HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉพ่อค้าเนื้อ จัดการเนื้อใต้สะพาน ที่แท้จับแมวมาเชือดเป็นร้อย หลอกเป็นแกะ


            แฉคนขายเนื้อสุดสะพรึง จัดการเนื้อใต้สะพาน ที่แท้เชือดแมวจรเป็นร้อย มาหลอกขายเป็นเนื้อแกะ คนซื้อสยอง
 

สุดสะพรึง ขายเนื้ออะไรให้กิน !
ภาพจาก Instagram @pagaralam_sekitar

            วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS News รายงานข่าวสะพรึงที่เกิดขึ้นในเมืองปาการ์อะลัม จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อมีคนปล่อยคลิปแฉพ่อค้าขายเนื้อรายหนึ่ง กับเบื้องหลังชวนขนลุก เนื้อแกะที่ตระเวนขายไปทั่วเมือง แท้จริงแล้วคือเนื้อแมว ที่แอบจับมาเชือดขาย 

            จากคลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ เผยให้เห็น สุจาดี ชายวัย 55 ปี นั่งยองอยู่ใต้สะพานขณะลงมือเชือดชำแหละแมวที่จับมา รวมถึงภาพขณะที่ถือถุงเนื้อเดินไปตามถนน 

            เพียงไม่นานหลังตำรวจทราบเรื่อง ก็ติดตามไปจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในช่วงบ่ายวันที่ 5 กันยายน โดยพบว่าเขาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมือง มีของกลางเป็นแมวกับมีดที่เจ้าตัวใช้ลงมือ 
 
สุดสะพรึง ขายเนื้ออะไรให้กิน ! ภาพจาก Instagram @pagaralam_sekitar

            ระหว่างสอบปากคำ สุจาดียอมรับว่าเริ่มจับแมวมาเชือดตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา ก่อนนำไปหลอกขายว่าเป็นเนื้อแกะ ในราคากิโลกรัมละ 120,000 อินโดรูเปีย (ราว 230 บาท) โดยเขายังใส่ใบมะกรูดลงไปในถุงเนื้อเพื่อกลบกลิ่นสาบด้วย 
 
            ทั้งนี้ ตำรวจคาดว่าชายคนนี้น่าจะฆ่าแมวไปไม่ต่ำกว่า 100 ตัวแล้ว ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ก่อนถูกจับกุม 

            เมื่อถามถึงแรงจูงใจ สุจาดีอ้างว่ากำลังลำบากเรื่องเงิน โดยเขาจะจับแมวที่พบเจอตามท้องถิ่น หรือไม่ก็เข้าไปหาแมวตามย่านที่อยู่อาศัย จากนั้นจะหาจุดเปลี่ยวในการลงมือเชือด เอาเนื้อไปเดินเตร่ขายทั่วเมืองเพื่อหาลูกค้า 

            ทั้งนี้ หลังพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวถูกเปิดโปง ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลในหมู่ชาวบ้าน 
 


ขอบคุณข้อมูลจาก MS News



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฉพ่อค้าเนื้อ จัดการเนื้อใต้สะพาน ที่แท้จับแมวมาเชือดเป็นร้อย หลอกเป็นแกะ โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2568 เวลา 11:09:11 4,383 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย