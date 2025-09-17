ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต ตะลึงคล้ายเอเลี่ยน คนสงสัยแปลก ๆ

คลิปไวรัลชวนฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต ตะลึงคล้ายเอเลี่ยน คนสงสัยแปลก ๆ อาจจะไม่ใช่อย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @kinpanama
วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเขาแชร์คลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าพบสิ่งมีชีวิต "คล้ายเอเลี่ยน" อยู่ภายในหินอุกกาบาต สร้างความตกตะลึงและประหลาดใจให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน
โดยชายรายนี้ใช้ชื่อว่าคิน (Kin) ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok เผยว่า เขาค้นพบหินสีเงินมันวาวก้อนเล็ก ๆ ในหลุมไฟแห่งหนึ่ง ในเขตเปเดรกัล ประเทศปานามา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นับแต่นั้นมา เขาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่บรรยายถึงหินก้อนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็นว่าหินก้อนนี้มีความแปลกประหลาดหลายรูปแบบ ทั้งมีเรืองแสงในตอนกลางคืน และยังมีหนวดประหลาดคล้ายกับหนวดปลาหมึกค่อย ๆ งอกออกมา จนกลายเป็น
คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แต่ละคลิปมีผู้เข้าไปชมมากกว่าหลายล้านครั้ง หลายคนรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้น บ้างก็เชื่อว่านี่เป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ขณะที่บางคนก็กล่าวว่า "มันดูเหมือนแค่มันฝรั่ง" ในขณะที่อีกส่วนสงสัยว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงคอนเทนต์ที่ถูกจัดฉากขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อเขาใช้มือเปล่าจับสัมผัสโดยตรง ผู้คนรู้สึกเป็นกังวลถึงความปลอดภัย และเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบ
ขณะเดียวกันอีกส่วนก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเป็นเชื้อราหรือพืชทั่วไป โดยผู้ใช้โซเชียลตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจเป็น เห็ดหมึก หรือ Clathrus archeri ซึ่งเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายหนวดหมึก หรือนิ้วมือของปีศาจ โดยจะมีหนวดสีแดงงอกออกมาจากสปอร์ทรงกลม
อย่างไรก็ดี คิมได้ออกมายืนยันว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เห็ดหมึกที่รู้จักกันว่านิ้วปีศาจ โดยเขาได้อธิบายว่า หินอุกกาบาตนี้มีชั้นของเหลวสีดำมันวาวหนา แทนที่จะเป็นสีแดงสด และเขายังอ้างว่า "สิ่งมีชีวิต" นั้นได้แยกตัวออกมาจากหินสีเงินและคลานเข้าไปในตู้เซฟเพื่อซ่อนตัว "วันนี้ผมกลัวมาก ผมคิดว่ามันหนีออกไปแล้ว"
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา คินยังได้เผยว่า เมื่อใดก็ตามที่ถูกแสง "สิ่งมีชีวิต" นี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวอย่างแข็งแรง ทำให้เขาต้องปิดครัวให้อยู่ในที่มืด และใช้เพียงไฟฉายในขณะที่ถ่ายคลิป เขาเขียนข้อความระบุว่า "ผมรู้สึกปลอดภัยในเวลากลางคืนเพราะมันไม่เติบโต" คินเขียน
ด้านจอห์น กรีนวอลด์ จูเนียร์ นักวิจัยรายหนึ่ง กล่าวว่า "หากมีสิ่งมีชีวิตที่เติบโตจากหินอวกาศจริง ๆ มันอาจเป็นหลักฐานของสมมติฐานแพนสเปอร์เมีย แพนสเปอร์เมีย (Panspermia) คือทฤษฎีที่เชื่อว่าชีวิตบนโลกอาจไม่ได้มีต้นกำเนิดบนโลก แต่ถูกเพาะพันธุ์โดยอุกกาบาตในอวกาศจากนอกโลก
อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์หรือองค์กรวิจัยใดยืนยันว่าหินที่คินค้นพบนั้นเป็นอุกกาบาตจริง ๆ และยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ "สิ่งมีชีวิต" ที่เติบโตบนหินนั้นด้วย ขณะที่ผู้คนจำนวนมากมองว่านี่อาจเป็นเพียงเรื่องลวงโลกอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Daily Mail