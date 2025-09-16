น้องใหม่หน้าสวย กลายเป็นไวรัล หน้าสดยังปัง จนถูกผู้คุมสอบสั่งให้เช็ดหน้า 5 รอบ

นศ. สาว เป็นไวรัลจากความสวย มาสอบทั้งหน้าสด ยังถูกสั่งให้เช็ดหน้า 5 รอบ เพราะสงสัยว่าแต่งหน้า ล่าสุด พิสูจน์ความเก่ง สอบเข้าสถาบันใหญ่ได้อันดับที่ 17
วันที่ 15 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานภาพจากพิธีเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน (Communication University of China) ซึ่งได้รับความสนใจ เมื่อพบว่า หูซินอี๋ เด็กสาวซึ่งเป็นไวรัลจากความสวย มาสอบทั้งหน้าสด แต่ยังถูกขอให้ลบเครื่องสำอางถึง 5 ครั้ง เดินทางมาร่วมลงทะเบียนเรียนในฐานะนักศึกษาใหม่เช่นกัน หลังสอบเข้าได้เป็นอันดับที่ 17 จากผู้สมัครทั้งประเทศ
เป็นเวลานานถึง 8 เดือน ที่หูซินอี๋เผชิญกับความกดดันจากการเตรียมสอบ และอยู่ท่ามกลางความสงสัยจากผู้คนมากมาย ในที่สุดวันนี้เธอก็สามารถเข้าเรียนในสถาบันใหญ่ได้ โดยยังเขียนข้อความ "ฝ่าช่วงเวลาของดักแด้ กลายเป็นผีเสื้อ" ไว้บนกำแพงลายเซ็นนักศึกษาใหม่ เป็นการปิดฉากเรื่องราวซึ่งเป็นที่ถกเถียง
รายงานเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม หูซินอี๋ ได้เข้าร่วมการสอบของสถาบันวิทยุกระจายเสียงปักกิ่ง แม้ว่าเธอจะมาสอบในสภาพหน้าสด ไร้การเติมแต่ง แต่ความสวยคมและผิวหน้าที่เปล่งประกายของเธอทำให้ผู้คุมสอบสงสัยว่าแต่งหน้า จึงนำทิชชู่เปียกมาให้เธอเช็ดหน้า เพื่อลบเครื่องสำอางออก ถึง 5 รอบ และยังพยายามดึงขนตาของเธอเป็นเวลานานถึง 10 นาที จนในที่สุดก็ยอมรับว่าเด็กสาวไม่ได้แต่งหน้าจริง ๆ ซึ่งในการสอบครั้งนั้นเธอทำคะแนนได้ 274 คะแนน
ภาพของเด็กสาวที่ถูกบังคับให้เช็ดหน้าจนผิวแดง ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์แตกออกเป็น 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งที่ชื่นชมในการรักษากฎอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความยุติธรรม กับฝ่ายที่มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์กันเกินไป
ทั้งนี้ พบว่าเส้นทางกว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่ของหูซินอี๋ไม่ใช่เรื่องง่าย นับตั้งแต่เธอพลาดหวังในการสอบเข้าสถาบันวิทยุกระจายเสียงปักกิ่ง จากการประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ เธอก็เบนเป้ามาให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน โดยเข้าสู่โหมดนรกในการเตรียมสอบ หญิงสาวตื่นตี 5 ตั้งใจเรียนอย่างหนัก ฝึกทำแบบทดสอบจนถึงดึกตื่น กระทั่งในที่สุดเธอก็ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 17 และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในที่สุด
ล่าสุด หูซินอี๋ก็ได้นำใบตอบรับเข้าศึกษามาลงทะเบียนเรียน พร้อมกับพกทิชชูเปียก 5 แผ่น จากการถูกบังคับให้เช็ดหน้าในการสอบครั้งก่อนมาด้วย โดยเธอตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในการพิสูจน์ตัวเองและการเติบโต
ทั้งนี้ หญิงสาวยังวางแผนอนาคตไว้อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าเธอจะไม่เข้าวงการบันเทิง แต่จะมุ่งมั่นเป็นนักสื่อสารมวลชน
