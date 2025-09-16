อยู่บ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านเจ้าปัญหา จอดรถขวางแม้ตัวเองมีที่ว่าง ยิ่งเตือนยิ่งหนัก

อยู่ย่านบ้านหรู ยังเจอเพื่อนบ้านเจ้าปัญหา บ้านตัวเองมีที่กว้าง แต่ชอบเอารถมาจอดติดบ้านคนอื่น ยิ่งเตือนยิ่งเอาใหญ่ จาก 1 เพิ่มเป็น 2 คัน คนลั่นมีเงิน ใช่จะซื้อเพื่อนบ้านดี ๆ ได้
ภาพจาก Threads
ในขณะที่หลายคนให้ความสำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย โดยยอมซื้อบ้านในย่านที่มีราคาสูงหน่อย ด้วยความคาดหวังว่าจะมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข แต่หลาย ๆ ครั้งก็ได้เกิดเรื่องราวที่พิสูจน์แล้วว่า การอยู่ในชุมชนดีที่ก็ใช่ว่าจะหนีพ้นปัญหาเพื่อนบ้าน และการมีเงินไม่ได้หมายถึงการซื้อเพื่อนบ้านที่ดีได้เสมอไป
ดังเช่นเหตุการณ์ที่เว็บไซต์ Sinchew หยิบมารายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 เมื่อหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศมาเลเซียได้ออกมาโพสต์โวยเพื่อนบ้าน ที่แม้บ้านตัวเองจะมีลานบ้านกว้างใหญ่ กลับชอบนำรถมาจอดขวางตรงที่ว่างข้างครัวเธอ จนแทบจะชิดกับหน้าต่าง แถมยิ่งเตือนก็ยิ่งเอาใหญ่ ทำให้เธอโกรธจัด ใครจะคิดว่าขนาดเลือกมาอาศัยอยู่ในย่านบ้านหรู ยังหนีไม่พ้นปัญหาการจอดรถ
โดยเธอโพสต์ใน Threads ว่า เธอคิดว่าปัญหาการจอดรถอย่างไร้ระเบียบมักเกิดในในคอนโดหรือชุมชนรายได้ปานกลางถึงต่ำ แต่ไม่คิดว่าแม้แต่ย่านบ้านหรู ก็หนีไม่พ้นปัญหาเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าเพื่อนบ้านคนนี้มีลานบ้านขนาดใหญ่มาก แต่กลับชอบนำรถมาจอดตรงหน้าต่างห้องครัวของเธอ
"ฉันเตือนเขาดี ๆ ก็แล้ว แต่เขาไม่ฟัง ยิ่งทำตัวเหลวไหลมากขึ้น !"
ภาพจาก Threads
ที่น่าหงุดหงิดยิ่งกว่านั้นคือ หลังจากเอ่ยปากเตือนไป เพื่อนบ้านกลับยิ่งเอาใหญ่ แถมยังนำรถอีกคันมาจอดตรงจุดเดียวกัน โดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอสักนิด
"เดิมคิดว่าย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข แต่กลับลงเอยด้วยการเจอเพื่อนบ้านไร้อารยธรรมแบบนี้ ฉันล่ะเหนื่อยจริง ๆ"
ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ชี้ว่าได้ร้องเรียนปัญหานี้ไปยังส่วนกลางแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้น สุดท้ายเธอก็ได้แต่ขู่ว่า "ตอนนี้ก็ทนไปก่อน และจากนั้นฉันจะเริ่มเอาคืน !"
ภาพที่เธอนำมาโพสต์ทำให้ชาวเน็ตถึงกับโกรธแทน มีคนมากมายเข้ามาวิจารณ์เพื่อนบ้านว่าเห็นแก่ตัว ขาดสามัญสำนึก รวมถึงเชียร์ให้เธอเอาคืนให้ถึงที่สุด มิเช่นนั้นอีกฝ่ายจะยิ่งได้ใจหนักขึ้น โดยมีคอมเมนต์ เช่น
"ไม่ยักรู้ว่ามีเพื่อนบ้านชั้นต่ำแบบนี้ในย่านนั้นด้วย"
"พวกเขามีสวนที่บ้าน แต่ไม่ยอมใช้ ยืนยันจะมาใช้ที่คนอื่น ฉันนี่ไร้คำพูดเลย"
"ยิ่งบ้านใหญ่ รถก็ใหญ่กว่า สมองก็น้อยกว่า"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew