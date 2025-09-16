HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

น้องใหม่หน้าสวย กลายเป็นไวรัล หน้าสดยังปัง จนถูกผู้คุมสอบสั่งให้เช็ดหน้า 5 รอบ


           นศ. สาว เป็นไวรัลจากความสวย มาสอบทั้งหน้าสด ยังถูกสั่งให้เช็ดหน้า 5 รอบ เพราะสงสัยว่าแต่งหน้า ล่าสุด พิสูจน์ความเก่ง สอบเข้าสถาบันใหญ่ได้อันดับที่ 17 


นศ. สาว หน้าสดยังสวย ถูกผู้คุมสอบให้เช็ดหน้า 5 รอบ
ภาพจาก Weibo 

           วันที่ 15 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานภาพจากพิธีเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน (Communication University of China) ซึ่งได้รับความสนใจ เมื่อพบว่า หูซินอี๋ เด็กสาวซึ่งเป็นไวรัลจากความสวย มาสอบทั้งหน้าสด แต่ยังถูกขอให้ลบเครื่องสำอางถึง 5 ครั้ง เดินทางมาร่วมลงทะเบียนเรียนในฐานะนักศึกษาใหม่เช่นกัน หลังสอบเข้าได้เป็นอันดับที่ 17 จากผู้สมัครทั้งประเทศ 

           เป็นเวลานานถึง 8 เดือน ที่หูซินอี๋เผชิญกับความกดดันจากการเตรียมสอบ และอยู่ท่ามกลางความสงสัยจากผู้คนมากมาย ในที่สุดวันนี้เธอก็สามารถเข้าเรียนในสถาบันใหญ่ได้ โดยยังเขียนข้อความ "ฝ่าช่วงเวลาของดักแด้ กลายเป็นผีเสื้อ" ไว้บนกำแพงลายเซ็นนักศึกษาใหม่ เป็นการปิดฉากเรื่องราวซึ่งเป็นที่ถกเถียง

          รายงานเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม หูซินอี๋ ได้เข้าร่วมการสอบของสถาบันวิทยุกระจายเสียงปักกิ่ง แม้ว่าเธอจะมาสอบในสภาพหน้าสด ไร้การเติมแต่ง แต่ความสวยคมและผิวหน้าที่เปล่งประกายของเธอทำให้ผู้คุมสอบสงสัยว่าแต่งหน้า จึงนำทิชชู่เปียกมาให้เธอเช็ดหน้า เพื่อลบเครื่องสำอางออก ถึง 5 รอบ และยังพยายามดึงขนตาของเธอเป็นเวลานานถึง 10 นาที จนในที่สุดก็ยอมรับว่าเด็กสาวไม่ได้แต่งหน้าจริง ๆ ซึ่งในการสอบครั้งนั้นเธอทำคะแนนได้ 274 คะแนน 

นศ. สาว หน้าสดยังสวย ถูกผู้คุมสอบให้เช็ดหน้า 5 รอบ
ภาพจาก Weibo 

          ภาพของเด็กสาวที่ถูกบังคับให้เช็ดหน้าจนผิวแดง ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์แตกออกเป็น 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งที่ชื่นชมในการรักษากฎอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความยุติธรรม กับฝ่ายที่มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์กันเกินไป 

           ทั้งนี้ พบว่าเส้นทางกว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่ของหูซินอี๋ไม่ใช่เรื่องง่าย นับตั้งแต่เธอพลาดหวังในการสอบเข้าสถาบันวิทยุกระจายเสียงปักกิ่ง จากการประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ เธอก็เบนเป้ามาให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน โดยเข้าสู่โหมดนรกในการเตรียมสอบ หญิงสาวตื่นตี 5 ตั้งใจเรียนอย่างหนัก ฝึกทำแบบทดสอบจนถึงดึกตื่น กระทั่งในที่สุดเธอก็ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 17 และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในที่สุด 

          ล่าสุด หูซินอี๋ก็ได้นำใบตอบรับเข้าศึกษามาลงทะเบียนเรียน พร้อมกับพกทิชชูเปียก 5 แผ่น จากการถูกบังคับให้เช็ดหน้าในการสอบครั้งก่อนมาด้วย โดยเธอตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในการพิสูจน์ตัวเองและการเติบโต 
   
          ทั้งนี้ หญิงสาวยังวางแผนอนาคตไว้อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าเธอจะไม่เข้าวงการบันเทิง แต่จะมุ่งมั่นเป็นนักสื่อสารมวลชน 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
น้องใหม่หน้าสวย กลายเป็นไวรัล หน้าสดยังปัง จนถูกผู้คุมสอบสั่งให้เช็ดหน้า 5 รอบ โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2568 เวลา 11:53:57 5,632 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย