หญิงจีนโวย ซื้อแพ็กเกจดำน้ำจาก รร. ถูกเรือทิ้งให้ลอยคอ 45 นาที รอดมาได้เพราะไม้เซลฟี่

 
           หญิงจีนโวย ไปซื้อแพ็กเกจดำน้ำจากโรงแรมที่มัลดีฟส์ กลับถูกทิ้งให้ลอยคอกลางทะเล 45 นาที จนแทบหมดแรง รอดมาได้เพราะไม้เซลฟี่ ร้องเรียนไปแต่ไร้คืบหน้า 

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy

            วันที่ 16 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน ที่ถูกทิ้งไว้กลางทะเลระหว่างไปทริปดำน้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ ต้องลอยคออยู่นานถึง 45 นาที ว่ก่อนจะโชคดีมีเรือประมงผ่านมาช่วยไว้ได้ นำมาสู่การร้องเรียนพร้อมเปิดโปงการจัดการซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหายนะ ของผู้ให้บริการดังกล่าว 

            รายงานเผยว่า ซูม่าน (นามสมมติ) ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำน้ำถึง 9 ปี และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักดำน้ำกู้ชีพ ได้ยื่นร้องเรียนต่อสมาคมผู้ฝึกสอนดำน้ำมืออาชีพนานาชาติ (PADI) กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมัลดีฟส์ หลังจากเมื่อครึ่งเดือนก่อนต้องพบประสบการณ์สุดสะพรึง จากการใช้บริการทัวร์ดำน้ำของโรงแรมที่เข้าพัก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใด ๆ 

            ซูม่าน เล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา เธอกับเพื่อนผู้หญิงชื่อ จางลี่ (นามสมมติ) เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำที่โรงแรมจัดให้ โดยมีครูฝึกดำน้ำมาคอยประกบดูแล ขณะที่บนเรือมีสต๊าฟอยู่ 2 คน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มต้นก็มีปัญหาแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ดำน้ำของเพื่อนเธอมีปัญหา ท่อออกซิเจนหลักใช้ไม่ได้ แต่ครูฝึกก็ไม่ยอมเปลี่ยนถังอากาศใหม่ ให้นักท่องเที่ยวลงน้ำทั้ง ๆ แบบนั้น 

            ระหว่างการดำน้ำ จางลี่อยู่กับครูฝึกดำน้ำในระดับความลึกเหนือ 5 เมตร ส่วนซูม่านดำน้ำลึกลงไปคนเดียวที่ระดับต่ำกว่า 10 เมตร โดยเธอยังสามารถมองเห็นเพื่อนกับครูฝึกดำน้ำได้ตลอด และมั่นใจว่าตัวเองอยู่ในสายตาของครูฝึกดำน้ำ 

            หลังจากดำน้ำลึกเสร็จ เธอปรับตัวกับความดันน้ำที่ระดับ 5 เมตรตามกฎ แต่พบว่าครูฝึกสอนไม่ได้เปิดทุ่นลอยน้ำเพื่อไกด์ตำแหน่งให้เรือตามที่ควรจะเป็น และตอนที่เธอลอยขึ้นมาบนผิวน้ำก็พบว่าเรืออยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรแล้ว ตอนนั้นครูฝึกดำน้ำพยายามโบกแขนส่งสัญญาณไปยังเรือ แต่ก็ไม่มีผล กระแสน้ำพัดพาทั้ง 3 คนให้ลอยออกไปจากตำแหน่งเดิม 

            สถานการณ์แย่ลงเมื่อทุ่นลอยที่ครูฝึกดำน้ำพยายามใช้กลับรั่ว ไม่สามารถทรงตัวอยู่บนผิวน้ำได้ ซูม่านเสนอให้ใช้ไม้เซลฟี่ผูกกับทุ่นลอยเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ถูกครูฝึกดำน้ำปฏิเสธ

            "ไม่รู้ว่าเขามั่นใจมาจากไหน บอกว่าไม่จำเป็น" ซูม่าน เล่าด้วยความหงุดหงิด

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy


45 นาทีแห่งความหวาดกลัว


            เมื่อคลื่นรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรี่ยวแรงของทั้ง 3 คนลดลงอย่างรวดเร็ว จางลี่ซึ่งไม่ค่อยมีประสบการณ์ดำน้ำ เริ่มหมดแรงจนเกือบควบคุมร่างกายไม่ได้ จึงกอดครูฝึกสอนแน่นๆ ไม่ปล่อย

