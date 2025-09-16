HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สลด โรงเรียนสูญเสียนักเรียน 2 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน คนร่วมไว้อาลัยเศร้า เผยสาเหตุ


          สลด โรงเรียนสูญเสียนักเรียน 2 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน คนร่วมไว้อาลัยเศร้า สาเหตุจากอุบัติเหตุ คร่าชีวิตเยาวชน


          วันที่ 16 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย แด่นักเรียนชาย พร้อมระบุข้อความ "15.20 น. บันทึกไว้แด่... #เตือนสติ #อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ" 
          
          โดยมีการเผยภาพของนักเรียนชายผู้ล่วงลับ รวมถึงข้อความว่า "โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมระลึกถึงเสมอ ขอให้ไปสู่สุคติ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว จากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พี่น้องชาวฟ้า-เหลือง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมทุกคน แด่เพื่อนอันเป็นที่รัก" ซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก 

          ขณะเดียวกัน พบว่าเมื่อคืนวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเพิ่งโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักเรียนหญิงอีกราย พร้อมระบุว่า "โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวน้อง... ซึ่งเป็นที่รักของครอบครัว เพื่อน และคุณครู ขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติ และขอส่งกำลังใจแก่ครอบครัวน้อง" และ "ด้วยรักและอาลัย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อน ๆ พี่-น้อง นักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม"
          
          ทั้งนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจในการสูญเสีย โดยมีบางคนสอบถามถึงสาเหตุ ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นการจากไปเนื่องจากอุบัติเหตุเช่นกัน นับเป็นข่าวเศร้าสลดของเยาวชนที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม


ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สลด โรงเรียนสูญเสียนักเรียน 2 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน คนร่วมไว้อาลัยเศร้า เผยสาเหตุ อัปเดตล่าสุด 16 กันยายน 2568 เวลา 19:44:45 5,252 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย