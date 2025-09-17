HILIGHT
ถอดยศ พ.ต.หญิง สุปรียา - พ.อ. ยุทธ์ศาสตร์ ฐานทำผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

 
          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศ 2 นายทหาร พ.ต.หญิง สุปรียา กับ พ.อ. ยุทธ์ศาสตร์ ฐานทำผิดวินัย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง




ถอดยศทหารประพฤติชั่วร้ายแรง

          วันที่ 17 กันยายน 2568 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้


สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย


          1. พ.ต.หญิง สุปรียา จำเริญ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพบก


          2. พ.อ. ยุทธ์ศาสตร์ สุวรรณบูรณ์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

          ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

          ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2568

ถอดยศทหารประพฤติชั่วร้ายแรง





