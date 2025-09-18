เปิดวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 เดือนนี้ได้หยุดจุก ๆ เหมือนกลางปี ยิงยาวได้ 9 วัน 2 ช่วง

เปิดวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 เดือนนี้ได้หยุดจุก ๆ เหมือนพฤษภาคม น้อง ๆ สงกรานต์เลย แบ่งเป็น 2 ช่วง สูงสุดได้ 9 วันติดต่อกัน
เข้าสู่เดือนตุลาคม เป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดราชการมากกว่าปกติ แม้ไม่เท่าสงกรานต์ แต่ก็ช่วยคลายความอัดอั้นที่เดือนกันยายนไม่มีวันหยุดราชการลงได้บ้าง
วันที่ 17 กันยายน 2568 กระปุกดอทคอม ช่วยเช็กวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 ให้เรียบร้อยแล้วว่า เดือนนี้มีโอกาสได้หยุดยาวกี่วันกันแน่ โดยแบ่งวันหยุดออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ
- จันทร์ที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
- พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันหยุดช่วงที่ 1
มีโอกาสได้หยุดสูงสุด 9 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2568 โดยที่ต้องลาพักร้อน 4 วัน คือวันที่ 14-17 ตุลาคม ที่เหลือคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์
- วันที่ 11-12 ตุลาคม 2568 วันหยุดเสาร์อาทิตย์
- วันที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช
- วันที่ 14-17 ตุลาคม 2568 ลาพักร้อน
- วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 วันหยุดเสาร์อาทิตย์
วันหยุดช่วงที่ 2
มีโอกาสได้หยุดสูงสุด 9 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2568 โดยที่จะต้องลาพักร้อน 4 วัน คือ วันที่ 20-22 ตุลาคม และ 24 ตุลาคม 2568
- วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 วันหยุดเสาร์อาทิตย์
- วันที่ 20-22 ตุลาคม 2568 ลาพักร้อน
- วันที่ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช
- วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ลาพักร้อน
- วันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 วันหยุดเสาร์อาทิตย์