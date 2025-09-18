จลาจลเดือด 3,000 ชีวิต เพราะไก่ทอด หลังร้านบอกจะแจกฟรี ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตา

ฝรั่งเศสเกิดเหตุจลาจลเดือด เพราะไก่ทอด หลังร้านเปิดใหม่โปรโมทบอกจะแจกฟรี แต่คนไปเกินคาดกว่า 3,000 ชีวิต กลายเป็นโกลาหลปะทะรุนแรง ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตา
วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุจลาจลขึ้นที่หน้าร้านฟาสต์ฟู้ดเปิดใหม่แห่งหนึ่งในปารีส เมื่อฝูงชนกว่า 3,000 ราย ก่อความโกลาหลอย่างรุนแรง ภายหลังจากมีการประกาศว่าจะแจกไก่ทอดฟรีเพื่อโปรโมทร้าน เป็นเหตุตำรวจปราบจลาจลต้องเข้ามารับมือเพื่อเคลียร์ฝูงชน
ตามรายงานเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา Krousty Sabaidi เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสัญชาติเอเชีย ได้เปิดร้านอาหารแห่งใหม่ที่ Châtelet-Les Halles โดยร่วมมือกับ Fares Salvatore อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่าหลายล้าน จัดงานแคมเปญ "Back to School" โดยประกาศแจกของรางวัลข้าวและไก่ทอดฟรี 1,000 จาน
ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ทำให้ทางร้านไม่สามารถรับมือและแจกอาหารได้ฟรีตามที่โปรโมทไว้ กลุ่มผู้เข้าร่วมงานจึงเกิดความไม่พอใจพากันโวยวาย และสถานการณ์บานปลายกลายเป็นความชุลมุนเกินควบคุม ทางร้านต้องยกเลิกการจัดงานไปในที่สุด
ทางร้านได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ โดยเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียระบุว่า "จำนวนผู้เข้าร่วมเกินความคาดหวังของเราอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาและเคลื่อนตัวไปหน้าร้านของเราเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของพื้นที่อย่างเคร่งครัด เราจึงจำเป็นต้องยกเลิกงานนี้
เราขอขอบคุณหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับการสนับสนุนและการตอบสนองที่รวดเร็ว"
อย่างไรก็ดี สถานการณ์กลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จนตำรวจปราบจลาจลถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติการ ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับฝูงชน ภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนจำนวนมากผู้คนเบียดเสียดกันและขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจ ขณะที่ตำรวจปราบจลาจลได้ฉีดแก๊สน้ำตาและตั้งเครื่องกั้นเพื่อสลายฝูงชน
รายงานเผยว่า ระหว่างที่เกิดความโกลาหล มีผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุชิงทรัพย์ 3 ราย และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จับกุมได้ แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทั้งนี้ ทางร้านยังคงยืนยันว่า จะรักษาสัญญาที่จะแจกอาหารฟรี 1,000 จาน และจะประกาศวันจัดงานใหม่อีกครั้ง