            "ในช่วงครึ่งหลังของการลอยคอ ฉันมั่นใจว่าทั้ง 3 คนจะจมน้ำ" ซูม่านเล่า และเสริมว่า "สุดท้ายครูฝึกก็ยอมใช้วิธีของฉัน นำทุ่นลอยมาผูกกับไม้เซลฟี่ โบกไปมาในอากาศ เพื่อดึงดูดความสนใจจากเรือประมงที่อยู่มใกล้ ๆ"

            ในที่สุดก็มีเรือประมงที่ผ่านมาเข้ามาช่วยทั้ง 3 คนไว้ได้ โดยตอนที่พวกเธอได้รับการช่วยเหลือ เรือของโรงแรมก็หายลับไปจากสายตาแล้ว ไม่มาตามหาใด ๆ 
 

ความไม่เป็นมืออาชีพของทีมงาน


            ซูม่าน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สต๊าฟทั้ง 2 คนของเรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ดี เกือบโยนจางลี่ลงทะเล ทำให้หน้าจางลี่กระแทกน้ำ แม้ครูฝึกจะพยายามห้ามปรามหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้แนะนำข้อปฏิบัติให้ชัดเจน

            "ที่ช็อกมากที่สุดคือ เรือไม่ทำตามมาตรฐานในการรอนักท่องเที่ยว และไม่ทำการค้นหาหรือกู้ภัยเมื่อเราไม่โผล่ขึ้นมาตามเวลา จากเวลาที่ลงน้ำจนได้รับการช่วยเหลือเป็นเวลาเกือบชั่วโมงครึ่ง แต่เรือยังไม่เจอเรา"

เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเลวร้ายที่สุด


            ซูม่านเล่าว่าเธอได้ปิดอุปกรณ์บันทึกวิดีโอไปช่วงหนึ่ง เพราะต้องการเก็บแบตเตอรี่ไว้ หากเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุด จะได้ถ่าย "ภาพสุดท้าย" ของทั้ง 2 คนไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวน

            "ฉันเป็นห่วงว่าพวกเราสองคนเป็นชาวต่างชาติ หากเกิดเหตุขึ้น จะไม่มีใครสืบสวนอย่างจริงจัง" เธอกล่าวด้วยความกังวล

การจัดการที่ไม่น่าพอใจหลังเหตุการณ์


            หลังได้รับการช่วยเหลือ ซูม่านร้องเรียนต่อผู้จัดการโรงแรม แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ ครูฝึกดำน้ำกลับมาแก้ต่างให้โรงแรม อ้างว่าการที่นักท่องเที่ยวถูกลืม "เป็นเรื่องธรรมดา" และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจึงไม่ถือเป็นอุบัติเหตุ

            ผู้จัดการโรงแรมสัญญาว่าจะให้แนวทางแก้ไขภายในเย็นวันนั้น แต่สุดท้ายเพียงลดค่าใช้จ่าย 20 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 630 บาท) ให้ซูม่าน ส่วนจางลี่ต้องจ่ายเต็มจำนวน

            ซูม่านเปิดเผยอีกว่า ครูฝึกดำน้ำพยายามติดต่อหาเธอเป้นการส่วนตัวหลายครั้ง เพราะกลัวว่าจะตกงานจากเหตุการณ์นี้ แถมยังมาคอยเฝ้าพวกเธอที่เคาน์เตอร์โรงแรม เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเธอจะจ่ายเงินด้วย แต่ขณะนั้นเนื่องจากพวกเธออยู่บนเกาะเล็ก ๆ อันห่างไกล เกรงว่าจะมีปัญหากับโรงแรม จึงทำได้แค่อดทนอดกลั้นไว้ 

การตอบสนองของสาธารณะ


            หลังกลับประเทศ ซูม่านนำวิดีโอที่บอดี้แคมบันทึกไว้มาเผยแพร่บนสังคมออนไลน์ ทำให้ชาวเน็ตพากันแห่ไปให้คะแนนรีวิวแย่ ๆ กับทางโรงแรม จนโรงแรมดังกล่าวถูกถอดชื่อออกจากเว็บจองโรงแรมชั่วคราว แต่ไม่กี่วันต่อมาโรงแรมก็เปลี่ยนชื่อและกลับมาเปิดรับจองห้องพักอีกครั้ง ซึ่งซูม่านเป็นห่วงว่าหากโรงแรมไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ อาจทำให้มีนักท่องเที่ยวรายอื่น ๆ เผชิญความเสี่ยงแบบเดียวกัน

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy

ดำน้ำ
ภาพจาก Douyin 肉肉欣ivy


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 

หญิงจีนโวย ซื้อแพ็กเกจดำน้ำจาก รร. ถูกเรือทิ้งให้ลอยคอ 45 นาที รอดมาได้เพราะไม้เซลฟี่ โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2568 เวลา 13:36:02
