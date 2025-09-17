อาลัย หมอพี หนุ่มมากความสามารถ สร้างแรงใจสู้โรคร้าย เผชิญหน้าการจากไปอย่างกล้าหาญ

อาลัย หมอพี กัปตัน นักร้อง กับเรื่องราวต่อสู้โรคร้าย ในวัย 35 ปี กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตและเผชิญความตายอย่างกล้าหาญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittikhun Can Tortainchai
วันที่ 16 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kittikhun Can Tortainchai เปิดเผยเรื่องราวที่สังคมต่างสะเทือนใจ กรณีการจากไปของ กัปตัน นายแพทย์พีรวัฒน์ หรือที่เพื่อน ๆ รู้จักในชื่อ หมอพี ชายหนุ่มผู้มากด้วยความสามารถทั้งนักบิน แพทย์ และนักร้อง แต่กลับต้องเผชิญมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายตั้งแต่อายุเพียง 35 ปี ซึ่งการต่อสู้และทัศนคติที่กล้าหาญที่เผชิญโรคร้ายกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาใส่ใจเวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่า
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า สดุดีหมอพีกัปตัน-นักร้อง ผู้สอนให้เราเผชิญหน้าความตายอย่างกล้าหาญ สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับหมอพี กัปตันนายแพทย์พีรวัฒน์ นักเรียนเตรียมอุดม รุ่น 69, ศิษย์เก่าแพทย์ จุฬาฯ รุ่น 65, นักบินสายการบินแอร์เอเชีย, นักร้องวง Chilling Romance กับเพลง ลำดับก่อนหลัง
หมอพี เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้าน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ออกแนวธรรมะ ไม่ได้เน้นของหรูหราหรือแบรนด์เนม ชีวิตของหมอพีกำลังไปได้สวย ทั้งหน้าที่การงาน ครอบครัว เพื่อน และสังคมที่ดี อีกทั้งเพิ่งแต่งงานได้ไม่กี่เดือน
จุดเปลี่ยนสำคัญ
บททดสอบใหญ่ในชีวิตของหมอพี คือการรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 ลุกลามไปที่ตับ ทั้งที่อายุเพียง 35 ปี วันนั้นคุณหมอมีอาการกินได้น้อย กินนิดเดียวก็อิ่ม จึงไปตรวจที่โรงพยาบาล กินยาลดกรดก็ไม่ดีขึ้น สุดท้ายตรวจ CT Scan พบก้อนในตับจำนวนมาก
โดยทั่วไป มะเร็งลำไส้มักพบในคนที่มีประวัติครอบครัว เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า หรือมีอาการนำมาก่อน เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด แต่หมอพีไม่มีทั้งประวัติครอบครัวและอาการนำใด ๆ กลับมาตรวจพบโดยบังเอิญ
คุณหมอได้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง ทำคีโมครบทุกคอร์ส และมีแผนจะผ่าตัดเปลี่ยนตับ แต่โชคไม่เข้าข้าง เมื่อตรวจอีกครั้งพบว่ามะเร็งแพร่ไปปอดอีก 1 จุด ทำให้ต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นการดูแลแบบประคับประคอง
คนเราเก่งจริงไหม ต้องดูตอนเจอปัญหา
วันที่ผมรู้ว่าหมอพีป่วย ผมรีบโทร.หา ถามว่า เป็นยังไงบ้างวะ คุณหมอตอบว่า "โรคห่าเนี่ย ทำอะไรกูไม่ได้หรอก มึงไม่ต้องห่วง กูไม่ยอมแพ้หรอก" วันนั้นผมร้องไห้ เพราะรู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไง และเชื่อว่าหมอพีก็รู้เช่นกัน แต่เขาไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็น กลับเป็นฝ่ายปลอบผมด้วยซ้ำ
แม้แต่วันที่ผมเสียสุนัขที่เลี้ยงมา 10 ปี คุณหมอโทร. มาปลอบใจ พร้อมแนะนำให้อ่าน คู่มือมนุษย์ เพื่อให้ใจเบาลง ทุกคนลองคิดดูว่า ขณะที่เขาป่วยหนัก แต่ยังมีเมตตาและกำลังใจเผื่อแผ่มาให้คนรอบข้าง
ไม่กลัวก็คือไม่กลัว
คุณแม่ของหมอพีเล่าว่า หมอมักจับมือท่านแล้วบอกว่า แม่ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวพีจะนำไปก่อน แล้ววันหนึ่งเราคงได้เจอกัน พีรักแม่นะ
ด้านภรรยา เล่าว่า ช่วงสุดท้ายที่หมอเริ่มไม่ไหว เขายังปลอบใจภรรยาด้วยคำว่า ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวอีก 6 เดือนทุกอย่างก็จะเข้าที่เอง ฟังแล้วบีบหัวใจเหลือเกิน
หมอพีเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบ เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้ง เลือกรูปหน้าศพเอง จัดเตรียมของชำร่วยงานศพอย่างพิถีพิถัน และมอบหมายให้ภรรยาบอกแขกทุกคนว่า ให้อ่านหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของพระพุทธทาสภิกขุให้จบ
ผมถามตรง ๆ ว่า คุณหมอกลัวตายไหม เขาตอบว่า "ไม่กลัวตายเลย ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เรากลัวเพราะไม่เข้าใจมัน แต่ถ้าเข้าใจแล้ว จะไม่กลัวเลย"
บทเรียนจากชีวิต
เรื่องราวของหมอพี สอนให้เราเข้าใจชีวิตและเผชิญหน้ากับความตายอย่างกล้าหาญ เขาสู้เต็มที่ และทิ้งท้ายไว้ว่า ทุกคนอย่าลืมตรวจสุขภาพ อย่าใช้ชีวิตประมาท คิดว่าโรคนี้ไม่เกิดกับเรา หรือความตายยังอีกไกล
อีกหนึ่งสิ่งที่หมอสอนคือ ถ้าสิ่งไหนใช้เงินแก้ปัญหาได้ สิ่งนั้นคือเรื่องเล็ก แต่ถ้าสิ่งไหนใช้เงินแก้ไม่ได้ นั่นแหละคือเรื่องจริง
สุดท้าย
ขอให้เราจดจำหมอพีในฐานะบุคคลผู้มากความสามารถ และผู้เดินทางกลับด้วยชัยชนะของชีวิต และหากใครอยากฟังเสียงของหมอพี ก็สามารถค้นหาเพลง ลำดับก่อนหลัง ใน YouTube ได้เลย รักและคิดถึงเสมอ
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก Kittikhun Can Tortainchai