เพจดังแฉ เจ้าอาวาสซุกสีกากลางดึก อ้างถวายเห็ด - เจอโพสต์เด็ดถึงเห็ด ทำเมนต์พรึ่บ

          ฉาวอีก เจ้าอาวาสซุกสีกากลางดึก ชาวบ้านรวมตัวแฉ หลบไม่พ้น อ้างแค่นำเห็ดมาถวาย เพจดังแซะ...เห็ด ห หนู
เห็ดหูหนู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

          กระแสข่าวฉาววงการสงฆ์เกิดขึ้นไม่พัก ล่าสุด (17 กันยายน 2568) เพจ ท่านเปา โพสต์แฉพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ระบุว่า 

          "เห็ดเกิดจากความเหงา ! สาวเข้า 'ถวายเห็ด' เจ้าอาวาสตอน 5 ทุ่ม...หลังชาวบ้านรวมตัวบุกล้อมกุฏิเจ้าอาวาส พบว่ามีสีกาแอบซ่อนอยู่ภายในกุฏิช่วงกลางดึก อ้างแค่นำเห็ดมาถวาย...กาฬสินธุ์"

          พร้อมแนบภาพเจ้าอาวาสกับสีกา รวมถึงโพสต์อีกว่า "เห็ด ห หนู" ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
เห็ดหูหนู

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
เห็ดหูหนู

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา


