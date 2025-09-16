HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประวัติเจ้าอาวาส วัดนาป่าพง ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน


          พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประวัติเจ้าอาวาส วัดนาป่าพง วัดดังในปทุมธานี ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธวจนเรียล Buddhawajana Real 

          เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตา สำหรับ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล แห่งวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน ที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก ท่ามกลางกระแสข่าวฉาววงการสงฆ์ และยังถูกโยงเกี่ยวกับเรื่องกิ๊กสีกาไฮโซ และเงินวัดหายพันล้าน 
          
          - ประวัติ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 
          
          พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เกิดวันที่ 18 มกราคม 2506 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและจบหลักสูตรนายร้อย จปร. รุ่น 33 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          
          เคยรับราชการทหารติดยศพันตรี ก่อนอุปสมบทเมื่อปี 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาหลักธรรมจากพระไตรปิฎกโดยตรง  

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธวจนเรียล Buddhawajana Real 
          
          - วัดนาป่าพง ประวัติความเป็นมา 
          
          วัดนาป่าพง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 เดิมทีเป็นผืนนาที่แม่ของ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ยกถวาย หลังพระอาจารย์กลับจากการออกธุดงค์ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาและพำนักแต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนั้นสถานที่ดังกล่าวค่อย ๆ พัฒนามาตามลำดับ จนเมื่อ 2545 ได้ขึ้นทะเบียนตั้งเป็น วัดนาป่าพง

          วัดนาป่าพง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ นำคำสอนตามพระธรรมและพระวินัยจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาทำให้เข้าถึง เข้าใจได้โดยง่าย ผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น ซีดี คลิปวิดีโอ คลิปเสียง โดยใช้คำว่า "พุทธวจน" 
          
          ทั้งนี้ พุทธวจน เป็นหลักธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่คำที่แต่งขึ้นใหม่ หรือคิดขึ้นมาในภายหลังแต่อย่างใด แต่เป็นธรรมะที่เกิดจากการทรงจำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนเอง ไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
          
          ปัจจุบัน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ยังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง และเดินหน้าเผยแผ่ศาสนาผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำแนวคิด "พุทธวจน" ไปเผยแผ่สู่การใช้ชีวิตของประชาชน

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธวจนเรียล Buddhawajana Real 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธวจนเรียล Buddhawajana Real 
          
          - พระอาจารย์ที่คนศรัทธา สู่การโยงกระแสอื้อฉาว 
          
          กลายเป็นเหตุที่สังคมจับตาล่าสุด เมื่อ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้ออกมาเปิดประเด็น เกี่ยวกับการโอนเงินของพระวัดดังในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการโอนเงินให้สีกา 4 ครั้ง รวม 12.2 ล้านบาท ตามต่อมาด้วยการแฉจากเพจอื่น ๆ จนมีการเชื่อมโยงว่าพระดังที่มีข่าวกิ๊กสีกาไฮโซ และเกี่ยวพันกับเรื่องเงินวัด อาจจะเป็น พระอาจารย์คึกฤทธิ์ แห่งวัดนาป่าพง จนทางวัดต้องส่งทนายออกมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินให้สีกา เพื่อก่อตั้งมูลนิธิฯ ในเยอรมนี 
       
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประวัติเจ้าอาวาส วัดนาป่าพง ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2568 เวลา 21:30:17 1,234 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย