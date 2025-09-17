HILIGHT
สาวโฮสต์สุดคิวต์เปิดภาพนักเบสบอลหนุ่ม คนเห็นนึกว่าแฟน อึ้งหลังรู้ คืออดีตก่อนสวยเก๋

 
          สาวโฮสต์สุดคิวต์เปิดภาพนักเบสบอลหนุ่มน่ารัก คนเห็นนึกว่าแฟน อึ้งหลังรู้ความจริง ที่แท้คือภาพก่อน-หลัง จากอดีตที่เคยปิดบัง จนทำตามเสียงหัวใจ 

เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 

           วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของ มิยอน โฮสต์สาวชาวญี่ปุ่นวัย 22 ปี ที่ไม่เพียงแค่จะทำงานตามไนต์คลับยามราตรีในกรุงโตเกียว แต่เธอยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 8.6 พันคนบนโซเชียล อย่างไรก็ตาม ด้วยลุคสวยเก๋ที่เธอมักแสดงให้เห็นอยู่เสมอ ทำให้ผู้คนมากมายตกตะลึงเมื่อเจ้าตัวออกมาเปิดภาพ "ก่อน" ที่จะเป็นตัวเธอในทุกวันนี้ 

           โดยนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มิยอน กลายมาเป็นที่รู้จักจากโพสต์ไวรัล ที่เธอออกมาเผยเรื่องราวในอดีต ว่าเคยเป็นนักเบสบอลชายในโรงเรียนมัธยม เมื่อครั้งเรียนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองเบบปุ จังหวัดโออิตะ ก่อนที่จะทำตามเสียงหัวใจตัวเอง เปลี่ยนมาเป็นสาวสวยในปัจจุบัน 

           แม้ไม่ได้เผยถึงเหตุผลที่เธอเลือกจะเป็นนักเบสบอลสมัยมัธยม แต่มิยอนยอมรับว่าเธอมีความปรารถนาที่จะเป็นสาวน่ารัก ซ่อนเร้นอยู่ในใจมาตั้งแต่จำความได้ แม้เธอจะเป็นเด็กชาย แต่เธอก็ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนผู้หญิง ชอบดูการ์ตูน Pretty Cure และมักจะแอบสวมกระโปรงของแม่เสมอ 

           กระทั่งเข้าเรียนชั้นมัธยม ในที่สุดเธอก็กล้าเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา โดยยอมรับว่าตอนที่แต่งหน้าครั้งแรกนั้น มีนักเรียนรุ่นน้องบางคนที่แสดงท่าทีรังเกียจ และเรียกเธอด้วยชื่อแย่ ๆ แต่ยังโชคดีที่ครอบครัวกับเพื่อน ๆ ให้การสนับสนุนเธอเป็นอย่างดี พวกเขาชื่นชมในไลฟ์สไตล์ของเธอและเรียกเธอด้วยชื่อ "มิยอน"
  
           เพื่อที่จะเป็นสาวข้ามเพศแสนสวยดังฝัน มิยอนยังเข้าเรียนที่โรงเรียนเสริมความงามเพื่อเรียนรู้วิธีแต่งหน้า รวมถึงศึกษาจากเพื่อน ๆ ผู้หญิง นอกจากนี้เธอยังศัลยกรรมปากให้ดูอวบอิ่ม และดวงตาให้ดูโตขึ้น 
 
เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 

           อนึ่ง โพสต์ของเธอที่ออกมาเปิดภาพก่อน-หลัง กลายมาเป็นไวรัลที่มียอดวิวกว่า 2.4 ล้านครั้ง โดยหลายคนชื่นชมการเปลี่ยนแปลงของเธอ รวมถึงชื่นชมในความกล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อเสียงหัวใจตัวเอง เช่น 
 
           "ฉันชื่นชมที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้ทั้งวัยเยาว์ ที่เป็นนักเบสบอลระดับมัธยม รวมถึงชีวิตเริ่ด ๆ แบบโฮสต์สาวสวย"
  
           "ฉันคิดว่าสาวคนนี้เป็นแฟนนักเบสบอลซะอีก ฉันละช็อกเลย"

           "ฉันได้รับความกล้าจากโพสต์ของคุณ ในฐานะนักเบสบอลระดับมัธยมคนหนึ่ง ฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถน่ารักเหมือนคุณได้เช่นกัน" 

เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 

เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 

เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 

เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 

เธอและเขา เราคือ...
ภาพจาก TikTok @myon_79 


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP
