เสี่ยรถหรูเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน จบไม่สวย สาวอึ้งไม่ทันเซย์เยส แฟนโดน ตร. หิ้วต่อหน้า


            เสี่ยรถหรูเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน จบไม่สวย สาวอึ้งไม่ทันเซย์เยส แฟนโดนจับต่อหน้า หลังจอดผิดที่ จนค้นพบของกลาง 


เสี่ยเซอร์ไพรส์ขอสาวแต่งงานแต่จบไม่สวย
ภาพจาก Threads hh_hhh_074._ 

           วันที่ 15 กันยายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของชายคนหนึ่งมีอันต้องจบลงอย่างพลิกผัน สาวไม่ทันเซย์เยสก็ถูกตำรวจหิ้วไปเสียก่อน หลังจอดรถผิดที่ นำมาสู่การค้นพบของกลางที่หลายคนมองว่าอาจโชคดีแล้วที่สาวคนนี้ยังไม่ทันตกลงแต่งงานกับเขา 

           รายงานเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไต้หวันเมื่อช่วงเที่ยงคืนวันหนึ่ง ของเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา แต่ภาพรถหรูที่มีป้าย "แต่งงานกันนะ" แขวนอยู่ท้ายรถ เพิ่งจะถูกนำมาแชร์ต่ออีกครั้งบนโลกออนไลน์ โดยพบว่า นายหวง ชายวัย 29 ปี ต้องการทำเซอร์ไพรส์หวานกับแฟนสาว จึงนำป้ายดังกล่าวมาแขวนไว้ท้ายรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ แต่ไม่ทันไรกลับมีเจ้าหน้าที่โผล่มาขอตรวจค้นเสียก่อน 

           ปรากฏ ว่าทางตำรวจได้รับการร้องเรียน เรื่องมีรถหลายคันจอดอย่างผิดกฎหมายบริเวณดังกล่าว จึงรีบมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ก่อนจะพบนายหวงที่อยู่กับแฟนสาว และเนื่องจากนายหวงแสดงพฤติกรรมน่าสงสัย ทางตำรวจจึงขอตรวจสอบรถของเขา กระทั่งเจอถุงที่เต็มไปด้วยผงสีขาวเก็บอยู่บริเวณที่พักแขนในรถ 


เสี่ยเซอร์ไพรส์ขอสาวแต่งงานแต่จบไม่สวย
ภาพจาก TVBS 

           ของกลางที่เจอทำให้นายหวงเริ่มแสดงท่าทีแข็งกร้าว ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นต่อ แถมยังจะเข้ามาทำร้ายตำรวจ จนเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังจับเขาตรึงลงกับพื้น กระทั่งนายหวงยอมรับสารภาพ ว่าผงขาวที่เจอคือยาเค จึงถูกจับกุมตัวไปในที่สุด 
 
           จากการสอบสวนเพิ่มเติม ตำรวจพบว่านายหวงมีประวัติอาชญากรรม ทั้งเรื่องอาวุธ ยาเสพติด และแก๊งอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานว่าแฟนสาวรู้เห็นเรื่องการกระทำผิดของนายหวงหรือไม่ 

           หลังการจับกุม ภาพรถของนายหวงที่แขวนป้ายขอแต่งงาน โดยมีแฟนสาวยืนมองแฟนหนุ่มถูกตำรวจจับตัวไปนั้น กลายมาเป็นไวรัลที่ถูกแชร์และเรียกเสียงคอมเมนต์กันสนั่น ซึ่งนอกจากจะมีคนมองว่าดีแล้วที่ฝ่ายชายถูกจับไปเสียก่อน ส่วนมากยังแซวว่าป้าย "แต่งงานกันนะ" ดังกล่าว ไม่ต่างอะไรกับการบอกว่า "มาจับฉันสิ" แถมหลายคนยังมองว่าเป็นการขอแต่งงานที่ดูไม่ค่อยจะลงทุนสักเท่าไหร่ 


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz




โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2568 เวลา 10:48:51
