รถยนต์บินได้ชนกันกลางอากาศ ไฟลุกระทึกขวัญ บาดเจ็บ 1 ราย บริษัทยันทุกคนปลอดภัย

รถยนต์บินได้ของบริษัทจีน เกิดชนกันกลางอากาศ จนทำให้ไฟลุกขณะลงจอด รายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขณะที่บริษัทยันทุกคนปลอดภัย
ภาพจาก Weibo
วันที่ 16 กันยายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า รถยนต์ไฟฟ้าแบบบินได้ของบริษัท Xpeng AeroHT ของจีน จำนวน 2 คัน เกิดชนกันในระหว่างการซ้อมจัดแสดงเทคโนโลยีทางอากาศ จนเป็นเหตุให้รถคันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ไฟลุกขึ้นในขณะที่กำลังลงจอด โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย ในขณะที่ทางบริษัทไม่เปิดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บ
คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ยานพาหนะกำลังลุกไหม้อยู่บนพื้นจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีควันดำพวยพุ่งขึ้นฟ้า ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยรถดับเพลิงได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยพยายามฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไหม้ จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ทางบริษัท Xpeng AeroHT เผยกับรายงานของซีเอ็นเอ็น ระบุว่า "ยานพาหนะคันหนึ่ง ได้รับความเสียหายที่ตัวรถและเกิดเพลิงไหม้ขณะลงจอด เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุปลอดภัย และหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการฉุกเฉินในพื้นที่อย่างเรียบร้อย"
ภาพจาก Weibo
รถยนต์ไฟฟ้าบินได้รุ่นนี้ผลิตโดย Xpeng AeroHT บริษัทสัญญาชาติจีน หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหญ่ที่สุดในโลก และเพิ่งขยายธุรกิจไปยังยุโรป
โดยถูกออกแบบให้สามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและลงจอดในแนวดิ่ง โดยบริษัทมีแผนที่จะขายในราคาคันละ 300,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท ในเดือนมกราคม ทางบริษัทอ้างว่า มีคำสั่งซื้อรถยนต์รุ่นนี้ประมาณ 3,000 คัน
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีรถยนต์บินได้ยังคงมีข้อกำจัดทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและข้อกำจัดการใช้งาน รวมไปถึงการยอมรับของสาธารณชน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงในวงกว้าง นักวิเคราะห์บางคน กล่าวว่า "จีนกำลังพยายามเลียนแบบความสำเร็จที่เคยทำกับรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการผลักดันการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย"
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC