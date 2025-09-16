HILIGHT
หยุดด่วน ก่อนเดือดร้อน DSI เตือนประชาชน อย่าซื้อของสิ่งนี้ เสี่ยงถูกอายัดบัญชี ทันที


           กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เตือนประชาชนอย่าซื้อของสิ่งนี้ เสี่ยงถูกอายัดบัญชี ทันที พร้อมแนะช่องทางที่ปลอดภัย

เตือนซื้อหวยออนไลน์ พนันออนไลน์ เสี่ยงถูกอายัดบัญชี
ภาพจาก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

           วันที่ 16 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ โพสต์เตือนพฤติกรรมใกล้ตัวของหลาย ๆ คน ที่แม้จะเป็นเรื่องปกติ แต่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และอาจทำให้ถูกระงับบัญชีได้ โดยระบุว่า


หยุด ! หวยออนไลน์ – การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย


           - เสี่ยงถูกอายัดบัญชีทันที แม้เป็นแค่ผู้ซื้อ
           - ซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมาย ผ่านคนขายจริง หรือแอปฯ เป๋าตัง ปลอดภัยกว่าเยอะ !

           #หวยออนไลน์ผิดกฎหมาย #เตือนภัยออนไลน์ #ซื้อล็อตเตอรี่ถูกกฎหมาย #หวยไทย #หวยลาว #อายัดบัญชี #เป๋าตังค์

เตือนซื้อหวยออนไลน์ พนันออนไลน์ เสี่ยงถูกอายัดบัญชี


โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2568 เวลา 16:05:08
