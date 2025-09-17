HILIGHT
เปิดสิ่งต้องห้าม ไม่ควรใช้ทำความสะอาดไมโครเวฟ บ. ดัง เผยเอง เคยเผลอใช้หรือไม่ ?

          บริษัทดังญี่ปุ่น เผยสิ่งที่ห้ามใช้ตอนทำความสะอาดไมโครเวฟ กับจุดสำคัญที่ควรทำ ลองเช็กดูเคยเผลอทำหรือไม่ 

ไมโครเวฟ

          ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคู่ครัวที่มีกันแทบทุกบ้าน ไม่เพียงใช้อุ่นอาหารแต่ยังช่วยปรุงได้สารพัดเมนู ซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดเช่นกัน แต่เรารู้หรือไม่ว่าควรทำความสะอาดไมโครเวฟอย่างไรจึงเหมาะสม และมีอะไรบ้างที่ห้ามใช้ 

          ล่าสุด (9 กันยายน 2568) เว็บไซต์ grapee.jp ได้นำเสนอจุดสำคัญเกี่ยวกับการทำความสะอาดไมโครเวฟ ที่บริษัทดังอย่าง พานาโซนิค นำมาบอกให้เราได้รู้กัน

          ก่อนอื่นคงต้องพูดถึงคราบเปื้อน ที่หากทำความสะอาดไม่ดีหรือปล่อยทิ้งไว้ คราบอาจติดแน่นจนยากที่จะเช็ดออก โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ภายในไมโครเวฟสกปรกคือ "คราบน้ำมัน" และ "อาหารที่ไหม้

          ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้โมเลกุลของน้ำสั่นสะเทือนเพื่อสร้างความร้อน แต่การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้วัตถุดิบบางอย่างระเบิดหรือไหลล้นออกจากภาชนะ ทำให้น้ำมันกับเศษอาหารกระเด็นไปทั่วภายในเตา ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นเหม็นได้ แถมยังอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจนขัดข้องได้ 

          หากเช็ดออกทันที คราบเหล่านั้นคงไม่เป็นปัญหานัก แต่หากปล่อยทิ้งไว้และใช้งานต่อไป คราบน้ำมันอาจจะไหม้และกลายเป็นคราบแข็ง ๆ ที่ยากต่อการขจัด แค่เช็ดธรรมดาคงไม่ออก ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดไมโครเวฟเป็นประจำ 

จุดที่ต้องระวังในการทำความสะอาดไมโครเวฟ 


          - ควรถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

          - อย่าเพิ่งทำความสะอาดทันทีหลังใช้ ควรรอให้ภายในเตาเย็นลงก่อน 

          - เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม โดยควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดเป็นกลาง และเช็ดทำความสะอาดด้านข้างและด้านล่างภายในเตา 

          - ด้านล่างไมโครเวฟ หากคราบแน่นเช็ดออกยาก ให้ให้ครีมทำความสะอาดกับผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด  

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ห้ามใช้ ดังนี้ 


          - แอลกอฮอล์ 
          - ทินเนอร์ 
          - น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ 
          - น้ำยาเช็ดกระจก
          - น้ำยาทำความสะอาดชนิดสเปรย์
          - ฟองน้ำเมลามีนโฟม (ยกเว้นสำหรับถาดสี่เหลี่ยม)
 
  ขอบคุณข้อมูลจาก : panasonic.jp, grapee.jp 

เปิดสิ่งต้องห้าม ไม่ควรใช้ทำความสะอาดไมโครเวฟ บ. ดัง เผยเอง เคยเผลอใช้หรือไม่ ? อัปเดตล่าสุด 17 กันยายน 2568
