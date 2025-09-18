MEA SPARK RUN 2025 วิ่งปล่อยแสงเพื่อสุขภาพและการกุศล ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. นี้

สมัครวิ่งปล่อยแสง MEA SPARK RUN 2025 ภายใน 30 กันยายน นี้ แล้วร่วมสร้างสุขภาพดี พร้อมทำบุญในงานวิ่งเพื่อการกุศลที่ไม่ควรพลาด !
ใกล้ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2568 แล้วนะ เราได้รวมเรื่องต้องรู้ก่อนไป “วิ่งปล่อยแสง” MEA SPARK RUN 2025 กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล สัมผัสความสวยงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 2 ประเภทการวิ่ง
- Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร
รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้สุขภาพ
- ได้ร่วมทำบุญ
- ได้ลุ้นรางวัล
- ได้รูปสวย ๆ ลงโซเชียล
สมัครเลยวันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ที่ race.thai.run
แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
#MEASparkRun2025 #งานวิ่ง #งานวิ่งการกุศล #มูลนิธิสายใจไทย #พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย #MEASPARK #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร