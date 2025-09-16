HILIGHT
ยูทูบเบอร์เปิดภาพช็อก โชว์แผลถูกชายแท้ทำร้าย ฉุนไม่นอนด้วย ด่าตำรวจเกาหลีสุดชุ่ย


          ยูทูบเบอร์สาว เปิดภาพช็อก โชว์รอยช้ำหลังเจอชายแท้ทำร้าย ฉุนไม่ยอมนอนด้วย ยันเป็นคนแปลกหน้า ซ้ำตำรวจเกาหลีใต้สุดชุ่ย อ่วมขนาดนี้ยังถาม จะพิสูจน์ยังไงว่าถูกทำร้าย 

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

          วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานประเด็นร้อนที่กำลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ไต้หวัน เมื่อ หลิวลี่อิง ยูทูบเบอร์สาวที่มีผู้ติดตามกว่า 4 แสนซับ ออกมาโชว์แผลฟกช้ำและกระดูกที่หัก หลังถูกชายแปลกหน้าทำร้ายที่เกาหลีใต้ เหตุที่เธอกับเพื่อนปฏิเสธไม่ยอมเป็นคู่นอนด้วย รวมถึงวิจารณ์การทำงานของตำรวจเกาหลีใต้ ที่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปเฉย ๆ 
          
          โดย หลิวลี่อิง โพสต์ Threads เผยสภาพแขน ขา ใบหน้า และลำตัว ที่เต็มไปด้วยรอยม่วงช้ำ พร้อมเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่เธอกับเพื่อนอีก 2 คน ไปเที่ยวกันในย่านฮงแด ของเกาหลีใต้ จนพบเจอผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คน 
          
          หลิวลี่อิง เผยว่า เธอต้องพักนาน 2 วันเต็ม ๆ เพราะไม่มีเรี่ยวแรง เจ็บระบมไปทั้งตัว ตอนที่เกิดเหตุเธอเดินคุยกับเพื่อน 2 คน ว่าจะไปดื่มกันต่อหรือกลับบ้าน พวกเธอสวมเสื้อผ้าปกติ ไม่ได้โชว์เรือนร่างหรืออวดเซ็กซี่ใด ๆ แต่จากนั้นก็มีผู้ชาย 2 คนเดินเข้ามา หนึ่งในนั้นเดินตรงไปกอดไหล่ จับหัวเพื่อนของเธอ อ้างว่าจะไปส่งเพื่อนที่บ้านเอง แม้เพื่อนปฏิเสธ แต่ยังถูกชายกลุ่มนี้ลวนลามไม่หยุด เธอเองก็โดนอีกคนลวนลาม 

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

          พวกเธอพยายามปฏิเสธ แต่คู่กรณีกลับตบเธอ และยังทำร้ายร่างกาย แถมจากนั้นก็เริ่มล้อเลียนเธอ ผู้ชายกลุ่มนี้ไม่หยุดลวนลามพวกเธอ เธอร้องเสียงดังจนมีผู้ชายเกาหลีอีก 3 คนเดินเข้ามาถาม ว่าให้ช่วยเรียกตำรวจไหม เธอขอให้พวกเขาเรียกตำรวจมา แต่คนที่ทำร้ายเธอกลับบอกว่าไม่ต้อง
          
          เมื่อทั้ง 3 คนเห็นว่าเธอเป็นชาวต่างชาติ จึงเปลี่ยนใจไม่เรียกตำรวจ เธอต้องเป็นคนโทร. ตามตำรวจมาเอง 
          
          ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่ถึง 5 นาที เมื่อเห็นตำรวจเธอก็ร้องไห้ บอกเจ้าหน้าที่ว่าเธอถูกคู่กรณีตบและล้อเลียน ตำรวจถามเธอว่ามีใครเห็นเหตุการณ์บ้าง อย่างไรก็ตาม ตอนนั้นเธอให้เพื่อน ๆ กลับไปแล้วเพราะกลัวทั้งคู่จะมีปัญหาเรื่องวีซ่า จึงเหลือเธอแค่คนเดียวกับคู่กรณี 

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731
          
          ตำรวจยังถามเธอว่า จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผู้ชายพวกนี้ทำร้ายเธอ ทั้ง ๆ ที่ตรงนั้นก็มีกล้องวงจรปิด แต่ตำรวจไม่คิดที่จะตรวจสอบ จากนั้นตำรวจไปฟังคำให้การของคู่กรณี ก่อนจะขอหมายเลขพาสปอร์ตของฉันกับข้อมูลส่วนตัวของคู่กรณี ตำรวจยังบอกเธอให้หยุดร้องไห้ เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องปกติ แถมยังบอกให้เธอออกไปจากตรงนั้น 
          
          เนื่องจากก่อนเกิดเหตุเธอดื่มไปเล็กน้อย เลยจำได้แค่ถูกตบไป 2 ครั้ง จนวันรุ่งขึ้นถึงเห็นสภาพตัวเองที่ทั้งตัวมีแต่รอยช้ำ มีเลือดออก แม้แต่นิ้วก็หัก จึงออกมาโพสต์แฉ
          
          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก ทำให้ต่อมาวันที่ 16 กันยายน หลิวลี่อิง ได้ปล่อยคลิปเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเธอยังช็อกและยังเจ็บปวดไม่หาย ไม่เพียงสิ่งแย่ ๆ ที่พบเจอ แม้แต่ทัศนคติของตำรวจก็บ้ง พวกเขาปล่อยผ่านเรื่องนี้ ไม่สนใจเช็กกล้องวงจรปิดด้วยซ้ำ ความเฉยเมยของตำรวจทำให้เธอรู้สึกสิ้นหวังมาก 
          
          อย่างไรก็ตาม เธอจะไม่ยอมจบแค่นี้ เธอจะไปตรวจร่างกายและแจ้งความใหม่อีกครั้ง พร้อมกันนั้นยังเตือนชาวเน็ตว่า แม้ความปลอดภัยโดยรวมที่เกาหลีใต้จะดี แต่ยังต้องระมัดระวังตอนออกไปยามกลางคืน และควรหลีกเลี่ยงการไปไนต์คลับหรือบาร์คนเดียว 
          
          การออกมาเปิดเผยของเธอ ไม่เพียงแค่จะเป็นที่พูดถึงอย่างมาก แต่ยังกระตุ้นผู้คนให้หันมาสนใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไปต่างแดน รวมถึงเรื่องความรุนแรงทางเพศกันมากขึ้นด้วย 

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

ยูทูบเบอร์ ถูกทำร้าย
ภาพจาก Threads liying0731

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday,  Threads liying0731

โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2568 เวลา 18:37:31
