MEA SPARK RUN 2025 วิ่งปล่อยแสงเพื่อสุขภาพและการกุศล ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. นี้

          สมัครวิ่งปล่อยแสง MEA SPARK RUN 2025 ภายใน 30 กันยายน นี้ แล้วร่วมสร้างสุขภาพดี พร้อมทำบุญในงานวิ่งเพื่อการกุศลที่ไม่ควรพลาด !
          ใกล้ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2568 แล้วนะ เราได้รวมเรื่องต้องรู้ก่อนไป “วิ่งปล่อยแสงMEA SPARK RUN 2025 กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล สัมผัสความสวยงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 2 ประเภทการวิ่ง
  • Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  • Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร
MEA SPARK RUN 2025

          รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ได้สุขภาพ
  • ได้ร่วมทำบุญ
  • ได้ลุ้นรางวัล
  • ได้รูปสวย ๆ ลงโซเชียล

          สมัครเลยวันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ที่ race.thai.run

          แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

#MEASparkRun2025 #งานวิ่ง #งานวิ่งการกุศล #มูลนิธิสายใจไทย #พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย #MEASPARK #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA SPARK RUN 2025 วิ่งปล่อยแสงเพื่อสุขภาพและการกุศล ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. นี้ อัปเดตล่าสุด 18 กันยายน 2568 เวลา 15:55:30
