จองห้องพักข้ามเดือน เจอสภาพจริงแทบเหวอ พีคตั้งแต่หน้าประตู แตะเบา ๆ ก็เป็นเรื่อง


          ไวรัล รีวิวประสบการณ์พีค จองห้องพักที่ต่างจังหวัดล่วงหน้าเป็นเดือน มาเจอสภาพจริงแทบเหวอ พีคตั้งแต่หน้าประตู ไขลูกบิดยังเหนื่อย ลองจิ้มเบา ๆ ถึงกับทะลุ

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง
ภาพจาก TikTok @songyosmuenphaeo6

          วันที่ 16 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @songyosmuenphaeo6 โพสต์คลิปเหตุการณ์หลังจากจองห้องพักแห่งหนึ่งล่วงหน้าเป็นเดือน พอเดินทางมาถึงก็ต้องตกใจกับสภาพห้องตั้งแต่หน้าประตู ซ้ำเมื่อพยายามจะเปิดประตูก็กลายเป็นเหตุการณ์วุ่น ทำเอาคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงต่อดี

          จากคลิปเป็นจังหวะที่เดินทางมาถึงหน้าห้องพัก ซึ่งก็ต้องสะดุดตากับประตูที่สภาพผุอย่างหนัก เมื่อลองไขกุญแจก็พบว่าลูกบิดนั้นย้วยไปตามแรงหมุน ส่วนผู้ชายที่ถ่ายคลิปเห็นแล้วก็อยากรู้ว่าประตูนั้นสภาพเป็นยังไง จึงลองใช้นิ้วจิ้มดูเบา ๆ ปรากฏว่านิ้วสามารถเจาะทะลุประตูเข้าไปได้อย่างง่ายดาย

           เจ้าของคลิประบุว่า "เดินทางมาตั้งไกลพาน้องมาสอบครู จองที่พัก​ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ไม่มีทางเลือกผมกับน้อง จะนอนหลับไหมเนี่ย ประตูแทบทะลุ"

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง
ภาพจาก TikTok @songyosmuenphaeo6


           คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนเหวอ จนมียอดเข้าชม 1.4 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น เช่น ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดี ระหว่างประตู กับลูกบิดที่หมุนตามกุญแจ บ้างก็สงสัยว่าสภาพนี้ยังจะต้องล็อกอีกเหรอ เดินทะลุไปเลยก็ยังได้ เป็นต้น

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง

ประตูที่พัก แค่แตะก็เป็นเรื่อง




