คู่กรณี ออม สุชาร์ รับเคยมีปัญหากับดาราอีกคน ลั่นเรื่องเก่าจบไป หนุ่ม บอกชัดคือคนไหน ?


          พริม ณัฐชา เล่าจุดเริ่มต้นทำธุรกิจ ออม สุชาร์ แม้ประกาศ ไม่ขอร่วมงานดารา หนุ่ม กรรชัย บอกเลย เคยมีปัญหากับดาราคนนี้  

พริม ณัฐชา แจงดราม่า
ภาพจาก โหนกระแส

          จากดราม่าร้อน ๆ เกี่ยวกับข่าวดาราสาวฮุบกิจการ จนนางเอกสาว ออม สุชาร์ ต้องแถลงโต้ ยืนยันไม่เคยเอาเปรียบหรือมีเรื่องกับใคร บทเรียนการเลือกคบคนครั้งนี้ขอต่อสู้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งฝั่งคู่กรณีอย่าง พริม ณัฐชา เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง Fleen Beauty ที่ร่วมทำกับ ออม สุชาร์ ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์สำเนาคำฟ้องบนไอจีสตอรี่นั้น 

          
          ล่าสุด (18 กันยายน 2568) รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ได้นำเสนอเรื่องราวกรณีดังกล่าว โดยมี พริม ณัฐชา ผู้เสียหาย กับ ศสา อดีตผู้จัดการ ออม สุชาร์ มาร่วมรายการ เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจร่วมกัน 
 
          โดยทั้งคู่รู้จักกันมาเป็นสิบปี จนวันหนึ่งหลังโควิด 19 ได้นัดกินข้าวเพื่ออัปเดตชีวิตกัน ก่อนที่ ศสา จะถาม พริม ณัฐชา ว่ายังทำแบรนด์อยู่ไหม มีการชักชวนกันว่ามาหาอะไรทำร่วมกันไหม ซึ่ง ศสา อยากทำเครื่องสำอางขายออนไลน์ และบอกว่ามีนักแสดงที่ตนเป็นผู้จัดการอยู่คนหนึ่ง อยากให้มาทำธุรกิจร่วมกัน 3 คน 

พริม ณัฐชา แจงดราม่า
ภาพจาก โหนกระแส

พริม ณัฐชา แจงดราม่า
ภาพจาก โหนกระแส
          
          พริม ณัฐชา เผยในตอนนั้นว่าเธอก็ยังทำแบรนด์อยู่ แต่ไม่ได้สานต่อ ตอนนั้นเธอมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วคือ RAD ซึ่งเป็นแบรนด์เดิมที่ไม่ได้เกี่ยวกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ในตอนที่ ศสา ชวนมาทำธุรกิจร่วมกันกับน้องนักแสดงที่ดูแลอยู่ขณะนั้น (ออม สุชาร์) ทาง พริม ณัฐชา เผยว่าไม่อยากทำกับดาราแล้ว อยากใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ อยู่แบบสบาย ๆ ไม่ซับซ้อน ไม่เอาอีกแล้วดารา 
          
          ศสา เผยว่า เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายไม่อยากทำงานกับดาราแล้ว เธอก็บอกให้เชื่อใจตน ว่าน้องดาราเป็นคนน่ารัก ตนจะเอาตัวเองการันตีเลยว่าทำแล้วจะไม่มีปัญหา
          
          อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้น หนุ่ม กรรชัย ถามขึ้นว่า ที่บอกว่าไม่เอาแล้วดารา คือเข็ดอะไรกับดารา 
          
          พริม ณัฐชา อธิบายว่า ก็เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ ตนคิดว่าถ้ามีไดเรกชั่นชัดเจนเราก็ทำได้ ไม่ต้องไปจ้างก็ได้ 

พริม ณัฐชา แจงดราม่า
ภาพจาก โหนกระแส

พริม ณัฐชา แจงดราม่า
ภาพจาก โหนกระแส
          
          หนุ่ม กรรชัย ยังถามต่อว่า "แต่ไม่อยากทำธุรกิจกับดารา ? คุณเคยมีปัญหากับดาราใช่ไหม ?"
          
          ในจุดนี้ พริม ณัฐชา ยอมรับว่า ตนเคยทำธุรกิจมาก่อน มันมีเคสนึงที่รู้เลยว่า โอเค...เราแยกย้ายกันไปดีกว่า เราก็เลยไปซื้อหุ้น...
          
          หนุ่ม กรรชัย ถามต่อทันทีว่าดาราคนดังกล่าว คือ น้ำชา ถูกไหม เพราะเอาตรง ๆ ว่าเมื่อพูดคุยกันบนโต๊ะตนก็อยากให้เคลียร์ เพื่อความเป็นธรรมของทุก ๆ ฝ่าย คุณเคยทำธุรกิจกับน้ำชามาก่อน ซึ่งก็เคยมีปัญหากันแล้วก็แยกย้ายกันไป นั่นคือเรื่องหนึ่ง ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
          
          พริม ณัฐชา เผยว่า เราก็แยกย้ายกันไปเติบโต คือ ณ วันที่มีปัญหา เราก็ไปเคลียร์ สุดท้ายก็ไกล่เกลี่ยแล้วจบกันไป ก็แยกย้ายกันไป เขาก็มีแบรนด์ของเขา เราก็เติบโตกันไปคนละทิศทาง ซึ่งตนก็มองว่าพอยท์นี้ไม่ใช่ประเด็น เรายังอยู่ในเส้นทางธุรกิจของเราแล้วมีการปรับให้เข้ากับชีวิตเรา ตอนนี้เราจะมีดาราหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็น อยู่ที่กลยุทธ์ 
          
          หนุ่ม ชี้ว่า วันนั้นคุณอาจจะเคยทำธุรกิจกับน้ำชามา แล้ววันนั้นมันอาจจะแยกทางกัน ที่ดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกัน แต่ก็เป็นสาเหตุที่คุณไม่อยากทำงานกับดาราแล้ว แต่สุดท้ายคุณก็เชื่อเขาใช่ไหม 
          
          พริม ณัฐชา อธิบายว่า การทำธุรกิจมาจากการเชื่อใจ เมื่อศสาให้ตนพูดคุยกับน้องดารา ณ ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเค งั้นตนสร้างแบรนด์ขึ้นใหม่ก็ได้ เพราะตนทำแบรนด์แล้ว รู้ว่าจะทำยังไงให้แบรนด์โดดเด่น เดิมตนจะลุยแบรนด์เดิมแต่มันไม่เข้า เราก็เลยทำขึ้นใหม่ จากที่เดิมจะรีแบรนด์เดิม จึงวางแบรนด์ RAD ไว้ก่อน 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 

