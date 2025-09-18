เคยเห็นไหม แอดมินเพจ Drama-addict มาทำบัตรที่แพทยสภา คนเมนต์แซวนึกว่าโดนรวบ

เคยเห็นไหม จ่าพิชิต แอดมินเพจ Drama-addict แวะมาทำบัตรที่แพทยสภา แฮปปี้ขั้นตอนไว ไม่ถึง 10 นาทีเสร็จ แซวตัวเองไม่ได้มารับทราบข้อหา คนเมนต์เพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพทยสภา
วานนี้ (17 กันยายน 2568) เพจ แพทยสภา เผยแพร่ภาพของ จ่าพิชิต แอดมินเพจ Drama-addict ขณะเดินทางมายังสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา พร้อมระบุข้อความ "เมื่อจ่าพิชิต มาแพทยสภา"
โดยระบุว่า เมื่อวันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2568 นายแพทย์วิทวัส ศิริประชัย หรือที่รู้จักกันในนาม จ่าพิชิต แอดมินเพจ Drama-addict มาแพทยสภา เพื่อทำบัตร MD Card และได้อนุญาตให้ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สัมภาษณ์ ถึงการให้บริการทำบัตร MD Card ว่าไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนมาก เพียงใช้เวลาไม่นานก็สามารถรับบัตรได้
แพทยสภาขอขอบคุณ นายแพทย์วิทวัส ศิริประชัย ที่สละเวลาให้สัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจหลังการใช้บริการทำบัตร MD Card และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยนช์เพื่อให้เพื่อน ๆ สมาชิกแพทยสภาต่อไปค่ะ
โดยขั้นตอนการทำบัตร MD Card มีดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพทยสภา
1. ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
- โปรดเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย
2. รูปภาพสำหรับทำบัตร MD Card
- นำภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือนำภาพมาเอง
- ถ่ายภาพ ณ จุดถ่ายรูป
3. ชำระค่าบริการได้ทั้งเงินสดและออนไลน์
ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MD Card) ต่ออายุ MD Card/ชำรุด หรือสูญหาย 500 บาท/5 ปี
4. รับบัตร MD Card
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพทยสภา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แพทยสภา
ขณะที่ทางเพจ Drama-addict แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมแซวตัวเองว่า "มาทำบัตรแพทยสภา ไม่ได้มารับทราบข้อหา ตอนนี้ขั้นตอนการทำบัตร ไวมาก ไม่เกิน 5 - 10 นาทีเสร็จ บริการรวดเร็วทันใจ คุณหมอท่านใดสนใจทำบัตรใหม่ ไปทำกันได้เลย"
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ เช่น ติดตามมานานเพิ่งเคยเห็นหน้าจ่า, เพิ่งรูัว่า หมอจริง, นึกว่าโดนแพทยสภารวบ, คิดว่าเป็นตำรวจ หรือเป็นหมอตำรวจ เห็นเรียกจ่า, ขอบคุณที่มาให้ปากคำค่ะ, เพิ่งเคยเห็นหน้าจ่า และ หมอที่ดูเหมือนไม่ใช่หมอ = หมอจริง เป็นต้น