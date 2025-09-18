HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รถยนต์บินได้ชนกันกลางอากาศ ไฟลุกระทึกขวัญ บาดเจ็บ 1 ราย บริษัทยันทุกคนปลอดภัย

 
              รถยนต์บินได้ของบริษัทจีน เกิดชนกันกลางอากาศ จนทำให้ไฟลุกขณะลงจอด รายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขณะที่บริษัทยันทุกคนปลอดภัย 

รถยนต์บินได้ ชนสนั่นกลางอากาศ
ภาพจาก Weibo

              วันที่ 16 กันยายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า รถยนต์ไฟฟ้าแบบบินได้ของบริษัท Xpeng AeroHT ของจีน จำนวน 2 คัน เกิดชนกันในระหว่างการซ้อมจัดแสดงเทคโนโลยีทางอากาศ จนเป็นเหตุให้รถคันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ไฟลุกขึ้นในขณะที่กำลังลงจอด โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย ในขณะที่ทางบริษัทไม่เปิดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บ 

              คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ยานพาหนะกำลังลุกไหม้อยู่บนพื้นจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีควันดำพวยพุ่งขึ้นฟ้า ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยรถดับเพลิงได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยพยายามฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไหม้ จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

              ทางบริษัท Xpeng AeroHT เผยกับรายงานของซีเอ็นเอ็น ระบุว่า "ยานพาหนะคันหนึ่ง ได้รับความเสียหายที่ตัวรถและเกิดเพลิงไหม้ขณะลงจอด เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุปลอดภัย และหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการฉุกเฉินในพื้นที่อย่างเรียบร้อย" 
รถยนต์บินได้ ชนสนั่นกลางอากาศ
ภาพจาก Weibo

              ทางบริษัทยืนยันว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปลอดภัย แต่ทางซีเอ็นเอ็นได้อ้างอิงแหล่งข่าวจากพนักงานบริษัทรายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 1 ราย 

              รถยนต์ไฟฟ้าบินได้รุ่นนี้ผลิตโดย Xpeng AeroHT บริษัทสัญญาชาติจีน หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหญ่ที่สุดในโลก และเพิ่งขยายธุรกิจไปยังยุโรป

              โดยถูกออกแบบให้สามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและลงจอดในแนวดิ่ง โดยบริษัทมีแผนที่จะขายในราคาคันละ 300,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท ในเดือนมกราคม ทางบริษัทอ้างว่า มีคำสั่งซื้อรถยนต์รุ่นนี้ประมาณ 3,000 คัน 

              อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีรถยนต์บินได้ยังคงมีข้อกำจัดทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและข้อกำจัดการใช้งาน รวมไปถึงการยอมรับของสาธารณชน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงในวงกว้าง นักวิเคราะห์บางคน กล่าวว่า "จีนกำลังพยายามเลียนแบบความสำเร็จที่เคยทำกับรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการผลักดันการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย" 



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รถยนต์บินได้ชนกันกลางอากาศ ไฟลุกระทึกขวัญ บาดเจ็บ 1 ราย บริษัทยันทุกคนปลอดภัย โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2568 เวลา 14:57:37 2,338 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย