หนุ่มเอาตั๋วผู้สูงอายุของแม่ใช้ขึ้น BTS แค่เสียบก็โดนเจ้าหน้าที่ประชิดทันที รู้ได้ยังไง

          หนุ่มเอาตั๋วผู้สูงอายุของแม่มาเสียบเข้าเกตรถไฟฟ้าบีทีเอส เจอเจ้าหน้าที่เข้าประกบทันที งง รู้ได้ยังไงว่าใช้บัตรผิดประเภท ก่อนชาวเน็ตจะมาเฉลย
บีทีเอส
ภาพจาก : onapalmtree / Shutterstock.com

          วันที่ 16 กันยายน 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 9046414 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าเรื่อง การใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยที่เผลอหยิบบัตรโดยสารสำหรับผู้สูงอายุของแม่เข้าไปใช้งาน ซึ่งราคาจะมีส่วนลด 50% จากคนทั่วไป แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาทักทันทีทั้งที่อยู่ไกล เขารู้ได้อย่างไรว่า เราใช้บัตรผิดประเภท

          ทั้งนี้ มีคนอธิบายว่า ตรงจุดเสียบตั๋วจะมีไฟแจ้งเตือนสัญญาณ ทำให้รู้ว่า ผู้โดยสารเสียบตั๋วอะไรไป ถ้าหากผิดประเภทเจ้าหน้าที่ก็จะมองออกทันที ดังนี้

          - ไฟสีแดง สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี

          - ไฟสีน้ำเงิน บัตรสำหรับผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป

          - ไม่แสดงไฟ บัตรสำหรับบุคคลทั่วไป

บีทีเอส
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

สำหรับบทลงโทษหากพบว่าใช้บัตรไม่ถูกประเภท จะมี 3 บทลงโทษด้วยกันคือ


          - ปรับ 20 เท่าของค่าโดยสารสูงสุด

          - ริบบัตรโดยสาร

          - ไม่คืนเงินคงเหลือในบัตร

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

