พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประวัติเจ้าอาวาส วัดนาป่าพง ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประวัติเจ้าอาวาส วัดนาป่าพง วัดดังในปทุมธานี ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน
เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตา สำหรับ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล แห่งวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ผู้เผยแพร่คำสอน พุทธวจน ที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก ท่ามกลางกระแสข่าวฉาววงการสงฆ์ และยังถูกโยงเกี่ยวกับเรื่องกิ๊กสีกาไฮโซ และเงินวัดหายพันล้าน
- ประวัติ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เกิดวันที่ 18 มกราคม 2506 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและจบหลักสูตรนายร้อย จปร. รุ่น 33 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยรับราชการทหารติดยศพันตรี ก่อนอุปสมบทเมื่อปี 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาหลักธรรมจากพระไตรปิฎกโดยตรง
- วัดนาป่าพง ประวัติความเป็นมา
วัดนาป่าพง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 เดิมทีเป็นผืนนาที่แม่ของ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ยกถวาย หลังพระอาจารย์กลับจากการออกธุดงค์ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาและพำนักแต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนั้นสถานที่ดังกล่าวค่อย ๆ พัฒนามาตามลำดับ จนเมื่อ 2545 ได้ขึ้นทะเบียนตั้งเป็น วัดนาป่าพง
วัดนาป่าพง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ นำคำสอนตามพระธรรมและพระวินัยจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาทำให้เข้าถึง เข้าใจได้โดยง่าย ผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น ซีดี คลิปวิดีโอ คลิปเสียง โดยใช้คำว่า "พุทธวจน"
ทั้งนี้ พุทธวจน เป็นหลักธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่คำที่แต่งขึ้นใหม่ หรือคิดขึ้นมาในภายหลังแต่อย่างใด แต่เป็นธรรมะที่เกิดจากการทรงจำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนเอง ไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ปัจจุบัน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ยังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง และเดินหน้าเผยแผ่ศาสนาผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำแนวคิด "พุทธวจน" ไปเผยแผ่สู่การใช้ชีวิตของประชาชน
- พระอาจารย์ที่คนศรัทธา สู่การโยงกระแสอื้อฉาว
กลายเป็นเหตุที่สังคมจับตาล่าสุด เมื่อ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้ออกมาเปิดประเด็น เกี่ยวกับการโอนเงินของพระวัดดังในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการโอนเงินให้สีกา 4 ครั้ง รวม 12.2 ล้านบาท ตามต่อมาด้วยการแฉจากเพจอื่น ๆ จนมีการเชื่อมโยงว่าพระดังที่มีข่าวกิ๊กสีกาไฮโซ และเกี่ยวพันกับเรื่องเงินวัด อาจจะเป็น พระอาจารย์คึกฤทธิ์ แห่งวัดนาป่าพง จนทางวัดต้องส่งทนายออกมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินให้สีกา เพื่อก่อตั้งมูลนิธิฯ ในเยอรมนี
