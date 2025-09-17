แฉคนขายเนื้อสุดสะพรึง จัดการเนื้อใต้สะพาน ที่แท้เชือดแมวจรเป็นร้อย มาหลอกขายเป็นเนื้อแกะ คนซื้อสยอง
ภาพจาก Instagram @pagaralam_sekitar
วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS News รายงานข่าวสะพรึงที่เกิดขึ้นในเมืองปาการ์อะลัม จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อมีคนปล่อยคลิปแฉพ่อค้าขายเนื้อรายหนึ่ง กับเบื้องหลังชวนขนลุก เนื้อแกะที่ตระเวนขายไปทั่วเมือง แท้จริงแล้วคือเนื้อแมว ที่แอบจับมาเชือดขาย
จากคลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ เผยให้เห็น สุจาดี ชายวัย 55 ปี นั่งยองอยู่ใต้สะพานขณะลงมือเชือดชำแหละแมวที่จับมา รวมถึงภาพขณะที่ถือถุงเนื้อเดินไปตามถนน
เพียงไม่นานหลังตำรวจทราบเรื่อง ก็ติดตามไปจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในช่วงบ่ายวันที่ 5 กันยายน โดยพบว่าเขาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมือง มีของกลางเป็นแมวกับมีดที่เจ้าตัวใช้ลงมือ
ภาพจาก Instagram @pagaralam_sekitar
ทั้งนี้ ตำรวจคาดว่าชายคนนี้น่าจะฆ่าแมวไปไม่ต่ำกว่า 100 ตัวแล้ว ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ก่อนถูกจับกุม
เมื่อถามถึงแรงจูงใจ สุจาดีอ้างว่ากำลังลำบากเรื่องเงิน โดยเขาจะจับแมวที่พบเจอตามท้องถิ่น หรือไม่ก็เข้าไปหาแมวตามย่านที่อยู่อาศัย จากนั้นจะหาจุดเปลี่ยวในการลงมือเชือด เอาเนื้อไปเดินเตร่ขายทั่วเมืองเพื่อหาลูกค้า
ทั้งนี้ หลังพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวถูกเปิดโปง ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลในหมู่ชาวบ้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News