่ 8 กันยายน โอนไปอีก 300,000
- วันที่ 10 กันยายน โอนไปอีก 450,000 บาท
รวมยอดเงินที่เสียไป 4,950,000 บาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 15 กันยายน 2568 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441 ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติของยายวัย 83 ปีที่โอนเงินให้มิจฉาชีพ ต้องถอนเงินออมาหลายล้านบาท จึงแจ้งให้ตำรวจไปตรวจสอบถึงหน้าบ้าน พอไปถึงยายกลับไม่เชื่อ ด่าตำรวจจริง เพราะหลงเชื่อตำรวจปลอมในโทรศัพท์
สุดท้ายตำรวจจริงใจอ่อน ประสานผู้นำชุมชนให้ช่วยดูแลยาย ภายหลังยายมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังรู้ว่าถูกหลอกจริง แต่ยังไม่ได้เงินคืน
ส่วนการโอนเงินของยายนั้น โอนไปทั้งหมด 5 ครั้ง แบ่งเป็นวันและจำนวนเงินดังนี้
- วันที่ 3 กันยายน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารหนึ่ง 3,500,000
- วันที่ 4 กันยายน โอนเงินสดไป 400,000
- วันที่ 5 กันยายน โอนไปอีก 300,000
- วันที่ 8 กันยายน โอนไปอีก 300,000
- วันที่ 10 กันยายน โอนไปอีก 450,000 บาท
รวมยอดเงินที่เสียไป 4,950,000 บาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้