HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต ตะลึงคล้ายเอเลี่ยน คนสงสัยแปลก ๆ

          คลิปไวรัลชวนฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต ตะลึงคล้ายเอเลี่ยน คนสงสัยแปลก ๆ อาจจะไม่ใช่อย่างที่คิด 

ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต
ภาพจาก TikTok @kinpanama

          วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเขาแชร์คลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าพบสิ่งมีชีวิต "คล้ายเอเลี่ยน" อยู่ภายในหินอุกกาบาต สร้างความตกตะลึงและประหลาดใจให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน  
          
ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต
ภาพจาก TikTok @kinpanama

          โดยชายรายนี้ใช้ชื่อว่าคิน (Kin) ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok เผยว่า เขาค้นพบหินสีเงินมันวาวก้อนเล็ก ๆ ในหลุมไฟแห่งหนึ่ง ในเขตเปเดรกัล ประเทศปานามา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นับแต่นั้นมา เขาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่บรรยายถึงหินก้อนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็นว่าหินก้อนนี้มีความแปลกประหลาดหลายรูปแบบ ทั้งมีเรืองแสงในตอนกลางคืน และยังมีหนวดประหลาดคล้ายกับหนวดปลาหมึกค่อย ๆ งอกออกมา จนกลายเป็น

          คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แต่ละคลิปมีผู้เข้าไปชมมากกว่าหลายล้านครั้ง หลายคนรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้น บ้างก็เชื่อว่านี่เป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ขณะที่บางคนก็กล่าวว่า "มันดูเหมือนแค่มันฝรั่ง" ในขณะที่อีกส่วนสงสัยว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงคอนเทนต์ที่ถูกจัดฉากขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อเขาใช้มือเปล่าจับสัมผัสโดยตรง ผู้คนรู้สึกเป็นกังวลถึงความปลอดภัย และเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบ

ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต
ภาพจาก TikTok @kinpanama

          ขณะเดียวกันอีกส่วนก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเป็นเชื้อราหรือพืชทั่วไป โดยผู้ใช้โซเชียลตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจเป็น เห็ดหมึก หรือ Clathrus archeri ซึ่งเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายหนวดหมึก หรือนิ้วมือของปีศาจ โดยจะมีหนวดสีแดงงอกออกมาจากสปอร์ทรงกลม 

          อย่างไรก็ดี คิมได้ออกมายืนยันว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เห็ดหมึกที่รู้จักกันว่านิ้วปีศาจ โดยเขาได้อธิบายว่า หินอุกกาบาตนี้มีชั้นของเหลวสีดำมันวาวหนา แทนที่จะเป็นสีแดงสด และเขายังอ้างว่า "สิ่งมีชีวิต" นั้นได้แยกตัวออกมาจากหินสีเงินและคลานเข้าไปในตู้เซฟเพื่อซ่อนตัว "วันนี้ผมกลัวมาก ผมคิดว่ามันหนีออกไปแล้ว" 

ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต
ภาพจาก TikTok @kinpanama

          ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา คินยังได้เผยว่า เมื่อใดก็ตามที่ถูกแสง "สิ่งมีชีวิต" นี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวอย่างแข็งแรง ทำให้เขาต้องปิดครัวให้อยู่ในที่มืด และใช้เพียงไฟฉายในขณะที่ถ่ายคลิป เขาเขียนข้อความระบุว่า "ผมรู้สึกปลอดภัยในเวลากลางคืนเพราะมันไม่เติบโต" คินเขียน

          ด้านจอห์น กรีนวอลด์ จูเนียร์ นักวิจัยรายหนึ่ง กล่าวว่า "หากมีสิ่งมีชีวิตที่เติบโตจากหินอวกาศจริง ๆ มันอาจเป็นหลักฐานของสมมติฐานแพนสเปอร์เมีย แพนสเปอร์เมีย (Panspermia) คือทฤษฎีที่เชื่อว่าชีวิตบนโลกอาจไม่ได้มีต้นกำเนิดบนโลก แต่ถูกเพาะพันธุ์โดยอุกกาบาตในอวกาศจากนอกโลก 

ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต
ภาพจาก TikTok @kinpanama

          อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์หรือองค์กรวิจัยใดยืนยันว่าหินที่คินค้นพบนั้นเป็นอุกกาบาตจริง ๆ และยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ "สิ่งมีชีวิต" ที่เติบโตบนหินนั้นด้วย ขณะที่ผู้คนจำนวนมากมองว่านี่อาจเป็นเพียงเรื่องลวงโลกอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Daily Mail   


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลฮือฮา หนวดประหลาดงอกจากหินอุกกาบาต ตะลึงคล้ายเอเลี่ยน คนสงสัยแปลก ๆ โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2568 เวลา 11:45:05 3,201 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย