HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จลาจลเดือด 3,000 ชีวิต เพราะไก่ทอด หลังร้านบอกจะแจกฟรี ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตา


          ฝรั่งเศสเกิดเหตุจลาจลเดือด เพราะไก่ทอด หลังร้านเปิดใหม่โปรโมทบอกจะแจกฟรี แต่คนไปเกินคาดกว่า 3,000 ชีวิต กลายเป็นโกลาหลปะทะรุนแรง ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตา
จลาจล
ภาพจาก X@clarincom

          วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุจลาจลขึ้นที่หน้าร้านฟาสต์ฟู้ดเปิดใหม่แห่งหนึ่งในปารีส เมื่อฝูงชนกว่า 3,000 ราย ก่อความโกลาหลอย่างรุนแรง ภายหลังจากมีการประกาศว่าจะแจกไก่ทอดฟรีเพื่อโปรโมทร้าน เป็นเหตุตำรวจปราบจลาจลต้องเข้ามารับมือเพื่อเคลียร์ฝูงชน 
          
          ตามรายงานเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา Krousty Sabaidi เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสัญชาติเอเชีย ได้เปิดร้านอาหารแห่งใหม่ที่ Châtelet-Les Halles โดยร่วมมือกับ Fares Salvatore อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่าหลายล้าน จัดงานแคมเปญ "Back to School" โดยประกาศแจกของรางวัลข้าวและไก่ทอดฟรี 1,000 จาน  
          
          ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ทำให้ทางร้านไม่สามารถรับมือและแจกอาหารได้ฟรีตามที่โปรโมทไว้ กลุ่มผู้เข้าร่วมงานจึงเกิดความไม่พอใจพากันโวยวาย และสถานการณ์บานปลายกลายเป็นความชุลมุนเกินควบคุม ทางร้านต้องยกเลิกการจัดงานไปในที่สุด 
          
          ทางร้านได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ โดยเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียระบุว่า "จำนวนผู้เข้าร่วมเกินความคาดหวังของเราอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาและเคลื่อนตัวไปหน้าร้านของเราเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของพื้นที่อย่างเคร่งครัด เราจึงจำเป็นต้องยกเลิกงานนี้
          
          เราขอขอบคุณหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับการสนับสนุนและการตอบสนองที่รวดเร็ว"  

จลาจล
ภาพจาก X@clarincom

          อย่างไรก็ดี สถานการณ์กลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จนตำรวจปราบจลาจลถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติการ ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับฝูงชน ภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนจำนวนมากผู้คนเบียดเสียดกันและขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจ ขณะที่ตำรวจปราบจลาจลได้ฉีดแก๊สน้ำตาและตั้งเครื่องกั้นเพื่อสลายฝูงชน 
          
          รายงานเผยว่า ระหว่างที่เกิดความโกลาหล มีผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุชิงทรัพย์ 3 ราย และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จับกุมได้ แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทั้งนี้ ทางร้านยังคงยืนยันว่า จะรักษาสัญญาที่จะแจกอาหารฟรี 1,000 จาน และจะประกาศวันจัดงานใหม่อีกครั้ง

จลาจล
ภาพจาก X@clarincom

ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail, The Sun 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จลาจลเดือด 3,000 ชีวิต เพราะไก่ทอด หลังร้านบอกจะแจกฟรี ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตา โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2568 เวลา 11:54:57 1,519 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย