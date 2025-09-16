HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อยู่บ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านเจ้าปัญหา จอดรถขวางแม้ตัวเองมีที่ว่าง ยิ่งเตือนยิ่งหนัก


           อยู่ย่านบ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านเจ้าปัญหา บ้านตัวเองมีที่กว้าง แต่ชอบเอารถมาจอดติดบ้านคนอื่น ยิ่งเตือนยิ่งเอาใหญ่ จาก 1 เพิ่มเป็น 2 คัน คนลั่นมีเงิน ใช่จะซื้อเพื่อนบ้านดี ๆ ได้ 

ซื้อบ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านแสบ จอดรถเห็นแก่ตัว
ภาพจาก Threads

          ในขณะที่หลายคนให้ความสำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย โดยยอมซื้อบ้านในย่านที่มีราคาสูงหน่อย ด้วยความคาดหวังว่าจะมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข แต่หลาย ๆ ครั้งก็ได้เกิดเรื่องราวที่พิสูจน์แล้วว่า การอยู่ในชุมชนดีที่ก็ใช่ว่าจะหนีพ้นปัญหาเพื่อนบ้าน และการมีเงินไม่ได้หมายถึงการซื้อเพื่อนบ้านที่ดีได้เสมอไป 

          ดังเช่นเหตุการณ์ที่เว็บไซต์ Sinchew หยิบมารายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 เมื่อหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศมาเลเซียได้ออกมาโพสต์โวยเพื่อนบ้าน ที่แม้บ้านตัวเองจะมีลานบ้านกว้างใหญ่ กลับชอบนำรถมาจอดขวางตรงที่ว่างข้างครัวเธอ จนแทบจะชิดกับหน้าต่าง แถมยิ่งเตือนก็ยิ่งเอาใหญ่ ทำให้เธอโกรธจัด ใครจะคิดว่าขนาดเลือกมาอาศัยอยู่ในย่านบ้านหรู ยังหนีไม่พ้นปัญหาการจอดรถ 
 
          โดยเธอโพสต์ใน Threads ว่า เธอคิดว่าปัญหาการจอดรถอย่างไร้ระเบียบมักเกิดในในคอนโดหรือชุมชนรายได้ปานกลางถึงต่ำ แต่ไม่คิดว่าแม้แต่ย่านบ้านหรู ก็หนีไม่พ้นปัญหาเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าเพื่อนบ้านคนนี้มีลานบ้านขนาดใหญ่มาก แต่กลับชอบนำรถมาจอดตรงหน้าต่างห้องครัวของเธอ 

          "ฉันเตือนเขาดี ๆ ก็แล้ว แต่เขาไม่ฟัง ยิ่งทำตัวเหลวไหลมากขึ้น !"


ซื้อบ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านแสบ จอดรถเห็นแก่ตัว
ภาพจาก Threads

          ที่น่าหงุดหงิดยิ่งกว่านั้นคือ หลังจากเอ่ยปากเตือนไป เพื่อนบ้านกลับยิ่งเอาใหญ่ แถมยังนำรถอีกคันมาจอดตรงจุดเดียวกัน โดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอสักนิด 

          "เดิมคิดว่าย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข แต่กลับลงเอยด้วยการเจอเพื่อนบ้านไร้อารยธรรมแบบนี้ ฉันล่ะเหนื่อยจริง ๆ"

          ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ชี้ว่าได้ร้องเรียนปัญหานี้ไปยังส่วนกลางแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้น สุดท้ายเธอก็ได้แต่ขู่ว่า "ตอนนี้ก็ทนไปก่อน และจากนั้นฉันจะเริ่มเอาคืน !"
 
          ภาพที่เธอนำมาโพสต์ทำให้ชาวเน็ตถึงกับโกรธแทน มีคนมากมายเข้ามาวิจารณ์เพื่อนบ้านว่าเห็นแก่ตัว ขาดสามัญสำนึก รวมถึงเชียร์ให้เธอเอาคืนให้ถึงที่สุด มิเช่นนั้นอีกฝ่ายจะยิ่งได้ใจหนักขึ้น โดยมีคอมเมนต์ เช่น 
 
          "ไม่ยักรู้ว่ามีเพื่อนบ้านชั้นต่ำแบบนี้ในย่านนั้นด้วย" 

          "พวกเขามีสวนที่บ้าน แต่ไม่ยอมใช้ ยืนยันจะมาใช้ที่คนอื่น ฉันนี่ไร้คำพูดเลย"

          "ยิ่งบ้านใหญ่ รถก็ใหญ่กว่า สมองก็น้อยกว่า"



ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อยู่บ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านเจ้าปัญหา จอดรถขวางแม้ตัวเองมีที่ว่าง ยิ่งเตือนยิ่งหนัก โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2568 เวลา 13:38:36 2,278 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย