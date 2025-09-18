HILIGHT
คาเฟ่ดังแจงดราม่า ลูกค้าโวยขนมโฟร์ชีสขึ้นรา ที่แท้ของดี นางฟ้าแห่งบลูชีส คนเมนต์สนั่น

 
           คาเฟ่ดังแจงดราม่า ลูกค้ารีวิว 1 ดาว เจอโฟร์ชีสขึ้นรา ร้านลั่นมีราตั้งแต่ก่อนขาย เพราะคือ บลูชีส ยันแจงวัตถุดิบตั้งแต่ขาย นี่คือนางฟ้าแห่งบลูชีส คนเมนต์สนั่น

ความจริงของ ชีสขึ้นรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก London.cnx

           กลายเป็นประเด็นขึ้นมา เมื่อลูกค้าร้านคาเฟ่ดังใน จ.เชียงใหม่ เข้ามารีวิว 1 ดาว บอกเสียความรู้สึกเพราะเจอขนมโฟร์ชีสขึ้นรา โดยชี้ว่า ขนมที่สั่งไปนั้น ตรงส่วนขนมปังยังดี แต่ชีสมีราขึ้นทั้งที่เก็บในตู้เย็นตลอด ซึ่งเจ้าตัวมองว่าราดังกล่าว บ่งบอกถึงความไม่สะอาดตอนทำขนม 

ความจริงของ ชีสขึ้นรา

ความจริงของ ชีสขึ้นรา

           งานนี้ทางร้านจึงต้องออกมาชี้แจงด่วน ผ่านเพจ London.cnx เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 โดยระบุว่า "ขอชี้แจงเรื่องเมนู 4-Cheese Pretzel อย่างเป็นทางการ เมื่อไม่นานมานี้ มีลูกค้าท่านหนึ่งรีวิวใน Google Maps ว่าเมนู 4-Cheese Pretzel ของร้านมีเชื้อรา และกล่าวหาว่า poor hygiene ทำให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าใจผิด และร้านเสียหายเป็นอย่างมาก 

           เอาจริงค่ะ เราอ่านแล้วก็เขินแทนเลย เพราะสิ่งที่เห็นนั้น มันมีราตั้งแต่ก่อนขายแล้วค่ะคุณพี่ !! 

           แต่ขออธิบายให้ชัด ๆ ตรงนี้เลยว่า ราที่ว่าไม่ใช่ราเสียค่ะ แต่คือ "Gorgonzola" ซึ่งเป็นบลูชีสคุณภาพสูงจากอิตาลี ที่คนรักชีสทั่วโลกยกย่องเป็น "นางฟ้าแห่งบลูชีส" มีเสน่ห์เฉพาะตัวตรงลายเส้นสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ใช่ของเสีย ไม่ใช่ของเก่า แต่เป็นรสชาติและกลิ่นหอมซับซ้อนที่ทำให้ชีสชนิดนี้มีแฟนคลับเหนียวแน่นสุด ๆ

           ชีส 4 ตัวนี้รวมกันทำไมมันต้องอร่อย ??

           Mozzarella – ให้ความยืดหนึบและรสละมุน
           Edam – รสเค็มมันเบา ๆ เพิ่มมิติความละมุน
           Parmigiano Reggiano – กลิ่นหอมถั่ว รสนัวลึกซึ้งแบบอิตาเลียนแท้
           Gorgonzola – ตัวเด็ดแห่งบลูชีส รสซับซ้อน หอม มัน เค็มนัวที่ทำให้รสชาติทั้งหมดยกระดับขึ้น

           เมนูนี้เราออกแบบให้ เค็ม มัน หอม ละมุน และซับซ้อน อย่างตั้งใจสุด ๆ

           - ที่ หน้าตู้ขนมของร้าน เราติดป้ายส่วนผสมชัดเจนตั้งแต่วันแรก

           - เรามี คลิปวิดีโอการทำจริงทุกขั้นตอน อยากดูทักมาได้เลย เรายินดีส่งให้ทันที (คลิปลงไว้ในคอมเมนต์นะคะ)

           ถ้าสงสัยอะไร ถามเราก่อนได้เลย ไม่กัดค่ะ 

           อยากฝากซักนิดดด เพราะมันกระทบทีมงานทั้งทีมที่ตั้งใจและทุ่มเทลงไปกับขนมทุกชิ้นค่ะ"

ความจริงของ ชีสขึ้นรา 
ความจริงของ ชีสขึ้นรา



           ทั้งนี้ ก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย ให้กำลังใจทางร้านที่อยู่ ๆ ก็ถูกคอมเพลนเพราะลูกค้าไม่รู้จักบลูชีส พร้อมวิจารณ์ไปถึงทางลูกค้าที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไร คล้ายจงใจประจานร้านโดยไม่หาข้อมูลก่อน อีกทั้งบางคอมเมนต์ระบุว่า "โทษทุกอย่างไว้ก่อน ยกเว้นตัวเอง" และ "คนรีวิว กลับมาก่อนค่าคุณพรี่ !"

           นอกจากนี้ ยังมีพนักงานร้านเข้ามายืนยันอีกเสียง ว่าทีมงานหน้าร้านสามารถอธิบายและให้ข้อมูลขนมแต่ละชิ้นได้ถูกต้อง ที่สำคัญทีมงานถูกบรีฟมาให้ตรวจคุณภาพสินค้าทุกชิ้นก่อนขึ้นตู้แล้ว 

ความจริงของ ชีสขึ้นรา

ความจริงของ ชีสขึ้นรา

ความจริงของ ชีสขึ้นรา

 
คาเฟ่ดังแจงดราม่า ลูกค้าโวยขนมโฟร์ชีสขึ้นรา ที่แท้ของดี นางฟ้าแห่งบลูชีส คนเมนต์สนั่น โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2568
