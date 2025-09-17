HILIGHT
นักบินหนุ่มเปิดความลับ เมื่อ ผดส. อุจจาระบนเครื่องบินจะไปอยู่ไหน ต้องจัดการอย่างไร

          นักบินหนุ่มเปิดความลับบนเครื่อง เมื่อผู้โดยสารอุจจาระกลางอากาศ จะมีวิธีจัดการอย่างไร พร้อมเรื่องราวของ "น้ำแข็งสีฟ้า" ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ 

เมื่อผู้โดยสารอุจจาระบนเครื่องบินจะไปอยู่ไหน
ภาพจาก eric1207cvb / Shutterstock.com

          วันที่ 17 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคลิปวิดีโอของนักบินหนุ่มรายหนึ่งถูกนำมาแชร์และกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาออกมาเผยประสบการณ์ "เมื่อผู้โดยสารอุจจาระบนเครื่องบิน" และขั้นตอนการของทางจัดการของทางสายการบิน 

          แกร์เร็ตต์ เรย์ นักบินวัย 30 ปี อาศัยอยู่ในดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ เขามักจะอัปโหลดวิดีโอสั้น ๆ ผ่านทางบัญชีโซเชียลพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินและเครื่องบิน เช่น เงินเดือนนักบิน หรือที่พักของนักบิน และเมื่อไม่นานมานี้ เขาได้เผยคลิปวิดีโออธิบายถึงวิธีที่สายการบินจัดการกับของเสียบนเครื่องบิน จนได้รับความสนใจในวงกว้างและมียอดวิวมากกว่าหลายล้านครั้ง 

          แกร์เร็ตต์ เผยว่า หลังจากที่ผู้โดยสารใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินแล้ว ของเสียจะไม่ถูกชะล้างหรือปล่อยออกไปกลางอากาศโดยตรง แต่จะถูกสูบด้วยแรงดันสูงไปยังถังเก็บที่ใต้ท้องเครื่องบิน ซึ่งจะถูกบำบัดด้วยสารเคมีสีน้ำเงินที่ช่วยดับกลิ่นและย่อยสลายไขมัน จากนั้นเมื่อเครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง ทางเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจะจัดการทำความสะอาดของเสียหลังจากนั้น 

          "ยกตัวอย่างเช่น โถส้วมของเครื่องบินโบอิ้ง 747 สามารถกดชักโครกได้ถึง 1,000 ครั้งในเที่ยวบินระยะไกลเที่ยวเดียว ซึ่งสะสมของเสียได้มากกว่า 320 แกลลอน หรือคิดเป็นประมาณ 1,211 ลิตร" แกร์เร็ตต์ กล่าว 

เมื่อผู้โดยสารอุจจาระบนเครื่องบินจะไปอยู่ไหน
ภาพจาก Instagram flywithgarrett

          คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นติดตลกทำนองว่า ตอนเด็ก ๆ พวกเขาเชื่อว่าอุจจาระจะหายไปในอากาศ แต่เมื่อโตขึ้นกลับเพิ่งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่แกร์เร็ตต์พูดถึงนั้นเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องบินและเป็นเพียงขั้นตอนการจัดการของสายการบินเท่านั้น 

          รายงานเผยว่า ในความเป็นจริงหากรางน้ำทิ้งที่มีอุจจาระไม่ได้ปิดสนิท หรือมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทำงานผิดปกติระหว่างการบิน ของเสียอาจรั่วไหลออกมาได้ ของเสียที่ผสมกับสารเคมีสีน้ำเงินจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นที่ระดับความสูง และก้อนน้ำแข็งนี้อาจตกลงมาเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนจากการบินหรือแรงโน้มถ่วง 

          โดยอุจจาระและของเสียที่ก่อตัวขึ้นนี้เรียกว่า "น้ำแข็งสีน้ำเงิน" ซึ่งมีพลังทำลายล้างที่น่าตกใจ บางครั้งเมื่อตกลงมาจากระดับความสูงสามารถทำให้หลังคาบ้าน หรือรถยนต์ได้รับความเสียหาย หรือแม้แต่ทำให้คนเดินถนนได้รับบาดเจ็บได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น "แจ็กพอต" ที่ไม่มีใครอยากพบเจอในชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

