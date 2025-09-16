สลด โรงเรียนสูญเสียนักเรียน 2 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน คนร่วมไว้อาลัยเศร้า เผยสาเหตุ

สลด โรงเรียนสูญเสียนักเรียน 2 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน คนร่วมไว้อาลัยเศร้า สาเหตุจากอุบัติเหตุ คร่าชีวิตเยาวชน
วันที่ 16 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย แด่นักเรียนชาย พร้อมระบุข้อความ "15.20 น. บันทึกไว้แด่... #เตือนสติ #อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ"
โดยมีการเผยภาพของนักเรียนชายผู้ล่วงลับ รวมถึงข้อความว่า "โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมระลึกถึงเสมอ ขอให้ไปสู่สุคติ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว จากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พี่น้องชาวฟ้า-เหลือง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมทุกคน แด่เพื่อนอันเป็นที่รัก" ซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน พบว่าเมื่อคืนวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเพิ่งโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักเรียนหญิงอีกราย พร้อมระบุว่า "โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวน้อง... ซึ่งเป็นที่รักของครอบครัว เพื่อน และคุณครู ขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติ และขอส่งกำลังใจแก่ครอบครัวน้อง" และ "ด้วยรักและอาลัย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อน ๆ พี่-น้อง นักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม"
ทั้งนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจในการสูญเสีย โดยมีบางคนสอบถามถึงสาเหตุ ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นการจากไปเนื่องจากอุบัติเหตุเช่นกัน นับเป็นข่าวเศร้าสลดของเยาวชนที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
