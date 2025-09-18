กำไลทองใหญ่เท่าแขน เก็บมานาน 6 ปี จำต้องขายไปทำบ้าน ทึ่งมูลค่าตอนนี้ กว่าครึ่งล้าน

กำไลทองคำใหญ่เท่าแขน สั่งทำไว้เมื่อ 6 ปีก่อน กว่า 2 แสน จำต้องขายไปทำบ้าน อึ้งมูลค่าพุ่งเป็นครึ่งล้าน ! ร้านบอกเลย ราคาดียังขึ้นเรื่อย ๆ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
เรียกเสียงฮือฮาสำหรับคลิปจากช่อง TikTok @bussabongsomphamit ของนะโมบ้านช่างทอง หลังจากมีลูกค้านำกำไลทองคำใหญ่เท่าแขนมาขายให้กับทางร้าน โดยเป็นกำไลที่สั่งทำไว้เมื่อปี 2562 ในราคากว่า 200,000 บาท แต่จำเป็นต้องนำมาขายเพื่อเอาเงินไปทำบ้าน ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าหลังจากเวลาผ่านมา 6 ปี มูลค่าของกำไลนี้จะแตกต่างจากเดิมมาแค่ไหน
โดยพบว่ากำไลนี้มีความไม่ธรรมดา ก่อนหลอมวัดเปอร์เซ็นต์ได้ถึง 95.5% หนัก 152.01 กรัม เมื่อหลอมเสร็จแล้วก็ได้เป็นทองคำแท่งสีเหลืองอร่าม หนัก 151.03 กรัม
ส่วนราคานั้น พบว่าจากที่สั่งทำไว้กว่า 200,000 บาท เมื่อปี 2562 เมื่อนำมาขายในปี 2568 พบว่าราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว โดยมีมูลค่ากว่า 500,000 บาท เรียกว่ากำไรเหนาะ ๆ 300,000 บาท
ทั้งนี้ ทางร้านยังแนะนำด้วยว่า เก็บทองดีที่สุด ซื้อง่าย ขายคล่อง หากลูกค้ามีโอกาสก็ให้ซื้อทองสะสมต่อ เพราะยังไงราคาทองคำก็ขึ้นเรื่อย ๆ
