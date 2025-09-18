ฉาวอีก เจ้าอาวาสซุกสีกากลางดึก ชาวบ้านรวมตัวแฉ หลบไม่พ้น อ้างแค่นำเห็ดมาถวาย เพจดังแซะ...เห็ด ห หนู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
"เห็ดเกิดจากความเหงา ! สาวเข้า 'ถวายเห็ด' เจ้าอาวาสตอน 5 ทุ่ม...หลังชาวบ้านรวมตัวบุกล้อมกุฏิเจ้าอาวาส พบว่ามีสีกาแอบซ่อนอยู่ภายในกุฏิช่วงกลางดึก อ้างแค่นำเห็ดมาถวาย...กาฬสินธุ์"
พร้อมแนบภาพเจ้าอาวาสกับสีกา รวมถึงโพสต์อีกว่า "เห็ด ห หนู" ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
กระแสข่าวฉาววงการสงฆ์เกิดขึ้นไม่พัก ล่าสุด (17 กันยายน 2568) เพจ ท่านเปา โพสต์แฉพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ระบุว่า
"เห็ดเกิดจากความเหงา ! สาวเข้า 'ถวายเห็ด' เจ้าอาวาสตอน 5 ทุ่ม...หลังชาวบ้านรวมตัวบุกล้อมกุฏิเจ้าอาวาส พบว่ามีสีกาแอบซ่อนอยู่ภายในกุฏิช่วงกลางดึก อ้างแค่นำเห็ดมาถวาย...กาฬสินธุ์"
พร้อมแนบภาพเจ้าอาวาสกับสีกา รวมถึงโพสต์อีกว่า "เห็ด ห หนู" ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา